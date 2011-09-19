Ekran kartı üreticisi HIS, pasif soğutmalı Radeon HD 6570 modelini duyurdu. Çoklu ortam odaklı mini bilgisayarlar için hazırlanan dolayısıyla düşük profilli baskılı devreye sahip olan ekran kartı, AMD'nin DirectX 11 destekli ikinci nesil Turks grafik yongasından güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB DDR3 bellek kapasitesiyle gelen karta, 480x Radeon çekirdeği yani paralel işlem birimi eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 650MHz'de bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı, Unified Video Decoder 3 teknolojisi ile HD videolar, Blu-ray 3D ve HD3D için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan kart, sessiz sistem kurmak isteyenlere yönelik bir seçenek olarak yakında pazara sunulacak. HIS cephesinden tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kartın ön sipariş listelerine 106$ seviyesinden giriş yaptığı bildiriliyor.