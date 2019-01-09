Hisense çift panelli televizyon teknolojisini duyurdu

Ekranlarda daha canlı görüntüler ve parlaklık elde edebilmek için üreticiler farklı teknolojiler geliştiriyor. Geçen yıl Samsung QLED ekranlar pek çok ödüle layık görülmüştü. Hisense ise daha farklı bir çözümle CES 2019 fuarına geldi.

Hisense ULED XD nedir?

Hisense ULED XD olarak adlandırılan yeni teknolojide bir yerine iki panel kullanılıyor. Ön kısımda standart 4K RGB panel yer alıyor. Hemen arkasında görüntüleri siyah-beyaz olarak yansıtan Full HD gri tonlamalı bir panel daha var. En arkada ise LED aydınlatma paneli yer alıyor.

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Bu teknik ile hem renkli hem de siyah-beyaz görüntüler üretilerek harmanlanıyor. Bu sayede 2900 nit seviyesinde parlaklık değeri elde ediliyor. Ayrıca firma bir LCD paneldeki en yüksek HDR değerine ulaşıldığını belirtiyor.

Fuardaki gösterimlerde görüntülerin etkileyici olduğu ifade ediliyor ancak en önemli kısım gerçek hayattaki kullanım şartlarında olacak. Hisense şimdilik hazır bir ürün getirmemiş. Ne zaman teknolojinin hazır olacağı da bilinmiyor. Bu yıl firma Quantum Dot teknolojili televizyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.