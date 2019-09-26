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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Echo Studio standartları yeniden belirliyor

    5.25 inçlik bass sürücü ve 3 orta mesafe sürücü barındıran Echo Studio akıllı hoparlör ayrıca ilk kez Dolby Atmos 3D ses desteği ile sektörde öne çıkmayı başarıyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı hoparlör segmentinin doğmasına öncülük eden ve farklı ürünlerle segmentte uzun süre lider olan Amazon bu sıralar özellikle Çinli rakiplerin nefesini ensesinde hissediyor. Firma bu bakımdan yenilikler geliştirmeye devam ediyor.

    Amazon Echo Studio özellikleri ve fiyatı

    Dün gece tanıtılan Echo Studio adındaki yeni akıllı hoparlör üst seviyede rekabeti ısıtmayı amaçlıyor. Apple HomePod tarzı bir tasarım belirleyen hoparlörün içerisinde 5.25 inçlik bass sürücüsü mevcut. Ayrıca sağ-sol-üst kısımlarda orta mesafe hoparlörler ile mekânsal ses oluşturuyor.

    Ayrıca Bkz. "Adobe Fresco uygulaması iPad için indirmeye sunuldu"

    Sektörde ilk kez Dolby Atmos 3D ses desteği sunan Echo Studio en gerçekçi ses tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Amazon’un yeni Music HD çevrim içi müzik hizmeti de Echo Studio’nun önemli destekçilerinden birisi olacak.

    Amazon Echo Studio modeli 200$ fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bunun haricinde ise 8 inçlik ekranı ile görsel etkileşim sağlayan Amazon Echo Show 8 modeli de 130$ fiyat etiketine sahip.

     


    https://www.phonearena.com/news/amazon-echo-studio-echo-show-8-official-features-prices_id119221 Yorum Yaz
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