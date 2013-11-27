Hill Climb Racing oyunu Windows Phone'ye geldi





Android platformunda 50 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Hill Climb Racing oyunu, Windows Phone 8 için de yayınlandı.





Newton Bill olarak araç kullandığınız oyunda aracınız ile dağlardan tepelerden aşmanız ve paraları toplamanız gerekiyor. Oyunda bisiklet, tank, cip, traktör gibi 16 farklı araç yer alıyor. Araçların motor, süspansiyon gibi bileşenleri yükseltilebiliyor.





Farklı ortamlarda geçen 15 seviyeye sahip olan oyunda motorunuzu yükselttiğiniz zaman gerçek turbo seslerini duyabiliyorsunuz.











