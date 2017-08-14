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Her gün ortalama üçten fazla Bitcoin ATM'si kuruluyor

Sanal para birimi olarak tanıştığımız Bitcoin fiziksel olarak da hayatımızın bir parçası olmak üzere. Bu bağlamda günde ortalama üç buçuk adet Bitcoin ATM'si kuruluyor.
1 yıl
5,5b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sanal para birimi olarak tanıştığımız Bitcoin, adım adım fiziksel boyuta dönüşüyor. Günde ortalama üç buçuk adet yeni Bitcoin ATM'si kuruluyor. Bitcoin ticaretinin yoğun olduğu yerlerden Ukrayna'ya bu yaz sonuna kadar 150 adet Bitcoin ATM'si kurulacak.

Bitcoin ATM'leri sanal para birimi literatüründe BTM olarak geçiyor. Şuanda Coin ATM Radar'ın verilerine göre dünya üzerinde toplam 56 ülkede 1444 adet BTM bulunuyor. Son 7 gün içerisindeki verilere göre günde 3,43 adet Bitcoin BTM'si kuruluyor. BTM kurulma oranı her geçen ay katlanarak artıyor.


Üretici bazında BTM payına baktığımızda piyasadaki BTM'lerin neredeyse yarısının -%47- kurulumunu Genesis Coin yapıyor.


Kıtalara göre baktığımızda BTM'lerin %74'ü Kuzey Amerika kıtasında, %21'i Avrupa'da yer alıyor. Ülkelere göre bakıldığında birinci sırada 931 adet ile ABD, ikinci sırada 203 adet ile Kanada ve üçüncü sırada 79 adet ile Birleşik Krallık yer alıyor. Ülkemizde Bitcoin ATM'si bulunmuyor.

Ukrayna'ya 150 Adet BTM Kurulacak

Bitcoin kullanımının yoğun olduğu Ukrayna'da sadece bir adet Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bitcoin ticaretinin giderek artmasının sonucu olarak Ukrayna'ya bu yaz sonuna kadar toplam 150 adet yeni Bitcoin ATM'si kurulacak. Kurulacak 150 yeni BTM'de Bitcoin işlemlerinin yanında Etherum, wawes ve golos para birimiyle ilgili işlemler de yapılabilecek. Buna ek olarak birçok rakibin aksine Cryptomat kullanıcı tanımlama gerektirmeyecek. Ukraynalılar yerel para birimleri hryvnia kullanarak kripto para birimleri satın alabilecekler.


Kuna Bitcoin Agency'nin kurucusu Michael Chobanian sanal para birimiyle ilgili Ukrayna'daki yasal açıkları gerekçe göstererek "Bu işe atılmak için lisansa ihtiyacınız yok. Hiç kimse kahve makinesi işi için lisans almaz. Bu da Ukrayna’nın güzelliği." diye ekledi.


Ukrayna'da e-ticaret şirketleri vergi avantajı sağlamak için 2014 yılından beri yoğun olarak Bitcoin kullanmaya başlamışlardı. Bu nedenle ülkede Bitcoin ticareti oldukça yaygın. Bunun farkında olan bankalar Bitcoin'i Ukrayna'nın resmi para birimi hryvnia'ya dönüştürürken yüksek komisyon alıyor. Dolayısıyla BTM'lerin büyük ilgi görmesi ve Bitcoin ticaretini hızlandırması bekleniyor.

Bitcoin'in Yükselişi Devam Ediyor 

Bitcoin geçtiğimiz hafta kendi içerisinde bir bölünme yaşadı. Bu bölünmenin etkisiyle Bitcoin'in değeri 4 bin 300 dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta bu değer yaklaşık bin dolar daha düşüktü. Bitcoin'in önlenemez yükselişi devam ediyor.

https://coinatmradar.com/ Yorum Yaz
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reiis 1 yıl en beğenilen
Tesla bitcoin başka bir şey yok dh ya sponsormu oldu bunlar
2 Yanıt Yanıtla +11
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soneday 1 yıl
sallamasyon haber yapmayn
Atatürk havaalanında var btm
hatta 1 kanada 2. istanbul da açıldı ilk btm


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sallamasyon haber yapmaynAtatürk havaalanında var btmhatta 1 kanada 2. istanbul da açıldı ilk btm
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1 Yanıt Yanıtla +7
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thythy 1 yıl
benim bilader, hali vakti yerindedir, yunanistana tatile gitmişti 4-5 sene önce tanesi 200 usd ciarından 3 tane bitcoin almıştı bu makinalardan.hala satmamış deyyuz. para parayı çekiyor
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BekirTemel 1 yıl
bitcoin son zamanların en güvenenlerini mahcup etmeyen oluşumu olarak tarihe geçmeli.
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Kerim5100 1 yıl
DH dekiler bitcoin e yatırım yapmış belli :D
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bitcoin yükselmiyor !
bitcoin firmasının hisse senedi yükseliyor !
ama bunu insanlara sanal paranın değeri yükseliyormuş şeklinde anlatıyorlar !
yaw sanal paranın değeri kredi bazında sabit !!!
ileride devletle bunun alternatifi bir standarta geçecekler
bu şekilde vergi toplama ekonomisinde, toplanamayan vergiler yüzünden
oluşan cari açığı devletler hep ve her zaman fazla fiziksel para basmakta kullandı
daha sonra piyasaya yayılan fiziksel parayı geri toplayıp imha etme süreci neredeyse yılları bulduğu için enflasyon ve aşırı yüksek faiz oranları ortaya çıkıyor
devletler sanal paraya geçince alacağının anında tahsil edeceği için
sanal parayı kullanan devletlerin iç cari alacak verecek borç oranı -0- a yakın olunca haliye faiz ve enflasyon değerleride -0- a yakın olacaktır.
bu açıdan devletler şu an bu sanal parayı izle gör politikasına izin veriyor
yoksa AB tüm dünya çağında bankalara iban zorunluluğu getirmişti.
özetle ileride bit coin sadece anonim para transfer işlerinde kullanılacak
hatta ileride banka olması beklenirken uluslar arası lisansı bile iptal edilecek
çünkü sanal para devletler için 1. dereceden yerel piyasa anlamıyla ekonomiyi daha iyi yapmak için çok ideal ! 1. adımı doğru yapıldığı zaman haliyle 2. adım uluslar arası piyasada ekonomik para birimi değeri açısında iyi ama işin kötüsü 3. adımda tüm dünya tek bir para birimi kullanır ise işte o zaman küresel pazarda dengesizlikler oluşur çünkü dünya bir köy değil bir birinden bağımsız yerel yapılanmaların bütünü olduğu gerçeği burada çok önemli !
bu yazıda 5 yıl sonrası ve 10 yıl sonrasını yazdım
ama bu yazıdan kim ne anlar bilemem ! ama yarının gerçeği bu !
2 Yanıt Yanıtla +2
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DH Specialist 1 yıl SEO-Uzmanı
ilk cümleden sonra okumadım
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Mikuru Asahina 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bitcoin yükselmiyor !
bitcoin firmasının hisse senedi yükseliyor !
ama bunu insanlara sanal paranın değeri yükseliyormuş şeklinde anlatıyorlar !
yaw sanal paranın değeri kredi bazında sabit !!!
ileride devletle bunun alternatifi bir standarta geçecekler
bu şekilde vergi toplama ekonomisinde, toplanamayan vergiler yüzünden
oluşan cari açığı devletler hep ve her zaman fazla fiziksel para basmakta kullandı
daha sonra piyasaya yayılan fiziksel parayı geri toplayıp imha etme süreci neredeyse yılları bulduğu için enflasyon ve aşırı yüksek faiz oranları ortaya çıkıyor
devletler sanal paraya geçince alacağının anında tahsil edeceği için
sanal parayı kullanan devletlerin iç cari alacak verecek borç oranı -0- a yakın olunca haliye faiz ve enflasyon değerleride -0- a yakın olacaktır.
bu açıdan devletler şu an bu sanal parayı izle gör politikasına izin veriyor
yoksa AB tüm dünya çağında bankalara iban zorunluluğu getirmişti.
özetle ileride bit coin sadece anonim para transfer işlerinde kullanılacak
hatta ileride banka olması beklenirken uluslar arası lisansı bile iptal edilecek
çünkü sanal para devletler için 1. dereceden yerel piyasa anlamıyla ekonomiyi daha iyi yapmak için çok ideal ! 1. adımı doğru yapıldığı zaman haliyle 2. adım uluslar arası piyasada ekonomik para birimi değeri açısında iyi ama işin kötüsü 3. adımda tüm dünya tek bir para birimi kullanır ise işte o zaman küresel pazarda dengesizlikler oluşur çünkü dünya bir köy değil bir birinden bağımsız yerel yapılanmaların bütünü olduğu gerçeği burada çok önemli !
bu yazıda 5 yıl sonrası ve 10 yıl sonrasını yazdım
ama bu yazıdan kim ne anlar bilemem ! ama yarının gerçeği bu !

bitcoin firmasının'dan sonra okumadım git biraz bitcoini araştır şekerim
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soneday 1 yıl
sallamasyon haber yapmayn
Atatürk havaalanında var btm
hatta 1 kanada 2. istanbul da açıldı ilk btm


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1 Yanıt Yanıtla +7
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theJuDGe_41 1 yıl soneday
soneday

sallamasyon haber yapmayn
Atatürk havaalanında var btm
hatta 1 kanada 2. istanbul da açıldı ilk btm





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Bun cihaz kaldırılmıştı. Ülkemizde şuan çalışır durumda bir BitCoin ATM'si yani BTM bulunmuyor. Haberde de ülkemizde hiç BTM kurulmadı gibi bir şey yazmıyor


Atatürk havalimanındaki cihaz da BTM'den ziyade Bitcoin bilgilendirme ve sanal işlem makinesi gibi bir şeydi
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black_flood 1 yıl
10 tanede türkiyeye kursunlar diyeceğim ama malum tayfa gelir burada nerede emziğimiz diye ağlamaya başlar yine Aç geberin 1 kerede bir şey olmaz komisyon almadığınızda aldıklarınızın % 1' i bile bu ülkeye yansıtılmıyor ne emeklisi ne de çalışanına.
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reiis 1 yıl en beğenilen
Tesla bitcoin başka bir şey yok dh ya sponsormu oldu bunlar
1 Yanıt Yanıtla +11
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basartenk 1 yıl reiis
reiis

Tesla bitcoin başka bir şey yok dh ya sponsormu oldu bunlar

Bi bitmediniz
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