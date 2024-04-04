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    Anlık Bildirim

    OpenAI, Sora ile yapılan ilk müzik videosunu paylaştı

    OpenAI, video oluşturan yapay zekası Sora ile üretilen ilk müzik videosunu paylaştı. August Kamp'ın Worldweight şarkısı için hazırlanan video, eşsiz göründüğü kadar tuhaf da.

    OpenAI’ın sarsıcı yapay zeka aracı Sora, etkileyici örnekler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Sadece doğal dilde bir metin komutundan bir dakika veya daha uzun videolar üretebilen Sora, kısa bir süre önce ilk müzik videosunu da yaptı. Bağımsız sanatçı August Kamp'ın Worldweight şarkısı için oluşturulan 8:3 formatındaki video klibi, en basit ifadelerle gerçeküstü ve tuhaf görünüyor.

    Ağırlıklı olarak sahil, orman, su altı ve tuhaf mekanlarda geçen video, yakından incelendiğinde halüsinasyonlar rahatlıkla fark edilebiliyor. Yapraklar balığa dönüşüyor, çalılar bir anda ortaya çıkıyor ve çiçeklerin taç yaprakları yerine kameraların olduğu görülüyor. Ancak sesi açıp videoyu izlediğinizde ise saykodelik bir deneyim ortaya çıkıyor, halüsinasyonlar müziğin doğasıyla örtüşüyor.

    openai sora müzik video Worldweight Tam Boyutta Gör
    İligli videoda hangi istemlerin kullanıldığı ya da 2 dakika 19 saniyelik videoyu oluşturmak için kaç klip gerektiği (birden faza klibin birleştirildiğini varsayıyoruz) belirsiz. Sora'ya erken erişim hakkı verilen müzisyen, araştırmacı ve yaratıcı aktivist August Kamp, Sora'yı sanatçılar için bir dönüm noktası olarak nitelendirirken görseller üzerindeki tek sınırlamanın insanın hayal gücü olduğunu belirtiyor.

    Elbette bu tip etkileyici videolar üreten tek kişi Kamp değil. Geçtiğimiz günlerde OpenAI, sanatçıların araç ile ürettiği bazı videoları paylaşmıştı. Açıkçası bu videolar arasında benim ve birçok kişinin dikkatini prodüksiyon şirketi Shy Kids’in "Air Head" adlı kısa filmi çekmişti. Onu da izlemeniz için haberin en sonuna videoyu ekleyeceğiz. Bu arada film, kafa yerine balonu olan bir adam hakkında.

    Sora’nın geleceği

    Sora’nın büyük prodüksiyon şirketleri veya ana akım sanat alanlarında kullanılıp kullanılmayacağını söylemek için henüz erken. Paylaşılan videolarda Sora’nın fizikte, insan yüzlerinde ve devamlılıkta sorunları olduğu bariz. Halüsinasyon ise üstünden gelinmesi zor olan temel bir gerçeklik. Ancak, bu temel gerçekliği ve tuhaf sahneleri uzaklaştırmak yerine kucaklayan “niş” sanat kesimleri için Sora, hikaye anlatımında büyük bir etki oluşturabilir.

    Bununla birlikte Sora’nın tam olarak ne zaman genel kullanıma sunulacağı belirsiz. OpenAI CTO’su Mira Murati, birkaç hafta önce aracın bu yıl çıkacağını ima etmişti. Bu alana daha önce giriş yapan Runway ve giriş yapacak Midjourney de bulunuyor. Dolayısıyla ChatGPT, DALL-E ve bunların benzerlerinde olduğu gibi video üreten yapay zekalarda da çok hızlı bir gelişim görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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