OpenAI, Sora ile yapılan ilk müzik videosunu paylaştı

OpenAI’ın sarsıcı yapay zeka aracı Sora, etkileyici örnekler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Sadece doğal dilde bir metin komutundan bir dakika veya daha uzun videolar üretebilen Sora, kısa bir süre önce ilk müzik videosunu da yaptı. Bağımsız sanatçı August Kamp'ın Worldweight şarkısı için oluşturulan 8:3 formatındaki video klibi, en basit ifadelerle gerçeküstü ve tuhaf görünüyor.

Ağırlıklı olarak sahil, orman, su altı ve tuhaf mekanlarda geçen video, yakından incelendiğinde halüsinasyonlar rahatlıkla fark edilebiliyor. Yapraklar balığa dönüşüyor, çalılar bir anda ortaya çıkıyor ve çiçeklerin taç yaprakları yerine kameraların olduğu görülüyor. Ancak sesi açıp videoyu izlediğinizde ise saykodelik bir deneyim ortaya çıkıyor, halüsinasyonlar müziğin doğasıyla örtüşüyor.

Tam Boyutta Gör İligli videoda hangi istemlerin kullanıldığı ya da 2 dakika 19 saniyelik videoyu oluşturmak için kaç klip gerektiği (birden faza klibin birleştirildiğini varsayıyoruz) belirsiz. Sora'ya erken erişim hakkı verilen müzisyen, araştırmacı ve yaratıcı aktivist August Kamp, Sora'yı sanatçılar için bir dönüm noktası olarak nitelendirirken görseller üzerindeki tek sınırlamanın insanın hayal gücü olduğunu belirtiyor.

Elbette bu tip etkileyici videolar üreten tek kişi Kamp değil. Geçtiğimiz günlerde OpenAI, sanatçıların araç ile ürettiği bazı videoları paylaşmıştı. Açıkçası bu videolar arasında benim ve birçok kişinin dikkatini prodüksiyon şirketi Shy Kids’in "Air Head" adlı kısa filmi çekmişti. Onu da izlemeniz için haberin en sonuna videoyu ekleyeceğiz. Bu arada film, kafa yerine balonu olan bir adam hakkında.

Sora’nın geleceği

Sora’nın büyük prodüksiyon şirketleri veya ana akım sanat alanlarında kullanılıp kullanılmayacağını söylemek için henüz erken. Paylaşılan videolarda Sora’nın fizikte, insan yüzlerinde ve devamlılıkta sorunları olduğu bariz. Halüsinasyon ise üstünden gelinmesi zor olan temel bir gerçeklik. Ancak, bu temel gerçekliği ve tuhaf sahneleri uzaklaştırmak yerine kucaklayan “niş” sanat kesimleri için Sora, hikaye anlatımında büyük bir etki oluşturabilir.

DALL-E ile oluşturulan görseller ChatGPT’de düzenlenebilecek 12 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Sora’nın tam olarak ne zaman genel kullanıma sunulacağı belirsiz. OpenAI CTO’su Mira Murati, birkaç hafta önce aracın bu yıl çıkacağını ima etmişti. Bu alana daha önce giriş yapan Runway ve giriş yapacak Midjourney de bulunuyor. Dolayısıyla ChatGPT, DALL-E ve bunların benzerlerinde olduğu gibi video üreten yapay zekalarda da çok hızlı bir gelişim görebiliriz.

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OpenAI, Sora ile yapılan ilk müzik videosunu paylaştı