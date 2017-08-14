Her gün ortalama üçten fazla Bitcoin ATM'si kuruluyor

Sanal para birimi olarak tanıştığımız Bitcoin, adım adım fiziksel boyuta dönüşüyor. Günde ortalama üç buçuk adet yeni Bitcoin ATM'si kuruluyor. Bitcoin ticaretinin yoğun olduğu yerlerden Ukrayna'ya bu yaz sonuna kadar 150 adet Bitcoin ATM'si kurulacak.

Bitcoin ATM'leri sanal para birimi literatüründe BTM olarak geçiyor. Şuanda Coin ATM Radar'ın verilerine göre dünya üzerinde toplam 56 ülkede 1444 adet BTM bulunuyor. Son 7 gün içerisindeki verilere göre günde 3,43 adet Bitcoin BTM'si kuruluyor. BTM kurulma oranı her geçen ay katlanarak artıyor.





Üretici bazında BTM payına baktığımızda piyasadaki BTM'lerin neredeyse yarısının -%47- kurulumunu Genesis Coin yapıyor.





Kıtalara göre baktığımızda BTM'lerin %74'ü Kuzey Amerika kıtasında, %21'i Avrupa'da yer alıyor. Ülkelere göre bakıldığında birinci sırada 931 adet ile ABD, ikinci sırada 203 adet ile Kanada ve üçüncü sırada 79 adet ile Birleşik Krallık yer alıyor. Ülkemizde Bitcoin ATM'si bulunmuyor.

Ukrayna'ya 150 Adet BTM Kurulacak

Bitcoin kullanımının yoğun olduğu Ukrayna'da sadece bir adet Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bitcoin ticaretinin giderek artmasının sonucu olarak Ukrayna'ya bu yaz sonuna kadar toplam 150 adet yeni Bitcoin ATM'si kurulacak. Kurulacak 150 yeni BTM'de Bitcoin işlemlerinin yanında Etherum, wawes ve golos para birimiyle ilgili işlemler de yapılabilecek. Buna ek olarak birçok rakibin aksine Cryptomat kullanıcı tanımlama gerektirmeyecek. Ukraynalılar yerel para birimleri hryvnia kullanarak kripto para birimleri satın alabilecekler.





Kuna Bitcoin Agency'nin kurucusu Michael Chobanian sanal para birimiyle ilgili Ukrayna'daki yasal açıkları gerekçe göstererek "Bu işe atılmak için lisansa ihtiyacınız yok. Hiç kimse kahve makinesi işi için lisans almaz. Bu da Ukrayna’nın güzelliği." diye ekledi.





Ukrayna'da e-ticaret şirketleri vergi avantajı sağlamak için 2014 yılından beri yoğun olarak Bitcoin kullanmaya başlamışlardı. Bu nedenle ülkede Bitcoin ticareti oldukça yaygın. Bunun farkında olan bankalar Bitcoin'i Ukrayna'nın resmi para birimi hryvnia'ya dönüştürürken yüksek komisyon alıyor. Dolayısıyla BTM'lerin büyük ilgi görmesi ve Bitcoin ticaretini hızlandırması bekleniyor.

Bitcoin'in Yükselişi Devam Ediyor

Bitcoin geçtiğimiz hafta kendi içerisinde bir bölünme yaşadı. Bu bölünmenin etkisiyle Bitcoin'in değeri 4 bin 300 dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta bu değer yaklaşık bin dolar daha düşüktü. Bitcoin'in önlenemez yükselişi devam ediyor.

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