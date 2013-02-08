Her yıl yeni bir OUYA pazara sunulacak

Kickstarter üzerinde rekor bir kapanışla hayata geçen ve konsol segmentinde önemli bir dönemi başlatan OUYA, bununla birlikte pazarlama konusunda standart konsol stratejisini değil, mobil cihaz stratejisini izleyecek





Firma patronu Julie Uhrman tarafından yapılan açıklamada, mobil stratejiye yakın bir strateji izleyeceklerini ve her yıl yeni bir OUYA modelinin olacağı belirtildi. Yeni OUYA 2 ve OUYA 3 şeklinde isimlendirmeler yapılacak.





Uhrman ayrıca daha hızlı ve daha iyi işlemcilerin avantajlarından faydalanacaklarını ve maliyetteki düşüşleri de yansıtacaklarını sözlerine ekledi. Eğer imkan varsa OUYA içerisinde 8GB kapasiteden fazlası sunulacak.





Bununla birlikte bilindiği gibi devamlı yeni model pazara sunulması eski sürüm kullanıcılarının tepkisine yol açabiliyor. OUYA bu konuda da tedbirini almış ve oyunların geçmişe dönük olarak uyumlu olacağının altını çiziyor. Oyunlar donanımdan ziyade kişiye bağımlı olacak.





OUYA'nın bu kararında mobil dünyada işlemci konusunda hızlı gelişmelerin yaşanması yatıyor. Konsol dünyasında 6-7 yıl bir üründe oyunlar oynamak mümkünken, Tegra 3 işlemci taşıyan OUYA düşünüldüğünde bir iki yıl sonra dönemin gerisinde kalması muhtemel. Bu bakımdan sürekli bir yenileme zorunlu hale geliyor.





OUYA'nın dahili batarya yerine prizden güç alması nedeniyle saat hızı konusunda cömert davranan firma, hızı 1.6GHz seviyesine çekerek piyasadaki en iyi Tegra 3 cihazını elde etmeyi başarmış.





99$ fiyat etiketine sahip OUYA, Haziran ayında satışa sunulacak.