Hipersonik SpaceLiner uçağı ile 2050 yılında uzun yolculuklar 60-90 dakikaya inecek





Bölgesel mesafeler nedeniyle günümüzde saatlerce süren uçak yolculukları bulunuyor. Uçak üreticileri ve itici motor geliştiricileri yıllardır bu süreleri en aza indirmek için çalışıyor.





Alman Uzay Merkezi mühendisleri ise Avrupa ve Avustralya arasını 90 dakikaya indirecek bir konsept üzerinde çalışıyor. Hipersonik bir uçak olması planlanan SpaceLiner ile atmosfer üzerinde bir roket ile ses hızının 24 katı üzerine çıkılarak yolculuk yapılması planlanıyor.

Şimdilik kağıt üzerinde olan proje ilerleyen yıllarda finansal destek bulmayı ve 2050 yılında gerçekleşmeyi umut ediyor.





50 yolcu kapasitesine sahip olan SpaceLiner, bir fırlatma rampasından uçuşa geçiyor ve atmosferde yolculuk yaparak hedefine ulaşıyor. Sivil uzay yolculuğu ile benzeyen konsept temel olarak havayolu sektörüne hitap ediyor. Ancak ücretler yüzbinlerce dolar seviyesinde olacak.





Konsept için geliştirilecek roket ise hava beslemeli bir motor kullanacak. Şu anki hava beslemeli motorlar Mach 4 yani ses hızının 4 kat üzerine çıkabiliyor. Yeni nesil bu roketler ise 25200 km/s hızlarına çıkabilecek.





Belirtilen hızlarda ortaya çıkan sıcaklık değerlerinden korunmak için de projede yeni soğutma teknolojileri ve ısı kalkanına yer verilecek. Ayrıca yolculuk için en iyi tasarım şekli de ortaya konacak.

http://mashable.com/2013/01/24/hypersonic-spaceliner/