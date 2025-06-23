İçme suyu, elektrik ve hidrojeni aynı anda üreten enerji sistemi

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli NuScale Power, küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisini yalnızca elektrik üretiminden öteye taşıyarak temiz su, hidrojen ve enerji üretimini aynı sistemde birleştiren yeni nesil bir çözüm üzerinde çalışıyor. Yapılan duyuruya göre şirket, entegre bir enerji sistemi geliştirmek için yeni bir araştırma programı başlattı.

Üçü bir arada sistem

Şirketin hedefi; aynı anda karbonsuz elektrik üretimi, verimli hidrojen üretimi ve temiz su arıtımı sağlayabilen çok işlevli bir altyapı sunmak. Bu yenilikçi sistemin merkezinde yer alan NuScale Power Module (NPM), ters ozmoz tabanlı bir deniz suyu arıtma tesisiyle entegre çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre, yalnızca bir adet NPM günde yaklaşık 570 milyon litre temiz içme suyu üretebiliyor ve bunu tamamen sıfır karbon emisyonuyla gerçekleştiriyor.

NuScale, 12 modüllük (924 MWe)bir sistemin 2,3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayabileceğini ve aynı zamanda 400 bin konuta elektrik sağlayabileceğini ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, desalinasyon (tuzdan arındırma) sürecinin çevresel bir yan etkisi olan tuzlu su (brine) atığı konusunda da çarpıcı bir çözüm öneriliyor. NuScale, bu atıkları endüstriyel ham madde olarak kullanarak temiz hidrojen üretimini mümkün kılan bir yöntem geliştirdi.

Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (PNNL) ile iş birliği içinde geliştirilen bu yöntemde, hidro-termal kimyasal ayrıştırma yoluyla brine içindeki inert tuzlar kullanılarak hidrojen üretiliyor. Böylece klasik elektroliz yöntemine kıyasla daha az enerji ve su tüketimiyle karbonsuz hidrojen üretimi sağlanabiliyor.

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ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından tasarımı onaylanan ilk ve tek küçük modüler reaktör olan NuScale, bu alandaki liderliğini entegre çözümlerle perçinliyor. Şirket, sistemin elektrik üretiminin yanı sıra veri merkezleri, merkezi ısıtma sistemleri, su arıtma tesisleri ve hidrojen üretimi gibi çok sayıda uygulama alanına hizmet edebileceğini vurguluyor.

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