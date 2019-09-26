Hepsine hükmedecek Amazon Echo Loop akıllı yüzük duyuruldu

Sesli komutlar verebildiğiniz Echo Frame akıllı gözlüğü ile ilgi toplayan Amazon bu kez akıllı yüzük Echo Loop konseptini görücüye çıkardı. Echo Loop yine gözlük gibi sesli komutları alarak yine sesli olarak sonuçları aktarıyor.

Echo Loop özellikleri ve fiyatı

Echo Loop yüzüğünün iç kısmında bir tuş var ve parmağınızı bastırdığınızda Alexa asistanını uyandırıyor. Alexa dinlemeye hazır olduğunu titreşim ile kullanıcıya bildiriyor. Yüzüğü ağzınıza yaklaştırarak komut veriyorsunuz ve yine minik hoparlörden sonuçları dinliyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Amazon Echo Studio standartları yeniden belirliyor"

Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanan Echo Loop yüksek ses iletmiyor. Bu bakımdan kalabalık ortamlarda kulağınıza yaklaştırmanız gerekiyor. Yine bildirim geldiğinde titreşim ile sizi uyarıyor ve tuşa basarak kabul edebiliyorsunuz. Tuşa uzun basarak telefondaki varsayılan dijital asistanı da çağırabiliyorsunuz. Ayrıca evinizdeki akıllı ev aletlerini yönetmeniz de mümkün.

Amazon Echo Loop 130$ başlangıç fiyatına sahip olacak. Bir süre sonra da 180$ fiyatına yükselecek. Yüzük farklı parmak boyutlarına göre seçenekler sunuyor. 1 gün kullanım süresi sunan Echo Loop yakın zamanda piyasada olacak.