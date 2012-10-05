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Hitachi, sınırsız süreli veri kaydedilebilen kuvars cam şeritleri tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde verilerimizi kaydedebileceğimiz çevrimiçi ve taşınabilir olmak üzere pek çok çözüm bulunuyor. Kapasite ve sistem olarak farklı olsa da çoğu belirli bir zaman kısıtlamasına tabi. Ancak Hitachi tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, sınırsız süre verileri saklayabilen bir depolama imkanı sunuyor.

Bu teknolojide kuvars cam şeritler üzerine lazer ışınları kullanılarak veriler depolanıyor ve aşırı yüksek sıcaklık ve olumsuz çevre şartlarına rağmen milyonlarca yıl bozulmadan verileri saklayabiliyor. Yeni teknoloji, verileri, kuvars cam şerit içerisine noktalar oluşturmak suretiyle ikili formda depoluyor ve bu veriler daha sonra optik mikroskop yoluyla okunabiliyor. İkili kod yapısını çözebilen her türlü bilgisayar ile verileri okumak da mümkün oluyor. 

Prototip depolama cihazı iki santimetre kare alana ve 2mm kalınlığa sahip. İmal edildiği kuvars cam ise oldukça dayanıklı ve deney tüplerinin yapımında kullanılıyor. 2 saat boyunca 1000 dereceye kadar ısıya dayanabilen bellek, su da geçirmiyor. Böylece yangın ve tsunami gibi felaketlerde zarar görmüyor. Sadece sert cam kırıldığında zarar görüyor. 

Materyal noktalardan oluşan 4 katmana sahip ve 2.5 santimetre kare başına 40MB veri depolayabiliyor. Bu yoğunluk bir müzik CD'sindeki ile aynı. Ayrıca daha fazla katman da eklenebiliyor. 

Hitachi araştırmacılarından Kazuyoshi Torii, günümüzde yaygın olarak kullanılan depolama birimlerinin en fazla 100 yıl dayanıklılık ömrü olduğunu ve veri saklamanın giderek daha önemli bir hale geldiğini belirtti. 

Hitachi, yeni bellek teknolojisini ne zaman pratiğe dökeceğine karar vermedi. Başlangıç ise 2015 yılında hükümet kurumları, müzeler ve dini organizasyonlarla olacak.


http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hrS0Kp5RLa8lIvZ4nTCkZbttjhuw?docId=CNG.4aeae4fa36f6e7fc476fd24e5e9b2688.191 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hhdk 7 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Biraz teoride olmuş ama çok güzel haber.Neden öyle dediğime gelirsek: Bir şeyin milyonlarca yıl dayanabileceğini söyleyebilmek için milyonlarca yıl test etmek gerekir. Ha tabi çok aşırı uzun süre dayanacağı su götürmez bir gerçek ama yine de teoride bir olay tabi.

Hocam neden bu engin bilgini bu zamana kadar sakladın da adamları zarara soktun. Oysa onlar milyonlarca dolarlık test odaları yapmış o kadar para, emek harcamışlar, insan bi söyler sizin yaptığınız öyle olmaz diye.
Neden böyle dediğime gelirsek;
en.wikipedia.org/... ti.arc.nasa.gov/...
OverClocK1ngBiraz teoride olmuş ama çok güzel haber.Neden öyle dediğime gelirsek: Bir şeyin milyonlarca yıl dayanabileceğini söyleyebilmek için...
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Yanıtla +11
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Tony 7 yıl
İlginç doğrusu, bu arada sınırsız süreliyi ilk okuduğumda sınırsız video kaydı anladım.
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Rety 7 yıl
kadının bakışları : Bu Kuvars Bi Harika Dostum.
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JoeyBane 7 yıl
Vay bee. Çok iyi bir çözüm getirmişler.
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MattPegasus 7 yıl
Cam ne hale gelmiş vay bee
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met-od 7 yıl
Bilimin sınırı yoktur..
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Puzzles 7 yıl
İlginç ve güzel bir haber.
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4Crumby 7 yıl
Olay guzel de adam gibi baslik atsaniz eminim ki haberi okumayanlar basliga bakip sacma sapan dedikodular uydurucaklar onlari duzeltmek de bize dusucek sonra :)
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Volkanbaba 7 yıl
Güzel haber. Son kullanıcıyla buluşması şuan zor olsada ileride bir standart bile olabilir.
Ayrıca başlığı değiştirirseniz iyi olur. Başlıktan sınırsız kapasite gibi anlaşılıyor. "Hitachi, Sınırsız süreli veri saklayabilen kuvars cam şeritleri tanıttı" başlığı daha mantıkı.
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FERFEROS 7 yıl
Aynı bilim kurgu filmlerindeki gibi.
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zero2900 7 yıl
Milyonlarca yıl en sert koşullara dayanan veri haaa... Bu camlar sayesinde milyonlarca yıl sonra yaşayacak nesillere ilkel bilgilerimizi taşıyabilir ve muhteşem bir bilim kurgunun fitilini ateşlemiş oluruz... :D Aklıma Prometheus filmi geldi :D
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cengizhan1903 7 yıl
vay anasını..
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OZKNaln 7 yıl
Cpt.135
İlginç doğrusu, bu arada sınırsız süreliyi ilk okuduğumda sınırsız video kaydı anladım.

bnde o sekilde anladim :D
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hhdk 7 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Biraz teoride olmuş ama çok güzel haber.Neden öyle dediğime gelirsek: Bir şeyin milyonlarca yıl dayanabileceğini söyleyebilmek için milyonlarca yıl test etmek gerekir. Ha tabi çok aşırı uzun süre dayanacağı su götürmez bir gerçek ama yine de teoride bir olay tabi.

Hocam neden bu engin bilgini bu zamana kadar sakladın da adamları zarara soktun. Oysa onlar milyonlarca dolarlık test odaları yapmış o kadar para, emek harcamışlar, insan bi söyler sizin yaptığınız öyle olmaz diye.
Neden böyle dediğime gelirsek;
en.wikipedia.org/... ti.arc.nasa.gov/...
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aspirin_00 7 yıl
filmler cam slotlar geçirirlerdi bilgisayarlara bunu yakın zamanda görmek imkansız olmayacak anlaşılan.
" 2 saat boyunca 1000 derece " çok delice
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OverClocK1ng 7 yıl
Biraz teoride olmuş ama çok güzel haber.
Neden öyle dediğime gelirsek: Bir şeyin milyonlarca yıl dayanabileceğini söyleyebilmek için milyonlarca yıl test etmek gerekir. Ha tabi çok aşırı uzun süre dayanacağı su götürmez bir gerçek ama yine de teoride bir olay tabi.
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