HIS'den özel tasarımlı yeni ekran kartı; Radeon HD 6770 IceQ X Turbo

Hydra çipsetli Radeon HD 6970 Mix modeliyle dikkatleri üzerine çeken HIS, yaptığı yeni bir açıklamayla Radeon HD 6770 IceQ X Turbo modelini duyurdu. AMD'nin 40nm Jupiter GPU'sundan güç alan özel tasarımlı ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Mavi renkli baskılı devre üzerinde 92mm çapında ana ve iki adet bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu ile desteklenen ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 880MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunan Radeon HD 6770 IceQ X Turbo, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. HIS yeni ekran kartını yurt dışında 140$ etiket fiyatıyla satışa sunuyor.