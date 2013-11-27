Hill Climb Racing oyunu Windows Phone'ye geldi

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Android platformunda 50 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Hill Climb Racing oyunu, Windows Phone 8 için de yayınlandı.
Newton Bill olarak araç kullandığınız oyunda aracınız ile dağlardan tepelerden aşmanız ve paraları toplamanız gerekiyor. Oyunda bisiklet, tank, cip, traktör gibi 16 farklı araç yer alıyor. Araçların motor, süspansiyon gibi bileşenleri yükseltilebiliyor.
Farklı ortamlarda geçen 15 seviyeye sahip olan oyunda motorunuzu yükselttiğiniz zaman gerçek turbo seslerini duyabiliyorsunuz.
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925 deyken kasmıyordu hiç
Açıklaması o hocam.Yabancı kelimeler türkçe okunuşuna göre ek alır zira bırakın herkesin ingilizce bilmemesini ingilizce ile sınırlamayalım misal fransızca,almanca bir kelime kullandık nasıl getireceğiz eki hadi yine ingilizceye aşinayız ya diğerleri? Bu yüzden bu böyledir.
Eleştirmeden önce biraz araştırsanız keşke.
Yabancı isimlere getirilen yapım ve çekim ekleri okunuşa göre belirlenir ve kesme işaretiyle ayrılır:
Shakespeare’in, Moliere’e, Honolulu’lu
Kaynak: tdk.gov.tr/...
Düzeltme: Yazım hatası.
en iyi para kazanma yontemi ise highway'de race car kullanmak.
ayrica monster truck, super diesel 4x4, rally car, truck, duge buggy, hovercraft, bunlar da guzel araclar. bunlari açın.
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