Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi

Kredi kartı bilgileri ile üyelik
Sitede mesaj göndermeden önce adınıza ek olarak kredi kartı bilgilerinizi de giriyorsunuz. Bu bilgileri girdikten sonra mesaj yollamaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca sitenin sol tarafında en çok mesaj yollayan (para harcayan) kişilerin listesi bulunuyor. Sitenin geliştiricisi bunu bir sosyal deney olarak düşündüğünü söylüyor. Mesaj atan kişiler arasında ise ilan paylaşan insanlar bile mevcut. Örneğin bazı geliştiriciler site adreslerini paylaşarak iş arayışına girmişler.Ayrıca Bkz. "Samsung akıllı cihazlarına McAfee desteği"
Marc Köhlbrugge eğlence amaçlı başlattığı bu projenin daha farklı özelliklere kavuşabileceğini söylüyor. Örneğin bir ünlüyle mesaj başına 10 dolar ödeyerek sohbet edebilir ve bu paranın bir hayır kurumuna gitmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki güvenliğiniz için bu siteye kart bilgilerinizi girmemeniz daha doğru olacaktır.
https://www.theverge.com/2019/3/3/18246851/expensive-chat-room-marc-kohlbrugge-charge-penny-per-characte Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zenginin yaşadıkları insan gözüne hoş gelir ama Dünyada yaşanan zevkler son nefeste herkese boş gelir...
Acaba aynı para bizde olsa ne yapardık? dünyadaki aç olan insanların doyması için mi çalışırdık ?
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harf başına ücret, ücretli sohbet ve