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Hisense çift panelli televizyon teknolojisini duyurdu

Televizyonlarında görüntü kalitesini en üst seviyeye taşımak isteyen Hisense, CES 2019 fuarına ULED XD adını verdiği yeni bir teknoloji ile geldi. ULED XD çift panel ile dikkat çekiyor.
4 ay
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4
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekranlarda daha canlı görüntüler ve parlaklık elde edebilmek için üreticiler farklı teknolojiler geliştiriyor. Geçen yıl Samsung QLED ekranlar pek çok ödüle layık görülmüştü. Hisense ise daha farklı bir çözümle CES 2019 fuarına geldi.

Hisense ULED XD nedir? 

Hisense ULED XD olarak adlandırılan yeni teknolojide bir yerine iki panel kullanılıyor. Ön kısımda standart 4K RGB panel yer alıyor. Hemen arkasında görüntüleri siyah-beyaz olarak yansıtan Full HD gri tonlamalı bir panel daha var. En arkada ise LED aydınlatma paneli yer alıyor. 

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Bu teknik ile hem renkli hem de siyah-beyaz görüntüler üretilerek harmanlanıyor. Bu sayede 2900 nit seviyesinde parlaklık değeri elde ediliyor. Ayrıca firma bir LCD paneldeki en yüksek HDR değerine ulaşıldığını belirtiyor.

Fuardaki gösterimlerde görüntülerin etkileyici olduğu ifade ediliyor ancak en önemli kısım gerçek hayattaki kullanım şartlarında olacak. Hisense şimdilik hazır bir ürün getirmemiş. Ne zaman teknolojinin hazır olacağı da bilinmiyor. Bu yıl firma Quantum Dot teknolojili televizyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/hisense-ces-2019/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 4 ay
Microled'ler ****ığı gibi gerçekten yanma yapmıyorsa geleceğin teknolojisi odur, haberdeki gibi lcd tabanlı teknolojiler oled'in yanma problemi
yüzünden ortaya çıkan ara teknolojiler diye düşünüyorum.
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balcis 4 ay
bir tv'ye 2-3 panel maliyetleri de satış fiyatlarını da çok yükseltir diye düşünüyorum.
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aksu01 4 ay
hisense ülkemize satılıyor mu?
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Seyrim 4 ay
Daha neler göreceğiz bakalım..
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