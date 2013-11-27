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Hill Climb Racing oyunu Windows Phone'ye geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
838
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23
Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Hill Climb Racing oyunu Windows Phone'ye geldi

Android platformunda 50 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Hill Climb Racing oyunu, Windows Phone 8 için de yayınlandı.

Newton Bill olarak araç kullandığınız oyunda aracınız ile dağlardan tepelerden aşmanız ve paraları toplamanız gerekiyor. Oyunda bisiklet, tank, cip, traktör gibi 16 farklı araç yer alıyor. Araçların motor, süspansiyon gibi bileşenleri yükseltilebiliyor. 

Farklı ortamlarda geçen 15 seviyeye sahip olan oyunda motorunuzu yükselttiğiniz zaman gerçek turbo seslerini duyabiliyorsunuz.




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Guest-B61CB1CD0 6 yıl en beğenilen
Yabancı kelimeler kesme işaretiyle ayrılısa Türkçe okunuşuna göre ek getirilir.başlık doğru
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Guest-28EF548A1 3 yıl
640XL de kasma yapıyor çok saçma değilmi ?
925 deyken kasmıyordu hiç
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hellkaan 3 yıl
Oyunu tavsiye ederim fakat oynarken mobil veri'nizi kapatın çünkü çok internet yiyor açık olduğunda.
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl
İngilizce okunuşları bilmeyenlerin basit bir savunma şekli bu Türkçe'de şöyle böyle demek. Phone'ye denmez. Demenin de açıklaması olamaz...
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Sentez* 6 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

İngilizce okunuşları bilmeyenlerin basit bir savunma şekli bu Türkçe'de şöyle böyle demek. Phone'ye denmez. Demenin de açıklaması olamaz...

Açıklaması o hocam.Yabancı kelimeler türkçe okunuşuna göre ek alır zira bırakın herkesin ingilizce bilmemesini ingilizce ile sınırlamayalım misal fransızca,almanca bir kelime kullandık nasıl getireceğiz eki hadi yine ingilizceye aşinayız ya diğerleri? Bu yüzden bu böyledir.
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II. Aragorn 6 yıl
Wp8 iyice aklımı çelmeye başladı
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl
IOS'a Android'e her 10 saniyede düşen uygulamalardan biri değil mi işte market kıt olunca her uygulamaya haber yapılıyor
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Serhanass 6 yıl OnLiNe MaNaGeR
Yaw he he 😊
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl en beğenilen
Yabancı kelimeler kesme işaretiyle ayrılısa Türkçe okunuşuna göre ek getirilir.başlık doğru
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DH Misafiri 6 yıl
"phone'ye" geldi ne demektir ? "pıhone" diye mi okuyorsunuz yoksa "fon" mu ?
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burakesan 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
"phone'ye" geldi ne demektir ? "pıhone" diye mi okuyorsunuz yoksa "fon" mu ?

Eleştirmeden önce biraz araştırsanız keşke.
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Nokia Specialist 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

"phone'ye" geldi ne demektir ? "pıhone" diye mi okuyorsunuz yoksa "fon" mu ?

Yabancı isimlere getirilen yapım ve çekim ekleri okunuşa göre belirlenir ve kesme işaretiyle ayrılır:

Shakespeare’in, Moliere’e, Honolulu’lu

Kaynak: tdk.gov.tr/...

Düzeltme: Yazım hatası.
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Fenomenon 6 yıl
cok guzel bir oyun ancak temple run gibi harita surekli degismiyor o yuzden belli bir seviyeden sonra ilerlemek cok zorlasiyor
en iyi para kazanma yontemi ise highway'de race car kullanmak.
ayrica monster truck, super diesel 4x4, rally car, truck, duge buggy, hovercraft, bunlar da guzel araclar. bunlari açın.
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Yavaş da olsa gelişiuo olması sevindirici umarım yakın zamanda andrıid ve ios ile baş başa gider
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Paul Klee 6 yıl
Facebook betayı güncellemeyen wp kullanıcıları onu da güncellesin baya gelişme var uygulamada.
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