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Her yıl yeni bir OUYA pazara sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl yeni bir OUYA pazara sunulacak

Kickstarter üzerinde rekor bir kapanışla hayata geçen ve konsol segmentinde önemli bir dönemi başlatan OUYA, bununla birlikte pazarlama konusunda standart konsol stratejisini değil, mobil cihaz stratejisini izleyecek

Firma patronu Julie Uhrman tarafından yapılan açıklamada, mobil stratejiye yakın bir strateji izleyeceklerini ve her yıl yeni bir OUYA modelinin olacağı belirtildi. Yeni OUYA 2 ve OUYA 3 şeklinde isimlendirmeler yapılacak.

Uhrman ayrıca daha hızlı ve daha iyi işlemcilerin avantajlarından faydalanacaklarını ve maliyetteki düşüşleri de yansıtacaklarını sözlerine ekledi. Eğer imkan varsa OUYA içerisinde 8GB kapasiteden fazlası sunulacak.

Bununla birlikte bilindiği gibi devamlı yeni model pazara sunulması eski sürüm kullanıcılarının tepkisine yol açabiliyor. OUYA bu konuda da tedbirini almış ve oyunların geçmişe dönük olarak uyumlu olacağının altını çiziyor. Oyunlar donanımdan ziyade kişiye bağımlı olacak.

OUYA'nın bu kararında mobil dünyada işlemci konusunda hızlı gelişmelerin yaşanması yatıyor. Konsol dünyasında 6-7 yıl bir üründe oyunlar oynamak mümkünken, Tegra 3 işlemci taşıyan OUYA düşünüldüğünde bir iki yıl sonra dönemin gerisinde kalması muhtemel. Bu bakımdan sürekli bir yenileme zorunlu hale geliyor.

OUYA'nın dahili batarya yerine prizden güç alması nedeniyle saat hızı konusunda cömert davranan firma, hızı 1.6GHz seviyesine çekerek piyasadaki en iyi Tegra 3 cihazını elde etmeyi başarmış. 

99$ fiyat etiketine sahip OUYA, Haziran ayında satışa sunulacak.

http://www.joystiq.com/2013/02/07/expect-new-ouya-console-every-year/ Yorum Yaz
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fbkaya 6 yıl
uçuzmuş
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demirparcasi 6 yıl
Önce çıkış tarihi bu sene başıydı sonra Nisan ayı dendi şimdi de Haziran olmuş. belki 2013 sonuna yetiştirirler.
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ibrahimtapu 6 yıl
sufflee
Herkez tepki göstermiş tegra 4 lü niye cıkımıyor diye suan tegra3 piyassaki tüm oyunları oynatabilen bir işlemci birde batarya sorunu olmadığı için son derece performanslı çalışacağını düşünüyorum

iyide ne alaka batarya bilader ?
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KalemKolik 6 yıl
Beni gibi eleştirilen arkadaşlar bir konuda haklı oda Tegra 3 olması. Tegra 3 şuanki oyunlar için yeterli evet ama şuanki oyunlar için kim ister aldığı konsolun 1 yıl sonra çıkacak oyunları çalıştırmamasını bizim kızdığımız nokta Tegra 3 zaten beklentileri karşılayamayan ve beklenen performansı veremeyen bir platfor. Bu tarz konsollar çıktığı dönemin en iyi Soc yani çipsetleri ile gelmeli. Tegra 4 Snapdragon s4 pro seneye Tegra 5 Snapdragon 800 gibi ilerlemeli. Fiyatta öyle katlanmaz. Tegra 4 olsa en fazla 129 dolar olurdu.
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tizen 6 yıl
Sadece lafta bu cihaz çıkmaz
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demo22 6 yıl
Bol çeşitli oyun olursa gerçekten bir konsol olabilir ama şu oyun konusunda çok dar bir pencere var bu aşılmadıkça hiçbir cihaz konsol olamaz.
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kemaloztin 6 yıl
İyide bir türlü çıkmadı
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Sage12 6 yıl
armanatilgan
Geç kaldılar tegra 4 duyruldu haziranda çoktan piyasada olur. Kim tegra 4 varken tegra 3 lü bir cihaza yönelir. Tamam ucuz ama bence tutmaz.

Herkez en iyisi bende olsun düşüncesinde değil. F/P oranı güzel olursa çok iyi satış da yapabilir. Birde tegra4'ün hayal kırıklığı olup olmayacağını bile bilmiyoruz daha.
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ozqur333 6 yıl
bu ürünü 1 ay önce çıarmaları şarttı mart ayında yeni gpular göreceğiz tegra 3 eskii diyebiliriz ama hele bir çıksın öyle yorum yaparsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum
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TipsizSap 6 yıl
güzelmiş
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