Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor

Microsoft’un Windows Phone platformundaki en güçlü parçalarından olan Here haritaları, Windows Phone desteğini çok yakında sonlandırmaya hazırlanıyor. İşte habere ilişkin detaylar:
3 yıl
4,7b
1
44
Windows
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Uzunca bir süredir  Windows Phone desteği sunan Here Maps bu yöndeki hizmetine Windows için son vermeye hazırlanıyor. Resmi kanallardan yapılan açıklamaya göre 10 yıldan beri GPS uygulamaları geliştiren Here, Windows 10 mağazasındaki tüm uygulamalarını kaldıracak. 29 Mart 2016’dan itibaren Windows 10 için bir Here uygulamasına mağazalardan erişilemiyor olacak. Ayrıca 30 Haziran 2016’dan sonra Here haritaları cihazlarda yüklü olsa bile Windows 10’da çalışmayacak. Bu arada Windows Maps uygulaması içindeki Here haritaları ise sorunsuz olarak kullanılabilir olmaya devam edecek.

Windows 10 Mobile Desteği Yok 

Windows Phone 8’de yer alan uygulamaya ise güncelleme desteği verilmeyecek. Sadece çok kritik hata düzeltmeleri gerekirse onlar için bir güncelleme sunulabilecek ancak uygulamanın kullanımı ile ilgili bir kısıtlama olmayacak. Bu da demek oluyor ki eğer Windows Phone 8 temelli cihazınıza önümüzdeki dönemde yayınlanacak Windows 10 Mobile güncellemesini yüklerseniz Here haritalarını kullanamaz hale geleceksiniz.

Önceliğini iOS ve Android uygulamalarına vermeye hazırlanan Here, Windows tarafından desteği çeken yazılım şirketlerinin en yenisi olarak yerini alıyor. Daha önce de küresel ölçekli çeşitli bankalar, havayolu şirketleri, Pinterest Windows Phone için destek sunmayacaklarını açıklayan isimler olmuştu.

Nokia’nın cihazlar birimini satın alan Microsoft, Here Maps’in hakları konusunda ise Nokia ile bir anlaşmaya varmamıştı. Nokia da geçtiğimiz Ağustos ayında Here platformunun haklarını Audi, BMW ve Mercedes ortaklığında kullanılmak üzere satmıştı. Alman otomobil üreticileri Nokia’ya Here Maps için 2,8 Milyar Euro ödemişti.


http://360.here.com/2016/03/15/important-information-about-here-apps-on-windows-phone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Her geçen gün, birebireeer mağazadan eksiliyor aplikasyonlaaaar...

Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sasaki Kojiro 3 yıl
Windows'un masaüstünde linux'a yıllarca yaptığı mobil tarafta başına geliyor. Bu sebepten hoşuma gidiyor bu durum. Zamanında linux'a uygulama çıkmasın diye paralar yediriyordu paşalarım. Şimdi ise rakiplerinin para bile teklif etmesine gerek yok. Kimse tenezzül edip çıkarmıyor.
Windows'un masaüstünde linux'a yıllarca yaptığı mobil tarafta başına geliyor. Bu sebepten hoşuma gidiyor bu durum. Zamanında linux'a uygulama çıkmasın diye par...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Ama. Ama.. Market gelişeceeeeeekkkk.






Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 3 yıl
Haritalar güncelleme alırsa ne olacak peki? Harita dosyaları indirebilecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audi383848 3 yıl
Windows mobile'den bir navigasyon ve harita uygulaması gidecek.Çok üzülüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl Audi383848
Audi383848
Windows mobile'den bir navigasyon ve harita uygulaması gidecek.Çok üzülüyorum.


Here artık 3. parti bir uygulama. Resmi uygulama içindeki here haritalarıyla navigasyonu ile windows haritalar uygulamasıdır bundan sonra. 6tag uygulaması neyse here uygulaması da o olmuştur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gentleman_ 3 yıl
wp tökezler ama ölmez bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by_gvz 3 yıl
Windows maps uygulamasında sesli navigasyon yok mu yoksa ben mi bulamadım. Sadece hız aşımında sesli uyarı veriyor sesli yol tarifi yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl by_gvz
by_gvz
Windows maps uygulamasında sesli navigasyon yok mu yoksa ben mi bulamadım. Sadece hız aşımında sesli uyarı veriyor sesli yol tarifi yok.

Mevcut. Herhangi bir ayara gerek yok, ben sesli navigasyon kullanabiliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Microsoft Specialist 3 yıl
Tam da tahmin ettiÄŸim yorumlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tosh34 3 yıl
Yazık oldu hereye , wpde kullanıyorduk ne güzel
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Microsoft Specialist 3 yıl tosh34
tosh34
Yazık oldu hereye , wpde kullanıyorduk ne güzel

Hocam yine kullanabileceksin. Sadece here uygulaması gidiyor, sisteme entegre olan maps uygulaması here'ı kullanıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
alemburda34
Nokia bu sefer Microsofta iyi kazik atti :D

Nokia akıllı oynuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chinpoko 3 yıl
Ben mi yanlis anliyorum yoksa buradakiler mi? Windows maps'in icinden kullanilmaya devam edecek diyor. Harita ayni haritaysa gitsin ne olacak ki
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl chinpoko
smd
Ben mi yanlis anliyorum yoksa buradakiler mi? Windows maps'in icinden kullanilmaya devam edecek diyor. Harita ayni haritaysa gitsin ne olacak ki


Evet. Kullanılmaya devam edecek. Doğru anlayanlardansınız.

Windows haritalar uygulaması (here haritası) öncesi 10586 ve sonrası 14291.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jamie35 3 yıl
Iki tane 950xl almistim 5000 tl kim verecek hesabini



şaka şaka dandroid kullanıyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bu kararla zaten istediği pazar payını yakalayamayan microsoft çok kullanıcıyı kaybeder.Acill en çözüm üretmez ise mağaza uygulama anlamında maalesef mobil platformunda sonunu hazırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4746 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Windows Phone, microsoft ve
9 etiket daha windows 10 windows 10 mobile nokia HERE Haritalar here windows maps Windows Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor 3 yıl Huawei P9 serisi ön siparişe çıktı 3 yıl Sanal gerçeklik sistem test aracı VRScore duyuruldu 3 yıl Android cihazlar için Playstation Video uygulaması yayınlandı 3 yıl Ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker suçunu kabul etti 3 yıl Crytek, DX12 ve VR destekli CryEngine 5'i duyurdu 3 yıl HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak 3 yıl Instagram'da akış algoritması değişiyor 3 yıl Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar 3 yıl Fossil'den iki yeni Android Wear saat 3 yıl 4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları! 3 yıl Android 7.0 önizleme sürümünün kod adı belli oldu! 3 yıl Ani Windows 10 güncellemeleri kullanıcıların tepkisini çekiyor 3 yıl Half-Life ve Portal beyaz perde yolunda 3 yıl iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı 3 yıl Jurassic Park'a doğru ilk adımlar: İşte dinozor bacaklı tavuk 3 yıl Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı 3 yıl Meizu PRO 6'da Exynos yonga seti olmayacak 3 yıl Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı 3 yıl Yeni bir marka 6GB RAM, 128GB ROM ve Helio X20 işlemcili akıllı telefon tanıtacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor Sonraki Samsung, Waffle isimli yeni bir sosyal ağ kuruyor 3 yıl Razer yeni Blade 2016'yı duyurdu 3 yıl AMD küresel VR sistemlerinde %83 pazar payına sahip olduğunu açıkladı 3 yıl Dünyanın en değerli markaları açıklandı 3 yıl Sony, Android camiasında telefon başına en çok kâr eden firma konumunda 3 yıl Samsung'un yeni sosyal ağı Waffle geliyor 3 yıl Google'ın yeni kampüs projesine ait render görüntüleri yayınlandı 3 yıl AMD Polaris mimarisinde HBM 2 desteği görünmüyor 3 yıl Crate'in yeni veri tabanı teknolojisi 4 Milyon Dolar yatırım aldı 3 yıl Eski akıllı telefonlar Phonvert projesiyle IoT cihazına dönüşecek 3 yıl Google’dan Android’de oyun deneyimini geliştirecek yenilikler 3 yıl Twitch, oyunların canlı yayınlara uygun şekilde geliştirilmesini istiyor 3 yıl Tinder eşleştirmeleri geçici olarak kaybolunca şikayetler yükseldi 3 yıl iPhone SE çıkmadan Çin'de sahtesi satışa sunuldu 3 yıl Sanal gerçeklik gözlüğüne yeni bir yaklaşım: Sulon Q 3 yıl LG K8 ve LG K5 akıllı telefonları resmiyet kazandı 3 yıl Star Wars: Trials Of Tatooine sanal gerçeklik deneyimi sunacak 3 yıl Microsoft: Xbox One ve PS4 oyuncuları birlikte online oyun oynayabilecek 3 yıl Android N inceleme videosu 3 yıl AMD Radeon Pro Duo sonunda resmiyet kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim