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Her zaman doğru açıda video ve fotoğraflar için portatif aparat: OhSoh ELi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Her zaman doğru açıda video ve fotoğraflar için portatif aparat: OhSoh ELi
Kurulduğu günden itibaren fotoğraf alanında birçok ürüne destek arayan Kickstarter üzerinde başlatılan projelerden OhSoh ELi, otomatik yapısıyla kişilere doğru açıda video ve fotoğraflar için yardımcı oluyor.
Kompakt boyutuyla standart fotoğraf çantaları içerisine sığabilen OhSoh ELi, üzerinde yer alan üç ayak (Tripod) bağlantı yuvası yardımıyla kompakt ve DSLR fotoğraf makineleri ile video kameralarını taşıyabiliyor, bünyesindeki motoru sayesinde de tek tuş ile ufuk çizgisini dikey ve yatayda ayarlayarak her türlü konumda doğru açıya sahip fotoğraf ve videolar çekilmesine imkan tanıyor. 6 adet AA pil ile 1 ay kullanım ömrü sunabildiği belirtilen ürün, teknik olarak 512 gram ağırlığa, 1 KG taşıma kapasitesine ve kaymayan özel ayak yapısına sahip. Ürünün Time Lapse (Zaman atlamalı çekim) için otomatik döndürme yeteneği ise bulunmuyor.
Özellikle sabit yüzey bulunamayan ya da üç ayağın olmadığı durumlarda oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen OhSoh ELi, site üzerinde başlatılırken konan 65,000$ hedefin bitimine 8 gün kala 102 bağış ile 23,214$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 230$ (Yeni Zellanda dışı 30$ kargo) bağış ile 2014 Mayıs ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.kickstarter.com/projects/1784256548/eli-electronic-levelling-intelligence?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 5 yıl
Eski lambalara benziyor tipi
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einhander 5 yıl
umarım hedeflerını yakalarlar
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Lion 5 yıl
Harika fikir
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