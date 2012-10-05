Hitachi, sınırsız süreli veri kaydedilebilen kuvars cam şeritleri tanıttı

Günümüzde verilerimizi kaydedebileceğimiz çevrimiçi ve taşınabilir olmak üzere pek çok çözüm bulunuyor. Kapasite ve sistem olarak farklı olsa da çoğu belirli bir zaman kısıtlamasına tabi. Ancak Hitachi tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, sınırsız süre verileri saklayabilen bir depolama imkanı sunuyor.





Bu teknolojide kuvars cam şeritler üzerine lazer ışınları kullanılarak veriler depolanıyor ve aşırı yüksek sıcaklık ve olumsuz çevre şartlarına rağmen milyonlarca yıl bozulmadan verileri saklayabiliyor. Yeni teknoloji, verileri, kuvars cam şerit içerisine noktalar oluşturmak suretiyle ikili formda depoluyor ve bu veriler daha sonra optik mikroskop yoluyla okunabiliyor. İkili kod yapısını çözebilen her türlü bilgisayar ile verileri okumak da mümkün oluyor.





Prototip depolama cihazı iki santimetre kare alana ve 2mm kalınlığa sahip. İmal edildiği kuvars cam ise oldukça dayanıklı ve deney tüplerinin yapımında kullanılıyor. 2 saat boyunca 1000 dereceye kadar ısıya dayanabilen bellek, su da geçirmiyor. Böylece yangın ve tsunami gibi felaketlerde zarar görmüyor. Sadece sert cam kırıldığında zarar görüyor.





Materyal noktalardan oluşan 4 katmana sahip ve 2.5 santimetre kare başına 40MB veri depolayabiliyor. Bu yoğunluk bir müzik CD'sindeki ile aynı. Ayrıca daha fazla katman da eklenebiliyor.





Hitachi araştırmacılarından Kazuyoshi Torii, günümüzde yaygın olarak kullanılan depolama birimlerinin en fazla 100 yıl dayanıklılık ömrü olduğunu ve veri saklamanın giderek daha önemli bir hale geldiğini belirtti.





Hitachi, yeni bellek teknolojisini ne zaman pratiğe dökeceğine karar vermedi. Başlangıç ise 2015 yılında hükümet kurumları, müzeler ve dini organizasyonlarla olacak.