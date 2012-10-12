Hitachi sanallaştırma alanında tüm veri tiplerini kapsayan ilk bütünleşik platformu hazırladı

100 yıllık geçmişe sahip olan Japon elektronik devi Hitachi, sahip olduğu tüm iş kollarında yeni çözümler sunarak ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin iştiraklerinden biri olan Hitachi Data Systems, teknoloji dünyasında özellikle son 10 yıla damgasını vuran sanallaştırma konusunda profesyonellerin ihtiyaçlarına cevap verecek, tüm veri tiplerini kapsayan Unified Storage VM isimli yeni platformunu duyurdu.

Dosya, blok ve nesne verilerini tek bir platform üzerinde sanallaştıran, bütünleştirip ve yöneten yeni çözümü farklı kılan bir başka önemli nokta ise, kendi alanında %100 veri kullanım garantisi sunan tek çözüm olması.

Yapılan açıklamalara göre %40'lara varan oran ile sınıfının en düşük operasyon maliyetine sahip olduğu ifade edilen Unified Storage VM, birden fazla üretici tarafından sağlanan cihazlar da bile etkin yönetime imkan tanıyor. %90 oranında daha hızlı veri taşıma ile daha az risk ve çaba avantajı sağlayan sistemin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir;





Kurumsal Depolama Sanallaştırması





· Sınıfındaki diğer çözümlerle kıyaslandığında HUS VM, farklı üretici firmaların depolama sistemlerini de kapsayabilen pazardaki en yüksek harici sanal kapasiteyi sunmaktadır.

· HDS, depolama sisteminin içinde ve dışında olmak üzere her türlü veri için uçtan uca etkin sanallaştırma fonksiyonalitesi sağlayan tek BT sistemleri şirketidir.





Bütünleşik Depolama Mimarisi





HUS VM, blok, dosya ve nesne verilerini orijinal versiyonlarıyla tek bir platformda konsolide ederek, hızlı bir biçimde güvenli veri hizmetlerinin sunulmasını sağlayan bir sistemdir. Çözümün bütünleşik platformu kullanıcılara, farklı uygulamalar için kaynakların çok daha düşük bir sermaye yatırımı ve yine çok daha düşük bir operasyonel maliyetle paylaşılmasını sağlamaktadır.





Yönetim Kolaylığı





Bugün pazardaki diğer pek çok çözümden farklı olarak HDS, tüm veri tiplerinin konsolidasyonunu ve yönetimini mümkün kılan tek bir yazılım platformu sunmaktadır.

Hitachi Command Suite bütünleşik yönetim özelliği, çoklu uygulamaların depolanması için harcanan yönetim zamanını en aza indirgemektedir.





Operasyonel Verimlilik





Sınıfının en yüksek tekli başlangıç dizin kapasitesi, diğer rakip firmalardan çok daha fazla dosya ve klasör yönetimini mümkün kılar. Sınıfının en büyük hacim avantajı sayesinde, gün geçtikçe boyutu artan büyük dosya sistemleri ve milyonlarca dosyanın yönetimi için gerekli olan zamanı en aza indirger.

Alan tasarrufunu mümkün kılan tasarımı ve güç verimliliği ile yüzde 40’lara varan bir oranla çok daha az operasyonel maliyet sunar.





HDS’nin FLASH Stratejisinin Alanı Genişliyor





· Solid-state disk opsiyonlarını destekleyen HUS VM, HDS’nin geçtiğimiz günlerde duyurulan flash stratejisini, Hitachi’nin Ağustos ayında lansmanı yapılan yeni flash hafıza denetleyicisine dayalı entegre flash cihazlara kadar genişletecek.





Tüm bunların yanında Hitachi Unified Storage VM, küçük ve orta ölçekli işletmelere, depolama sisteminin içinde ve dışındaki veriler için en yüksek güvenilirliği ve ölçümleme yeteneğini sağlıyor. HUS VM ile kurumlar, depolama sanallaştırması ile kapasite verimliliklerini arttırıyor, aha az çaba ile veri taşıma işlemlerini kolaylaştırabiliyorlar.



