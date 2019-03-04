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Samsung akıllı cihazlarına McAfee desteği

McAfee ile iş birliğini genişleten Samsung daha fazla ürününde güvenlik yazılımları kullanacak. Bunların bir kısmı tam sürüm bir kısmı ise deneme sürümü şeklinde olacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde önemi giderek artan kişisel verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına farklı ortaklıklar gündeme geliyor. Samsung da belirli ürün gruplarında McAfee ile yaptığı iş birliğini genişletiyor.

Cihaz sayısı artıyor

Yapılan açıklamaya göre belirli akıllı telefon, televizyon ve dizüstü bilgisayar modellerinde McAfee güvenlik yazılımları yüklü olarak gelecek. Böylece kullanıcılar için bir alternatif oluşturulmuş olacak.

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Ortaklık kapsamında Galaxy S10 amiral gemi serisi McAfee VirusScan uygulaması ön yüklü olarak gelecek. Diğer taraftan güvenli WiFi bağlantıları için McAfee altyapısını kullanan Samsung Secure Wi-Fi de ön yüklü geliyor. Bu uygulama açık hotspot noktalarında güvenli bir VPN bağlantısı sağlıyor ve operatör bağlantılı çalışıyor. Belirli operatörler buna destek veriyor ve aylık 250MB veri ücretsiz. Üzeri için paket almanız gerekiyor.

Yine Samsung Notebook 9 Pen, Samsung Notebook 9 Pro ve Samsung Notebook Odyssey dizüstü modelleri 60 günlük McAfee LiveSafe deneme sürümü ile geliyor. Sonrasında cazip paket teklifleri sunulacak. Son olarak 2019 model tüm Samsung akıllı televizyonlarında McAfee Security for TV uygulaması da ön yüklü olarak gelecek.

 

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-smart-tvs-and-smartphones-get-mcafee-security-software.html Yorum Yaz
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MustafaC53 2 ay en beğenilen
McAfee nin kendisi virüs değilmiydi ya !?
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yorumculuklar 2 ay
Gömülü veri toplama ve virüs yazılımı, direkt kendisi virüs, önleme değil.
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Mertcan-39 2 ay
Görüyorum ki bazıları McAfee nin testlerden tam puanla çıktığını unutuyor
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kadalt 2 ay
Mümkünse cihaza gömülü gelmesin nefret ettirdi pc de kendinden herşeyle beraber yüklüyor kendini kararımız dışında
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sreylare 2 ay
250 mb nedir ya bu fikri Samsung Türkiye'den mi aldınız?
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scorpion20 2 ay
gömülü gelip güncellemek için para mı isteyecekler?
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dede17 2 ay
Samsung almamamk için bir neden
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dr20mouse 2 ay
Zaten halihazırda var
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MustafaC53 2 ay en beğenilen
McAfee nin kendisi virüs değilmiydi ya !?
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yorumculuklar 2 ay
Gömülü veri toplama ve virüs yazılımı, direkt kendisi virüs, önleme değil.
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