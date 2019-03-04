Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi

Marc Köhlbrugge isimli bir girişimci tarafından Expensive Chat isimli yeni bir sohbet sitesi açıldı. Ancak bu site yapısı itibariyle biraz farklı. Yazdığınız mesajdaki her harf için sizden 1 Cent ücret ödemeniz isteniyor. Site şimdiden 270 dolar toplamayı başarmış.

Kredi kartı bilgileri ile üyelik

Sitede mesaj göndermeden önce adınıza ek olarak kredi kartı bilgilerinizi de giriyorsunuz. Bu bilgileri girdikten sonra mesaj yollamaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca sitenin sol tarafında en çok mesaj yollayan (para harcayan) kişilerin listesi bulunuyor. Sitenin geliştiricisi bunu bir sosyal deney olarak düşündüğünü söylüyor. Mesaj atan kişiler arasında ise ilan paylaşan insanlar bile mevcut. Örneğin bazı geliştiriciler site adreslerini paylaşarak iş arayışına girmişler.

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Marc Köhlbrugge eğlence amaçlı başlattığı bu projenin daha farklı özelliklere kavuşabileceğini söylüyor. Örneğin bir ünlüyle mesaj başına 10 dolar ödeyerek sohbet edebilir ve bu paranın bir hayır kurumuna gitmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki güvenliğiniz için bu siteye kart bilgilerinizi girmemeniz daha doğru olacaktır.

https://www.theverge.com/2019/3/3/18246851/expensive-chat-room-marc-kohlbrugge-charge-penny-per-characte