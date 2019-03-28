Hindistan, yeni füzesiyle uzaydaki uyduyu paramparça etti

Uzay sanayisine yaptığı yatırımları hızla artırmaya devam eden Hindistan, şimdi de yörüngedeki uyduları sadece dakikalar içerisinde vurabilecek dev bir füze geliştirdi. Güney Asya ülkesi yeni anti-uydu silahını bugün ilk kez test ederek tüm dünyada ses getiren büyük bir şova imza attı.
Hindistan'ın "Şakti" (Hintçede 'güç' anlamına geliyor) ismini verdiği misyon sadece üç dakika içerisinde tamamlandı. Yerel medya tarafından yapılan haberlere göre füzenin vurduğu uydu alçak Dünya yörüngesinde, yaklaşık 300 kilometrelik yükseklikte yer alıyordu. Vurulan uydunun geçtiğimiz aylarda Hindistan uzay ajansı ISRO tarafından yörüngeye yerleştirildiği belirtilmiş.
Twitter üzerinden konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan başbakan Narendra Modi, Hindistan'ın artık bir "uzay gücü" olduğunu söyledi. Ayrıca Hindistan'ın yörüngedeki bir uyduyu vurabilen dördüncü ülke olduğuna dikkat çeken Modi, yeni füze sisteminin savunma amacıyla kullanılacağını belirtti.
Anti-uydu füzelerini daha önce ABD, Rusya ve Çin başarılı bir şekilde test etmişti. ABD ve Rusya'nın Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışı sırasında bu tarz denemeleri bulunuyor. Çin ise 2007 yılında benzer bir deneme gerçekleştirmişti. Çin'in denemesi dünya genelinde ses getirmiş ve 'uzayda silahlanma' konusu uzun bir süre sonra tekrar tartışma konusu haline gelmişti.
Hindistan ve Çin'in özellikle de son 10 yıl içerisinde uzay araştırmalarında ciddi bir yol kat ettiğini gördük. İki ülke kısa bir sürede ABD ve Rusya'ya yetişti hatta bazı konularda onların önüne bile geçmeyi başardı. Ancak ABD'nin uzay kuvvetlerini duyurması ve diğer ülkelerin de uzay savunma sistemleri geliştirmeye başlamasıyla "savaşlar artık yörüngeye mi taşınıyor?" sorusu da tekrar akıllara geliyor.
Hindistan'ın anti-uydu sistemi denemesiyle ilgili ayrıca Pakistan'dan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada,"Uzayda silahlanmaya karşı her ülkenin bir sorumluluğu var. Bu tarz teknolojilerle övünmek Don Kişot'un yel değirmenleriyle olan ilişkişine benziyor." sözleri kullanıldı.
Hindistan, kısa sürede elde ettiği başarılarla son zamanlarda 'uzayın yeni yıldızı' olarak görülüyor. 2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, şu sıralar ise Ay'ın yüzeyine bir gözlem aracı indirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Güney Asya ülkesi, 93 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan 2 isimli uzay aracını önümüzdeki nisan ayında Ay'a gönderecek. Şu an için nihai hedefini uzaya insan göndermek olarak belirleyen Hindistan'ın son olarak önümüzdeki yıllarda Mars'a bir gözlem aracı gönderme planı da var.
Hindistan'ın "Şakti" (Hintçede 'güç' anlamına geliyor) ismini verdiği misyon sadece üç dakika içerisinde tamamlandı. Yerel medya tarafından yapılan haberlere göre füzenin vurduğu uydu alçak Dünya yörüngesinde, yaklaşık 300 kilometrelik yükseklikte yer alıyordu. Vurulan uydunun geçtiğimiz aylarda Hindistan uzay ajansı ISRO tarafından yörüngeye yerleştirildiği belirtilmiş.
Twitter üzerinden konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan başbakan Narendra Modi, Hindistan'ın artık bir "uzay gücü" olduğunu söyledi. Ayrıca Hindistan'ın yörüngedeki bir uyduyu vurabilen dördüncü ülke olduğuna dikkat çeken Modi, yeni füze sisteminin savunma amacıyla kullanılacağını belirtti.
Anti-uydu füzelerini daha önce ABD, Rusya ve Çin başarılı bir şekilde test etmişti. ABD ve Rusya'nın Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışı sırasında bu tarz denemeleri bulunuyor. Çin ise 2007 yılında benzer bir deneme gerçekleştirmişti. Çin'in denemesi dünya genelinde ses getirmiş ve 'uzayda silahlanma' konusu uzun bir süre sonra tekrar tartışma konusu haline gelmişti.
Hindistan ve Çin'in özellikle de son 10 yıl içerisinde uzay araştırmalarında ciddi bir yol kat ettiğini gördük. İki ülke kısa bir sürede ABD ve Rusya'ya yetişti hatta bazı konularda onların önüne bile geçmeyi başardı. Ancak ABD'nin uzay kuvvetlerini duyurması ve diğer ülkelerin de uzay savunma sistemleri geliştirmeye başlamasıyla "savaşlar artık yörüngeye mi taşınıyor?" sorusu da tekrar akıllara geliyor.
Hindistan'ın anti-uydu sistemi denemesiyle ilgili ayrıca Pakistan'dan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada,"Uzayda silahlanmaya karşı her ülkenin bir sorumluluğu var. Bu tarz teknolojilerle övünmek Don Kişot'un yel değirmenleriyle olan ilişkişine benziyor." sözleri kullanıldı.
Hindistan, kısa sürede elde ettiği başarılarla son zamanlarda 'uzayın yeni yıldızı' olarak görülüyor. 2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, şu sıralar ise Ay'ın yüzeyine bir gözlem aracı indirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Güney Asya ülkesi, 93 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan 2 isimli uzay aracını önümüzdeki nisan ayında Ay'a gönderecek. Şu an için nihai hedefini uzaya insan göndermek olarak belirleyen Hindistan'ın son olarak önümüzdeki yıllarda Mars'a bir gözlem aracı gönderme planı da var.
https://www.nytimes.com/2019/03/27/world/asia/india-weather-satellite-missle.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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