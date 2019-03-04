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Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi

Bir girişimci tarafından hazırlanan “Expensive Chat” isimli sohbet sitesi yazdığınız her harf için sizden 1 Cent ücret alıyor. Sohbete başlamak için kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz.
2 ay
5,8b
1
18
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi
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Marc Köhlbrugge isimli bir girişimci tarafından Expensive Chat isimli yeni bir sohbet sitesi açıldı. Ancak bu site yapısı itibariyle biraz farklı. Yazdığınız mesajdaki her harf için sizden 1 Cent ücret ödemeniz isteniyor. Site şimdiden 270 dolar toplamayı başarmış.

Kredi kartı bilgileri ile üyelik

Sitede mesaj göndermeden önce adınıza ek olarak kredi kartı bilgilerinizi de giriyorsunuz. Bu bilgileri girdikten sonra mesaj yollamaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca sitenin sol tarafında en çok mesaj yollayan (para harcayan) kişilerin listesi bulunuyor. Sitenin geliştiricisi bunu bir sosyal deney olarak düşündüğünü söylüyor. Mesaj atan kişiler arasında ise ilan paylaşan insanlar bile mevcut. Örneğin bazı geliştiriciler site adreslerini paylaşarak iş arayışına girmişler.

Ayrıca Bkz. "Samsung akıllı cihazlarına McAfee desteği"

Marc Köhlbrugge eğlence amaçlı başlattığı bu projenin daha farklı özelliklere kavuşabileceğini söylüyor. Örneğin bir ünlüyle mesaj başına 10 dolar ödeyerek sohbet edebilir ve bu paranın bir hayır kurumuna gitmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki güvenliğiniz için bu siteye kart bilgilerinizi girmemeniz daha doğru olacaktır.


https://www.theverge.com/2019/3/3/18246851/expensive-chat-room-marc-kohlbrugge-charge-penny-per-characte Yorum Yaz
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sreylare 2 ay en beğenilen
Tosunun Hollanda'dan haplanmaktan zayıf düşmüş kuzeni galiba
sitesine sözde saldırı yaptırtıp kredi kartı bilgilerini söğüşletir.
Yanıtla +21
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ceo-tr 2 ay
Emre hocam yaz burdan merhaba diye biz sana merhaba yazarız. 31 cent niye ödüyorsun. gerek yok hocam.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Kefelon 2 ay ceo-tr
Her şey okurlarımız için
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Bloodin 2 ay
İnsanlar dünyaya eli boş gelir, eli boş gider...
Zenginin yaşadıkları insan gözüne hoş gelir ama Dünyada yaşanan zevkler son nefeste herkese boş gelir...
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Symbianist 2 ay
He canım he hayır kurumuna gidiyor.
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scorpion20 2 ay
DHde bu bedavaaaa
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ECDAD_OSMANLI 2 ay
Herkes şımarık diyor adama fakir ekmek bulamıyor buda özel tır yaptırmış yorumları
Acaba aynı para bizde olsa ne yapardık? dünyadaki aç olan insanların doyması için mi çalışırdık ?
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FerdosParadise 2 ay
Megan Fox 'la mı chat leşeceğız ki 1 cent verelim her harfine...
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redoano 2 ay
adam neredeyse 400 dolar yapmis simdiden :D
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Chagotta 2 ay
Goy goy girişimciden , traş app.
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serafon 2 ay
Deney demeseydin ve başına elma resmi koysaydın paraya para demezdin ??
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yorumculuklar 2 ay
Gereksiz fikirler, gereksiz fanteziler.
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harf başına ücret, ücretli sohbet ve
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