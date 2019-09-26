Amazon Echo Studio standartları yeniden belirliyor

Akıllı hoparlör segmentinin doğmasına öncülük eden ve farklı ürünlerle segmentte uzun süre lider olan Amazon bu sıralar özellikle Çinli rakiplerin nefesini ensesinde hissediyor. Firma bu bakımdan yenilikler geliştirmeye devam ediyor.

Amazon Echo Studio özellikleri ve fiyatı

Dün gece tanıtılan Echo Studio adındaki yeni akıllı hoparlör üst seviyede rekabeti ısıtmayı amaçlıyor. Apple HomePod tarzı bir tasarım belirleyen hoparlörün içerisinde 5.25 inçlik bass sürücüsü mevcut. Ayrıca sağ-sol-üst kısımlarda orta mesafe hoparlörler ile mekânsal ses oluşturuyor.

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Sektörde ilk kez Dolby Atmos 3D ses desteği sunan Echo Studio en gerçekçi ses tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Amazon’un yeni Music HD çevrim içi müzik hizmeti de Echo Studio’nun önemli destekçilerinden birisi olacak.

Amazon Echo Studio modeli 200$ fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bunun haricinde ise 8 inçlik ekranı ile görsel etkileşim sağlayan Amazon Echo Show 8 modeli de 130$ fiyat etiketine sahip.