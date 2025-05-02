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    Baseus dahili kablosu olan GaN şarj adaptörünü duyurdu

    Baseus Retractable Cable Charger 67W 3C şarj adaptörü dahili kablosu sayesinde ek bir kabloya ihtiyaç bırakmadan cihazlarınızı hızlı şarj etmenizi sağlıyor.     

    Baseus Retractable Cable Charger 67W 3C Tam Boyutta Gör
    Daha çok powerbank modellerinde gördüğümüz dahili şarj kablosu konsepti duvar tipi şarj adaptörlerine de gelmeye başladı. Baseus firması dahili kablosu olan bir şarj adaptörünü satışa sunuyor. 

    Baseus Retractable Cable Charger 67W 3C özellikleri ve fiyatı

    Baseus Retractable Cable Charger 67W 3C adıyla satışa sunulan adaptör, 67W seviyesinde enerji verebiliyor. Adaptörün dikkat çekici tarafı 82cm uzunluğundaki dahili kablosu. Kablo 30 bin çekme döngüsüne dayanıklı. Gövdeye ise N52H mıknatısları ile tutunuyor. Ayrıca iki adet USB Tip-C portu da var. 

    Altıncı nesil GaN teknolojisi sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlanıyor ve kompakt gövdeye rağmen adaptör soğuk kalıyor. Katlanabilir priz ucu yer çekimi kilidi sayesinde daha sağlam bir kullanım sunuyor. 

    Yapay zekâ algoritmaları sayesinde akım ve sıcaklık saniyede 2000 kez izleniyor. Batarya yüzde 80 olduğunda aşırı ısınmayı önlemek için damlama şarj denilen yönteme geçiş yapılıyor. Bu yöntem bataryanın boşalma hızına eşit bir şarj hızına geçilmesi anlamına geliyor. Baseus Retractable Cable Charger 67W 3C modeli 34$ olarak belirlenmiş. 
     

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