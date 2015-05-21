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Hidrojen ile çalışan hava aracı 4 saat boyunca uçabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hidrojen ile çalışan hava aracı 4 saat boyunca uçabiliyor
 
Hali hazırda satılan dört pervaneli hava araçları günümüz batarya teknolojileri nedeniyle maksimum 25-30 dakika havada kalabiliyor. Bu da çoğu zaman birçok amaç için yeterli gelmiyor. Ancak Horizon Energy Systems'in geliştirdiği Hidrojen ile çalışan hava aracı Hycopter, söylendiği kadarıyla bu süreyi 4 saat gibi inanılmaz bir boyuta taşıyabiliyor.
Gövdesinin ortasında akrilikten üretilen iki adet şeffaf tüp yer alan dört pervaneli hava aracı, bu tüpler içerisinde 350 bar basınç değerinde 120 gram hidrojen gazı taşıyor. Bu gazı yine barındırdığı lityum-polimer hibrit yakıt hücreleriyle elektrik enerjisine dönüştüren Hycopter, bu sayede herhangi bir yük taşımadan 4 saat, 1 kg yükle beraber ise tam olarak 2.5 saat boyunca havada kalarak aktif olarak uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu da hava aracına sektör standartları üzerinden bir çalışma esnekliği getiriyor.
Horizon Energy Systems tarafından ilk prototip versiyonunun yı sonunda uçuşa hazır olacağı belirtilen Hycopter, vaatlerini yerine getirebilmesi halinde özellikle insansız hava araçlarıyla kargo taşımacılığı yapmayı düşünen şirketler için çok büyük bir potansiyel oluşturabilir.

http://www.engadget.com/2015/05/20/hydrogen-powered-drone/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
gerçekden su araca insansız hava aracı demediğinz için sevindim...
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DH Misafiri 4 yıl
O silindirler yerine küre şeklinde bi kaba doldursalardı daha fazla depolayabilirler gibi geliyor.aerodynamicte olur
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strategen 4 yıl

Hidrojen balonu daha uzun süre havada kalıyo.
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_bluescream_ 4 yıl
cumuk1
hidrojeni bitince nerden dolduracaz?

horizon en büyük yakıt hücresi üreticilerindendir, kendi sitelerinde yakıt hücreli rc arabasıda mevcut, yanı adamlarda hidrojeni ürebileceğin cihazda var depoluyacagın cihaz da.
350bar olayına gelirsek o tüplerin akrilikden farklı oldugunu düşünüyorum, olası bir kırımda güzel patlar :)
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Virinom 4 yıl
350 Bar çok yüksek bir değer değil mi ? Tank özel bir malzemeden yapılmış olmalı.
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aycibin 4 yıl
Hidrojenle 4 saat ucan makinaya metan doldurur 14 saat ucururum :))
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Umutcan 4 yıl
Suyu ayrıştırıp hidrojen üreten cihazları da piyasa ürünü yaptıktan sonra, bedava enerji...
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cumuk1 4 yıl
hidrojeni bitince nerden dolduracaz?
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savinelli 4 yıl
batarya teknolojileri gelişecek derken yakıt teknolojileri gelişiyor.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Off zaman sorununu da çözerlerse tadından yenmez ...
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