İçme suyu, elektrik ve hidrojeni aynı anda üreten enerji sistemi

Üçü bir arada sistem
Şirketin hedefi; aynı anda karbonsuz elektrik üretimi, verimli hidrojen üretimi ve temiz su arıtımı sağlayabilen çok işlevli bir altyapı sunmak. Bu yenilikçi sistemin merkezinde yer alan NuScale Power Module (NPM), ters ozmoz tabanlı bir deniz suyu arıtma tesisiyle entegre çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre, yalnızca bir adet NPM günde yaklaşık 570 milyon litre temiz içme suyu üretebiliyor ve bunu tamamen sıfır karbon emisyonuyla gerçekleştiriyor.
NuScale, 12 modüllük (924 MWe)bir sistemin 2,3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayabileceğini ve aynı zamanda 400 bin konuta elektrik sağlayabileceğini ifade ediyor.
Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (PNNL) ile iş birliği içinde geliştirilen bu yöntemde, hidro-termal kimyasal ayrıştırma yoluyla brine içindeki inert tuzlar kullanılarak hidrojen üretiliyor. Böylece klasik elektroliz yöntemine kıyasla daha az enerji ve su tüketimiyle karbonsuz hidrojen üretimi sağlanabiliyor.
ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından tasarımı onaylanan ilk ve tek küçük modüler reaktör olan NuScale, bu alandaki liderliğini entegre çözümlerle perçinliyor. Şirket, sistemin elektrik üretiminin yanı sıra veri merkezleri, merkezi ısıtma sistemleri, su arıtma tesisleri ve hidrojen üretimi gibi çok sayıda uygulama alanına hizmet edebileceğini vurguluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: