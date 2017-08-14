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Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi

Roketsan’ın Horizon 2020 programı kapsamında ülkemize önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Buzlanmaya ve Aşınmaya Dayanıklı Malzeme projesine dair detaylar yazımızda.
1 yıl
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27
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi
Roketsan’ın geliştirici ortakları arasında olduğu “Buzlanmaya ve Aşınmaya Dayanıklı Kompozit Malzeme - EIROS” projesi nihayete ermek üzere. 2016 yılında başlayan ve geliştirilme çalışmaları tüm hızıyla süren proje aynı zamanda ülkemizin her yıl milyonlarca dolar kaynak aktarmak zorunda olduğu ancak geri dönüş alma konusunda çok fazla başarılı olamadığı Horizon 2020 kapsamında ortak olunan en büyük bütçeli iş konumunda.

8 Milyon Euro’luk bütçesi bulunan geliştirme programında Roketsan, en büyük dördüncü geliştirme ortağı konumunda. Aynı zamanda 18 ortak arasında en fazla hibeyi de alan isimlerden olan şirket, havacılık, uzay, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerinde kullanılabilecek bir malzemeyi ortaya çıkarma noktasında katkı sağlayacak.

Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi

Proje ile özel nano katkılar kullanılarak elyaf katkılı polimer matrisli nanokompozit malzemeler geliştirilecek. Geliştirilen malzemeler aynı zamanda yüksek mekanik performans ve kendi kendini iyileştirebilme özelliği gösterecek. Proje bünyesinde nano katkıların sentezi, fonksiyonelleştirilmesi, polimer matris içinde dağıtılması ve kendi kendini iyileştirebilmesi mekanizmalar ayrı ayrı çalışılacak. Roketsan prototip seviyesinde parçaların imalatları, çeşitli testler için de öncelikli olarak işi yüklenen isimlerden alacak.

Aldığımız bilgilere göre toplam süresi 3 yıl olarak belirlenen projenin yarısı tamamlanmış durumda. Altı ayda bir tüm katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların bir sonraki ilerleme buluşması 2017 sonu olarak belirlenmiş ve İspanya’da gerçekleştirilecek. Mevcut aşamada projede nano katkıların sentezi, kompozit üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve karakterizasyon aşamalarına yoğunlaşılmış durumda.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde ülkemiz dünya genelinde buzlanmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olarak geliştirilmiş ilk kompozit malzemeye sahip ülkelerden biri haline gelecek.


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hanox 1 yıl en beğenilen
Artık böyle projelere de kafa yorup, bütçe ayırabiliyoruz.
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KaleyDeskop 1 yıl
hayırlı olsun...
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cepniturk 1 yıl
Gayet başarılı projeler görüyoruz umarım devamı gelir.
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GoaPsy 1 yıl
Bu tür işlerle daha fazla uğraşmalıyız. Yerli yabancı karışım fark etmez. Projelerin içerisin de yer alıp yeni teknolojileri öğrenmek ve farklı şeyler denemek her zaman iyidir. Tebrikler.
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justaprogrammer 1 yıl
`proje aynı zamanda ülkemizin her yıl milyonlarca dolar kaynak aktarmak zorunda olduğu ancak geri dönüş alma konusunda çok fazla başarılı olamadığı Horizon 2020 kapsamında ortak olunan en büyük bütçeli iş konumunda.`
nasil cozmusler ? yurtdisindan hangi teknolojileri ayrica ekstra olarak tedarik etmisler ve diger tedariklerin ustune mi koymuslar? bunun cevabi `ispanya da bulusulacak` kisminda mi gizli? ee hani yerli uretiyorduk ? biraz komik olmus.
bu tur teknolojileri uretmek zordur. sizin yaptiginiz `ilk yerli yapimi` masalinin temelinde su var. Adamlar bize kompozit maddeyi saglayacak makinalari veriyor. bizden istedikleri ise `belirtilen uretim kalitesini` yakalamamiz. hurkus yerli yapimi diyorsunuz. ingilizin koreye lisansladiginin lisanslisi olmasina ragmen. onu gectim uretim tesislerinde makinelerden biri kaplan-90 bilmem ne. yapan firmaya bakiyorum. japon cikiyor. bir baska makinaya bakiyorum darpa. kimin diye bakiyorum amerikan cikiyo.
ee biz neyini yerli yapiyoruz bunlarin? bana aciklayabilir mi birileri?
masali birakin arkadas. senin Turkiyenin gelecegi olarak birilerinin gordugu proje `organik hosaf` da sakli... guler misin aglar misin bilemiyorum. kimse kusura bakmasin bu konu hakkinda ciddi olamiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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oray 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer
`proje aynı zamanda ülkemizin her yıl milyonlarca dolar kaynak aktarmak zorunda olduğu ancak geri dönüş alma konusunda çok fazla başarılı olamadığı Horizon 2020 kapsamında ortak olunan en büyük bütçeli iş konumunda.`
nasil cozmusler ? yurtdisindan hangi teknolojileri ayrica ekstra olarak tedarik etmisler ve diger tedariklerin ustune mi koymuslar? bunun cevabi `ispanya da bulusulacak` kisminda mi gizli? ee hani yerli uretiyorduk ? biraz komik olmus.
bu tur teknolojileri uretmek zordur. sizin yaptiginiz `ilk yerli yapimi` masalinin temelinde su var. Adamlar bize kompozit maddeyi saglayacak makinalari veriyor. bizden istedikleri ise `belirtilen uretim kalitesini` yakalamamiz. hurkus yerli yapimi diyorsunuz. ingilizin koreye lisansladiginin lisanslisi olmasina ragmen. onu gectim uretim tesislerinde makinelerden biri kaplan-90 bilmem ne. yapan firmaya bakiyorum. japon cikiyor. bir baska makinaya bakiyorum darpa. kimin diye bakiyorum amerikan cikiyo.
ee biz neyini yerli yapiyoruz bunlarin? bana aciklayabilir mi birileri?
masali birakin arkadas. senin Turkiyenin gelecegi olarak birilerinin gordugu proje `organik hosaf` da sakli... guler misin aglar misin bilemiyorum. kimse kusura bakmasin bu konu hakkinda ciddi olamiyorum.

yazdıklarını tekrar bi oku, ne demek istediğini anlayabilecek misin bakalım :) Kompozit nedir diye sorsam anlatamazsın bile belki ama yok "kompozit maddeyi sağlayacak makina" gibi anlamsız kelimeler bile türetebiliyorsunuz. Yaş kaç? :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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smart1978 1 yıl
Amerika Avrupa bu proje icin ilgi gostermedigine gore yuksek ihtimalle onlarda yillar oncesinden daha verimlisi yapilmistir .
Neden mi ? Ornekleri cok . Hibrit arac, mekanik iskeelt gibi en az 10 oncesi Amerikada zaten uretilmis bircok emsalleri aklima geldi.
Donnaimhaber de bile neden 10 yil oncesinden sanki yeni birseymis gibi lanse ediliyor diye de yorumlarim olmustu ...
Sunla ovunmek nasildir acaba : Ortalama 10 yil oncesinden Turkiye icin yeni seyleri yapmak nesi gurur duyulacak ? Geriden gelmek ...
1 Yanıt Yanıtla
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justaprogrammer 1 yıl smart1978
smart1978
Amerika Avrupa bu proje icin ilgi gostermedigine gore yuksek ihtimalle onlarda yillar oncesinden daha verimlisi yapilmistir .
Neden mi ? Ornekleri cok . Hibrit arac, mekanik iskeelt gibi en az 10 oncesi Amerikada zaten uretilmis bircok emsalleri aklima geldi.
Donnaimhaber de bile neden 10 yil oncesinden sanki yeni birseymis gibi lanse ediliyor diye de yorumlarim olmustu ...
Sunla ovunmek nasildir acaba : Ortalama 10 yil oncesinden Turkiye icin yeni seyleri yapmak nesi gurur duyulacak ? Geriden gelmek ...

10 yil geriden gelsin ama kendi uretsin. cok buyuk basari. bunu elestiremem. kimse elestiremez. bugun 100 yillik atesli silahi bile sanki ilk defa uretmisiz gibi lanse etmislerdi. ama silah alman H&K cakmasi. lisanslayamadiklari kisimlari degistirip guvenlik ve dayaniklilik gibi kisimlardan feragat etmislar. ama sanki ustun birseymis gibi ilk defa yapilmis gibi lanse etmeleri de komikti.
basimi yapilan makinalarin bile alman olmasi ise ayrica traji komikti.
bu ulke gelecegini `organik hosaf` da ariyan bir ulke.
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kadirirdem 1 yıl
Güzel güzel bize böyle şeylerle gelin...
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Fearless_tr 1 yıl
Aselsan, bu gün degil fakat belki 20 sene icinde dünyadaki sayili teknoloji sirketlerinden birisi olabilir
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Ken Block43 1 yıl Fearless_tr
Deagleturk
Aselsan, bu gün degil fakat belki 20 sene icinde dünyadaki sayili teknoloji sirketlerinden birisi olabilir

Rüyanda bile göremezsin onu
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ULU HAKANDAN istimdat 1 yıl
İyidir iyi belki boru da kullanırız
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Morty Smith 1 yıl
Ülkemizde böyle şeyler olması sevindirici.
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ilkerinanç 1 yıl
ondan sonra efendim hadronu niye çarpıştırıyorsun eline geçecek allaha şirk koşmak bu diyen adama kızıyorsunuz bir de.ne farkınız kaldı bu mantaliteden?adam hadronu çarpıştırıyor ama onlarca teknoloji geliştiriyor bunlardan çıkan sonuç ile.roketsan ne için çalıştı kimbilir bu projeyi geliştirdiğinde.biliyormusun?yok...bu milletin işi sadece eleştirmek ya ben iyice emin oldum.oturduğun yerden eleştirince medenileşeceğiz gelişeceğiz sanıyorlar galiba.
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Audi383848 1 yıl
Güzel görünüyor.
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