Hidrojen ile çalışan hava aracı 4 saat boyunca uçabiliyor

Hali hazırda satılan dört pervaneli hava araçları günümüz batarya teknolojileri nedeniyle maksimum 25-30 dakika havada kalabiliyor. Bu da çoğu zaman birçok amaç için yeterli gelmiyor. Ancak Horizon Energy Systems'in geliştirdiği Hidrojen ile çalışan hava aracı Hycopter, söylendiği kadarıyla bu süreyi 4 saat gibi inanılmaz bir boyuta taşıyabiliyor.

Gövdesinin ortasında akrilikten üretilen iki adet şeffaf tüp yer alan dört pervaneli hava aracı, bu tüpler içerisinde 350 bar basınç değerinde 120 gram hidrojen gazı taşıyor. Bu gazı yine barındırdığı lityum-polimer hibrit yakıt hücreleriyle elektrik enerjisine dönüştüren Hycopter, bu sayede herhangi bir yük taşımadan 4 saat, 1 kg yükle beraber ise tam olarak 2.5 saat boyunca havada kalarak aktif olarak uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu da hava aracına sektör standartları üzerinden bir çalışma esnekliği getiriyor.

Horizon Energy Systems tarafından ilk prototip versiyonunun yı sonunda uçuşa hazır olacağı belirtilen Hycopter, vaatlerini yerine getirebilmesi halinde özellikle insansız hava araçlarıyla kargo taşımacılığı yapmayı düşünen şirketler için çok büyük bir potansiyel oluşturabilir.

http://www.engadget.com/2015/05/20/hydrogen-powered-drone/