Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor

Uzunca bir süredir Windows Phone desteği sunan Here Maps bu yöndeki hizmetine Windows için son vermeye hazırlanıyor. Resmi kanallardan yapılan açıklamaya göre 10 yıldan beri GPS uygulamaları geliştiren Here, Windows 10 mağazasındaki tüm uygulamalarını kaldıracak. 29 Mart 2016’dan itibaren Windows 10 için bir Here uygulamasına mağazalardan erişilemiyor olacak. Ayrıca 30 Haziran 2016’dan sonra Here haritaları cihazlarda yüklü olsa bile Windows 10’da çalışmayacak. Bu arada Windows Maps uygulaması içindeki Here haritaları ise sorunsuz olarak kullanılabilir olmaya devam edecek.

Windows 10 Mobile Desteği Yok

Windows Phone 8’de yer alan uygulamaya ise güncelleme desteği verilmeyecek. Sadece çok kritik hata düzeltmeleri gerekirse onlar için bir güncelleme sunulabilecek ancak uygulamanın kullanımı ile ilgili bir kısıtlama olmayacak. Bu da demek oluyor ki eğer Windows Phone 8 temelli cihazınıza önümüzdeki dönemde yayınlanacak Windows 10 Mobile güncellemesini yüklerseniz Here haritalarını kullanamaz hale geleceksiniz.

Önceliğini iOS ve Android uygulamalarına vermeye hazırlanan Here, Windows tarafından desteği çeken yazılım şirketlerinin en yenisi olarak yerini alıyor. Daha önce de küresel ölçekli çeşitli bankalar, havayolu şirketleri, Pinterest Windows Phone için destek sunmayacaklarını açıklayan isimler olmuştu.

Nokia’nın cihazlar birimini satın alan Microsoft, Here Maps’in hakları konusunda ise Nokia ile bir anlaşmaya varmamıştı. Nokia da geçtiğimiz Ağustos ayında Here platformunun haklarını Audi, BMW ve Mercedes ortaklığında kullanılmak üzere satmıştı. Alman otomobil üreticileri Nokia’ya Here Maps için 2,8 Milyar Euro ödemişti.

http://360.here.com/2016/03/15/important-information-about-here-apps-on-windows-phone/