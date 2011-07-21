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HIS'den özel tasarımlı yeni ekran kartı; Radeon HD 6770 IceQ X Turbo

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
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7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hydra çipsetli Radeon HD 6970 Mix modeliyle dikkatleri üzerine çeken HIS, yaptığı yeni bir açıklamayla Radeon HD 6770 IceQ X Turbo modelini duyurdu. AMD'nin 40nm Jupiter GPU'sundan güç alan özel tasarımlı ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Mavi renkli baskılı devre üzerinde 92mm çapında ana ve iki adet bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu ile desteklenen ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.
Grafik işlem birimi 880MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunan Radeon HD 6770 IceQ X Turbo, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. HIS yeni ekran kartını yurt dışında 140$ etiket fiyatıyla satışa sunuyor.

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bandow06 8 yıl
sanırım 66 watt yiyo psu dan yani büyük ihtimal psu gerektirmez.
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bandow06 8 yıl
4800 mhz bellek hızı 880 mhz çekirdek hızı gayet iyi bu kartla bf3 gta 4 ü mw3 ü felan son ayarlarda oynarsın belki ama high da oynar o kesin :D
1 Yanıt Yanıtla
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cenkyyy 8 yıl bandow06
bandow06
4800 mhz bellek hızı 880 mhz çekirdek hızı gayet iyi bu kartla bf3 gta 4 ü mw3 ü felan son ayarlarda oynarsın belki ama high da oynar o kesin :D

Bf3 haric dedigniz butub oyunlari oynar ama bf3 cok zor
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Emre Demirel 8 yıl
bence bu kartlara gerek yok 280 tl gibi bir fiyatla satılır ki 6850 veya 5830 gibi bir kart almak daha mantıklı
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saintroyo 8 yıl
şu his in soğutucularına hastayım. bi de nvidia ile çalışsalar..
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detroit21 8 yıl
Sapphire 5770 2.0 dan farki ne ? Vapor x i demiyorum .
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tatar59 8 yıl
128-Bit olmayaymış iyiymiş :) tasarımı harika
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