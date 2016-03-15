Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor

Windows 10 Mobile Desteği Yok
Windows Phone 8’de yer alan uygulamaya ise güncelleme desteği verilmeyecek. Sadece çok kritik hata düzeltmeleri gerekirse onlar için bir güncelleme sunulabilecek ancak uygulamanın kullanımı ile ilgili bir kısıtlama olmayacak. Bu da demek oluyor ki eğer Windows Phone 8 temelli cihazınıza önümüzdeki dönemde yayınlanacak Windows 10 Mobile güncellemesini yüklerseniz Here haritalarını kullanamaz hale geleceksiniz.
Önceliğini iOS ve Android uygulamalarına vermeye hazırlanan Here, Windows tarafından desteği çeken yazılım şirketlerinin en yenisi olarak yerini alıyor. Daha önce de küresel ölçekli çeşitli bankalar, havayolu şirketleri, Pinterest Windows Phone için destek sunmayacaklarını açıklayan isimler olmuştu.
Nokia’nın cihazlar birimini satın alan Microsoft, Here Maps’in hakları konusunda ise Nokia ile bir anlaşmaya varmamıştı. Nokia da geçtiğimiz Ağustos ayında Here platformunun haklarını Audi, BMW ve Mercedes ortaklığında kullanılmak üzere satmıştı. Alman otomobil üreticileri Nokia’ya Here Maps için 2,8 Milyar Euro ödemişti.
http://360.here.com/2016/03/15/important-information-about-here-apps-on-windows-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Here artık 3. parti bir uygulama. Resmi uygulama içindeki here haritalarıyla navigasyonu ile windows haritalar uygulamasıdır bundan sonra. 6tag uygulaması neyse here uygulaması da o olmuştur.
Mevcut. Herhangi bir ayara gerek yok, ben sesli navigasyon kullanabiliyorum.
Hocam yine kullanabileceksin. Sadece here uygulaması gidiyor, sisteme entegre olan maps uygulaması here'ı kullanıyor.
Nokia akıllı oynuyor
Evet. Kullanılmaya devam edecek. Doğru anlayanlardansınız.
Windows haritalar uygulaması (here haritası) öncesi 10586 ve sonrası 14291.
şaka şaka dandroid kullanıyorum
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