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HIS pasif soğutmalı Radeon HD 6570 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS pasif soğutmalı Radeon HD 6570 modelini duyurdu
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Ekran kartı üreticisi HIS, pasif soğutmalı Radeon HD 6570 modelini duyurdu. Çoklu ortam odaklı mini bilgisayarlar için hazırlanan dolayısıyla düşük profilli baskılı devreye sahip olan ekran kartı, AMD'nin DirectX 11 destekli ikinci nesil Turks grafik yongasından güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB DDR3 bellek kapasitesiyle gelen karta, 480x Radeon çekirdeği yani paralel işlem birimi eşlik ediyor. 
Grafik işlem birimi 650MHz'de bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı, Unified Video Decoder 3 teknolojisi ile HD videolar, Blu-ray 3D ve HD3D için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan kart, sessiz sistem kurmak isteyenlere yönelik bir seçenek olarak yakında pazara sunulacak. HIS cephesinden tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kartın ön sipariş listelerine 106$ seviyesinden giriş yaptığı bildiriliyor.
HIS pasif soğutmalı Radeon HD 6570 modelini duyurdu
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Luc4sHood 8 yıl en beğenilen
2GB bellek.Tam Casper'lık
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BlackBeasT 8 yıl
Media hızlandırmak başka işe yaramayan E.Kartı için 180tl yuhh..
HTPC hazılamak benimde aklımda ama bu E.Kartı verilecek para ile ucuz HTPC kasa ve 2.el media hızlandırma amaçlı E.Kartı alınır.
Yıl sonuna kadar eski sistemden arta kalan anakart,işlemci,ram,hdd ile Digital tv,Multimedia ve internet için HTPC toplamak planlarım arasında ama HIS pasif soğutmalı Radeon HD 6570 içlerinde yok
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cenkyyy 8 yıl
casper bunu pc lere koyar yılın high end bilgisayarı diye güzel yurdumun insanına satar sonra onlarda pc lerinde counter strike soruce bile oynarken kasılmalar olunca benim kapımı çalarlar cenk abi cenk abi benim ekran kartım 2gb seninde ekran kartın 2gb ama ben niye oyun oynuyamıyorum diye ben uğraşırım


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SystemApps 8 yıl
pasif soğutma yerine sessiz bir fan koyabilirlerdi.Overclock yemez bu :)
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detroit21 8 yıl
oowww bu kart experde akar
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izomer 8 yıl
x1050 ve x1550 lerin gözü yaşlı kaldı
çok casper açmışlığım var. sonrada 7100/7200 modeller vardı bu hazır pc markalarında. elixir / dynet ram ler , of of of .
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0NURK 8 yıl
Directx 11 GDRR5 olan ekran kartlarında var sammıyorsam
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Luc4sHood 8 yıl en beğenilen
2GB bellek.Tam Casper'lık
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Humboldt 8 yıl Luc4sHood
Blooods

2GB bellek.Tam Casper'lık


kespırı aşar daha düşük birşey lazım

bunu i7 sistemlere koyarlar büyük ihtimal
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karaköy_soğancısı 8 yıl
bu şirketler okadar acımasız ve adiler 400 liralık bi ekran kartında bile yüksek detaylarda 4x ve AA lar açınca ufak kasmalar meydana geliyor bune yahu okadar para ver detayları adam akıllı göreme birilerinin bunlara dur demesi gerek yoksa paramızla rezil olcaz vallahi
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CoMRaDe1923 8 yıl
Çok pahalı zaten büyük kısmı 2GB belleğe gitmiştir.

Not: Buna eksi atan öbür dünyada ellerim yakanda.
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izomer 8 yıl
lcd ler de de olan bir video desteği de deniyor ek olarak. htpc
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Cremiesto 8 yıl
HTPC sessiz ve alt sınıf pcler için galiba değil mi?
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