Samsung akıllı cihazlarına McAfee desteği

Son dönemde önemi giderek artan kişisel verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına farklı ortaklıklar gündeme geliyor. Samsung da belirli ürün gruplarında McAfee ile yaptığı iş birliğini genişletiyor.

Cihaz sayısı artıyor

Yapılan açıklamaya göre belirli akıllı telefon, televizyon ve dizüstü bilgisayar modellerinde McAfee güvenlik yazılımları yüklü olarak gelecek. Böylece kullanıcılar için bir alternatif oluşturulmuş olacak.

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Ortaklık kapsamında Galaxy S10 amiral gemi serisi McAfee VirusScan uygulaması ön yüklü olarak gelecek. Diğer taraftan güvenli WiFi bağlantıları için McAfee altyapısını kullanan Samsung Secure Wi-Fi de ön yüklü geliyor. Bu uygulama açık hotspot noktalarında güvenli bir VPN bağlantısı sağlıyor ve operatör bağlantılı çalışıyor. Belirli operatörler buna destek veriyor ve aylık 250MB veri ücretsiz. Üzeri için paket almanız gerekiyor.

Yine Samsung Notebook 9 Pen, Samsung Notebook 9 Pro ve Samsung Notebook Odyssey dizüstü modelleri 60 günlük McAfee LiveSafe deneme sürümü ile geliyor. Sonrasında cazip paket teklifleri sunulacak. Son olarak 2019 model tüm Samsung akıllı televizyonlarında McAfee Security for TV uygulaması da ön yüklü olarak gelecek.