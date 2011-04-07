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HIS, IceQ soğutuculu Radeon HD 6950 modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS, IceQ soğutuculu Radeon HD 6950 modellerini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, IceQ serisi Radeon HD 6870 modellerini dünya genelinde satışa sunduktan birkaç gün sonra IceQ serisi Radeon HD 6950 modellerini de lanse etti. Radeon HD 6950 IceQ için üç farklı versiyon hazırlayan HIS, her versiyonda farklı saat hızları sunuyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro GPU'sundan güç alan ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve modeline göre 1GB vya 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahipler. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen kartların, 92mm çapında fan ve dört adet bakır ısı borusuyla desteklenen özel IceQ X soğutucusu ile referans tasarımlı modellere kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştıkları belirtiliyor.

HIS'n yeni modellerinden Radeon HD 6950 IceQ X, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, Radeon HD 6950 IceQ X Turbo modeli 840MHz GPU ve 5120MHz bellek, ailenin en hızlı temsilcisi olan Radeon HD 6950 IceQ X Turbo X ise 880MHz GPU ve 5200MHz saat hızlarında görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları için Eyefinity X teknolojileriyle uyumlu olan kartlarda görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. HIS tarafından 14 Nisan'da satışa sunulacak olan IceQ X serisi yeni Radeon HD 6950 modelleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

HIS, IceQ soğutuculu Radeon HD 6950 modellerini duyurdu
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K4FK4S 8 yıl
kasayımı seyredeceksiniz töbe töbe
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orc123456 8 yıl
HIS hep UV duyarlı soğutma kullanır, yani bunlar kasa içinde ışık saçıyor, gayet de hoş duruyor parlak parlak
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NecroCyber-777 8 yıl
renk cok iğrenç eski tsarım daha asildi..bence soğutması iyi olacaktır
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rbronline 8 yıl

NECROCYBER

renk cok iğrenç eski tsarım daha asildi..bence soğutması iyi olacaktır

+100
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M@U 8 yıl
Eski tasarımı özlemeye devam edeceğim ben.
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thepunisherWZ 8 yıl

M@U

Eski tasarımı özlemeye devam edeceğim ben.




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Skörtıl_Nimo 8 yıl
radeon HD 6950 IceQ X Turbo X Nitro X Blue edıton x ne zaman cıkıcak acaba
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V4LKyR 8 yıl

MEMO1

radeon HD 6950 IceQ X Turbo X Nitro X Blue edıton x ne zaman cıkıcak acaba


sadşkjasşdjasoıdjşasjdas :D:D:D:D Radeon HD 6970 şöyle gelecek : HIS Radeon HD 6970 X Turbo X Ultra X Nitro X Superoctic X Vascular X Freezer X Ice-Power
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St Batuhan 8 yıl
Bence yanlış, olması gereken hızlar:
Radeon HD 6950 IceQ X 800 /5100
Radeon HD 6950 IceQ X Turbo 900 /5300
Radeon HD 6950 IceQ X Turbo X 1000/5500
Böylesi daha güzel olurdu sanırım ??? :))
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