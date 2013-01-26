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Hipersonik SpaceLiner uçağı ile 2050 yılında uzun yolculuklar 60-90 dakikaya inecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Hipersonik SpaceLiner uçağı ile 2050 yılında uzun yolculuklar 60-90 dakikaya inecek

Bölgesel mesafeler nedeniyle günümüzde saatlerce süren uçak yolculukları bulunuyor. Uçak üreticileri ve itici motor geliştiricileri yıllardır bu süreleri en aza indirmek için çalışıyor. 

Alman Uzay Merkezi mühendisleri ise Avrupa ve Avustralya arasını 90 dakikaya indirecek bir konsept üzerinde çalışıyor. Hipersonik bir uçak olması planlanan SpaceLiner ile atmosfer üzerinde bir roket ile ses hızının 24 katı üzerine çıkılarak yolculuk yapılması planlanıyor.
Şimdilik kağıt üzerinde olan proje ilerleyen yıllarda finansal destek bulmayı ve 2050 yılında gerçekleşmeyi umut ediyor. 

50 yolcu kapasitesine sahip olan SpaceLiner, bir fırlatma rampasından uçuşa geçiyor ve atmosferde yolculuk yaparak hedefine ulaşıyor. Sivil uzay yolculuğu ile benzeyen konsept temel olarak havayolu sektörüne hitap ediyor. Ancak ücretler yüzbinlerce dolar seviyesinde olacak. 

Konsept için geliştirilecek roket ise hava beslemeli bir motor kullanacak. Şu anki hava beslemeli motorlar Mach 4 yani ses hızının 4 kat üzerine çıkabiliyor. Yeni nesil bu roketler ise 25200 km/s hızlarına çıkabilecek. 

Belirtilen hızlarda ortaya çıkan sıcaklık değerlerinden korunmak için de projede yeni soğutma teknolojileri ve ısı kalkanına yer verilecek. Ayrıca yolculuk için en iyi tasarım şekli de ortaya konacak.  

http://mashable.com/2013/01/24/hypersonic-spaceliner/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Ci kuvvetini nasıl halletcekler merak ediyorum
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AERN 6 yıl
Çok ilginç bakalım, yeni nesil uçaklar nasıl olacak.
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halitozbasli 6 yıl
2050 yılına kadar muhtemelen süper iletken teknolojisinde çıgır açılmış olacak. kısaca 2050 nin ucakları uçaktan çok uçar gövdeye benzeyecek. itiş içinse gövdenin 3/1 den hazla yere ihtiyac duyulmayacak. bu gün 29 km hıza cıkabilmek için gövdenin 4/3 de yakıt tasımak gerekiyor. örx x-11
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scollop 6 yıl
bizde dünya küçüldü sanıyoruz, meğer daha da küçülecekmiş...
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ceo-tr 6 yıl
uçak falan boş işler. ışınla bizi scout
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Prequel 6 yıl
Bu ne ya? 2050'de ben uzaya gitmeyi düşünüyorum bunlar daha bunu yapacak. Bir kaplumbağa sizin yanınızda Usain Bolt kalır.
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daysleeperxp 6 yıl
Acele giden ecele gider...
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ThKrkmz! 6 yıl
zaten paramız yetmezki :)))
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MxFxOx 6 yıl
bu seviyede bir ucağı herhalde sehirler arasında kullanmazlar kıtalar arası ucuş için muthiş olur.Türkiye america arası 30 dk :D en fazla
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xxxx1 6 yıl
otobüse devam...
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V4LKyR 6 yıl
Çok kaliteli yorumlar var gerçekten :D asdf
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esqhia 6 yıl
LightningRaven
Geliştiremezler.. havadaki ses hızı 1224 tür.. 1224x24 yani saniyede 29376 km hızlamı gidecez



Havadaki hızı öyle oluyo,tabi saatteki ama,atmosfere çıktığın zaman orada hava yok,haliyle sürtünme de yok.Zaten atmosfere kadar çıkmasındaki amaç da sürtünmeden kurtulup,deli gibi hızlı gitmek :) Ama atmosfere giriş çıkış bile sıkıntı,bu kadar hızda insan kesin tırsar :)
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