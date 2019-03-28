Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan, yeni füzesiyle uzaydaki uyduyu paramparça etti

Hindistan'ın geliştirdiği anti uydu sistemi bugün ilk kez test edildi. Güney Asya ülkesi; ABD, Rusya ve Çin ile birlikte bu tarz bir teknolojiye sahip olan dördüncü ülke oldu.
1 ay
14,1b
1
34
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay sanayisine yaptığı yatırımları hızla artırmaya devam eden Hindistan, şimdi de yörüngedeki uyduları sadece dakikalar içerisinde vurabilecek dev bir füze geliştirdi. Güney Asya ülkesi yeni anti-uydu silahını bugün ilk kez test ederek tüm dünyada ses getiren büyük bir şova imza attı.

Hindistan'ın "Şakti" (Hintçede 'güç' anlamına geliyor) ismini verdiği misyon sadece üç dakika içerisinde tamamlandı. Yerel medya tarafından yapılan haberlere göre füzenin vurduğu uydu alçak Dünya yörüngesinde, yaklaşık 300 kilometrelik yükseklikte yer alıyordu. Vurulan uydunun geçtiğimiz aylarda Hindistan uzay ajansı ISRO tarafından yörüngeye yerleştirildiği belirtilmiş.

Twitter üzerinden konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan başbakan Narendra Modi, Hindistan'ın artık bir "uzay gücü" olduğunu söyledi. Ayrıca Hindistan'ın yörüngedeki bir uyduyu vurabilen dördüncü ülke olduğuna dikkat çeken Modi, yeni füze sisteminin savunma amacıyla kullanılacağını belirtti.


Anti-uydu füzelerini daha önce ABD, Rusya ve Çin başarılı bir şekilde test etmişti. ABD ve Rusya'nın Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışı sırasında bu tarz denemeleri bulunuyor. Çin ise 2007 yılında benzer bir deneme gerçekleştirmişti. Çin'in denemesi dünya genelinde ses getirmiş ve 'uzayda silahlanma' konusu uzun bir süre sonra tekrar tartışma konusu haline gelmişti.

Hindistan ve Çin'in özellikle de son 10 yıl içerisinde uzay araştırmalarında ciddi bir yol kat ettiğini gördük. İki ülke kısa bir sürede ABD ve Rusya'ya yetişti hatta bazı konularda onların önüne bile geçmeyi başardı. Ancak ABD'nin uzay kuvvetlerini duyurması ve diğer ülkelerin de uzay savunma sistemleri geliştirmeye başlamasıyla "savaşlar artık yörüngeye mi taşınıyor?" sorusu da tekrar akıllara geliyor.

Hindistan'ın anti-uydu sistemi denemesiyle ilgili ayrıca Pakistan'dan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada,"Uzayda silahlanmaya karşı her ülkenin bir sorumluluğu var. Bu tarz teknolojilerle övünmek Don Kişot'un yel değirmenleriyle olan ilişkişine benziyor." sözleri kullanıldı.

Hindistan, kısa sürede elde ettiği başarılarla son zamanlarda 'uzayın yeni yıldızı' olarak görülüyor. 2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, şu sıralar ise Ay'ın yüzeyine bir gözlem aracı indirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Güney Asya ülkesi, 93 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan 2 isimli uzay aracını önümüzdeki nisan ayında Ay'a gönderecek. Şu an için nihai hedefini uzaya insan göndermek olarak belirleyen Hindistan'ın son olarak önümüzdeki yıllarda Mars'a bir gözlem aracı gönderme planı da var.  

https://www.nytimes.com/2019/03/27/world/asia/india-weather-satellite-missle.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 1 ay en beğenilen Mehmetinho01
Adamların vurduğu uydu zaten kendi yolladıkları uydu. Yıllardır yapıyorlar kendi uydularını.
Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 ay
Bunu iran vs yapsa dünya ayağa kalkar, bir ton ambargolar, tehditler savrulurdu. Buradan Hindistan'ın bağımsız bir ülke olmadığını rahatlıkla anlamanız gerekiyor. Daha düne kadar İngiltere sömürgesi olan, hintçe konuşmalarının yarısı neredeyse ingilizce kelimelere dönüşmüş olan, senelerdir filmleriyle, dizileriyle ingiliz hayranına çevrilen bir milletten bahsediyorsunuz. 4. Ülke gerçekte Hindistan değil yani. Çin bile bu sistemi 2007 de geliştirdiğinde Çin olmasına rağmen dünya ters yapmıştı. Hindistan diye bir ülke sırf dublor olarak var.
Bunu iran vs yapsa dünya ayağa kalkar, bir ton ambargolar, tehditler savrulurdu. Buradan Hindistan'ın bağımsız bir ülke olmadığını rahatlıkla anlamanız gerekiyo...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutluhayat 1 ay Mehmetinho01
tek seferde 104 uydu fırlatmış bir ülke Hindistan
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hanahmet 1 ay
Dostlar, 3 dk içerisinde 300 km yol gitmiş. Ben bu kısmı pek anlayamadım. Hız 6000 km/saat oluyor. yani 100 km/saniye. Hızı sabit düşünürsek böyle çıkıyor. Daha bir de bunun kalkışı var, hızlanması var, yatay açı konuma geçişi var, atmosferden çıkarken hız sabitlemesi var. buna rağmen 3 dakika da 300 km yolu nasıl katetti? bilen varsa açıklayabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 ay
2007 de cin in yaptigi denemenin sarapnel parcalari hala tehlikeli sekilde yorungede dolasirken, hindistaninki tehlikeli ve sorumsuz bir hareket. guc showu yapacam diye yorungede sesden onlarca kat hizli sarapnel parcalarinin serseri kursun gibi onlarca yil dolasmasina neden oluyorlar. bu testleri zamaninda amerika ve rusyada yapti ama o zamanlar yorunge kalabalik degildi, ciddi tehlikeler yaratmadi. gravity filmini izleyenler gormustur, ordada ayni konu isenmisti, parcalanan bir uydu diger uydulara carparak onlarida parcalayip binlerce yeni mermi yaratip zincirleme sekilde tum yorungeyi sarapnel parcalariyla kaplayip insanligin uzay macerasini kanatlanmadan bitirebilirler. boyle bir zincirleme olay insanlagi onlarca yil hatta yuz yil boyunca uzaya cikmakdan soyutlayabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glitz 1 ay
Bu teknolojiye sahip dördüncü ülke oldu kısmı önemli arkadaşlar, bununla birlikte amcamız dördü simgeleyen rabia işareti yapıyor dikkatinizi çekmiştir. Rabialardan teknoloji transferi gerçekleştirmiş. Hindistana imamhatip açmışlar heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
kutsal inek aşgına .2023 de biz 10 uydu vuracağız gizli lazer silahımız hazır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
En etkili silahlara sahip olmak gerek. Şimdi de antifüze füze yapılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 ay
Hindistan'ın başkanı da Rabia cı olmuş galiba.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozancn 1 ay sniper23
Editör arkadaşın halt yemesi o bence :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 ay
Başkanları resimde ne işareti yapıyor eliyle?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Firendly Fire yapmışlar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmethi 1 ay
Gravity filminde vardı, hani uydu patlatmak tehlikeli parçacıklar yapıyordu. Hatta zamanla okadar dünya yörüngesinde parça olacakki dünya dışına her çıkan araçla kaza riski yüzünden uzaya çıkış mümkün olmayacak deniyordu. Uzayıda çöplük yapmasalar bari...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tbbtl 1 ay
Bir parçaydı şimdi yüzlerce parçaya ayrıldı. İnşaallah çoğu dünyaya düşmüştür. Saatte 24.000 km hızla giden bir cismi parçalıyorsun. Bu parçalardan birinin başka bir uyduya çarpma ihtimali var
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14119 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hindistan, uzay araştırmaları ve
8 etiket daha isro anti-uydu silahı anti uydu sistemi Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Firefox Lockbox, iOS'tan sonra Android platformuna da geldi 1 ay DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir] 1 ay Yıllardır beklenen özellik sonunda Instagram'a geliyor 1 ay Kyani: Yardımeli bu defa Türkiye ormanlarına uzanıyor! 1 ay Huawei Y6 Prime 2019 duyuruldu 1 ay Laboratuvar ortamında geliştirilen kan damarları, diyaliz işlemini kolaylaştırabilir 1 ay Fazla mı hafif olmuş? "Steelseries Arctis RAW incelemesi" 1 ay Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı 1 ay Yeni Ford Kuga'nın ne zaman tanıtılacağı belli oldu 1 ay Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor 1 ay Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de! 1 ay Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor 1 ay Cumhurbaşkanı'ndan yerli otomobili üretecek 5 babayiğite sert uyarı 1 ay ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor 1 ay Yeni Samsung ses sistemleri ekrandaki sahneyi algılayarak sesi optimize ediyor 1 ay Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor 1 ay Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir 1 ay ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi 1 ay Apple Watch EKG özelliği Avrupa’ya geliyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Hindistan, yeni füzesiyle uzaydaki uyduyu paramparça etti Sonraki Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği 1 ay Samsung Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi 1 ay Samsung'un 8 nm'lik yeni işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 1 ay Dropbox, mobil versiyondaki basit arama işlevini masaüstüne getiriyor 1 ay Oppo Reno'nun 15 saniyelik görüntüsü internete düştü 1 ay 2si1 | Google Stadia özel bölüm 1 ay Makyajlı Renault Megane ilk kez görüntülendi 1 ay UPS, drone'la tıbbi numune teslimatına başlıyor 1 ay Google’ın G Suite için iki adımlı doğrulama sistemi yenileniyor 1 ay Avrupa Birliği, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi veto etmedi 1 ay Yapılan bilimsel çalışma, Z kuşağının sosyal medyaya bağımlı olduğunu ortaya koydu 1 ay NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor 1 ay PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı 1 ay Boeing, GoFly kişisel uçuş aracı tasarımı yarışmasında finale kalan beş projeyi tanıttı 1 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı! 1 ay Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri 1 ay Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi 1 ay Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor 1 ay Huawei P10 ve Honor 8X, Android Pie güncellemesi aldı 1 ay Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim