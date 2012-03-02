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Hitachi'den 7200 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutunda sabit disk

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
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15
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yıl Western Digital tarafından satın alınan Hitachi Global Storage, kompakt boyutlu sistemler için geliştirdiği 2.5-inç boyutundaki yüksek performanslı yeni sabit diskini duyurdu. 3.5-inç boyutundaki modellerle benzer performans seviyesinde az seçeneğin yer aldığı segmentte 7200 devir/dakika hıız ve 500GB depolama kapasitesi ile iddialı olacağı ifade edilen 2.5-inç boyutundaki sürücünün kalınlığı ise 7m (0.27-inç) olarak açıklandı.
Travelstar Z7K500 olarak isimlendirilen yeni sürücü, SATA-III arabirimini destekliyor ve 32MB tampon bellek ile geliyor. Yük altında 1.8 Watt, bekleme durumunda ise 0.8 Watt güç tüketen depolama sürücüsüne ilerleyen dönemde 320GB ve 256GB kapasiteli alternatif versiyonların getirilmesi de bekleniyor. Ultrabook'lar da dahil olmak üzere ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara ek olarak Travelstar Z7K500 ile Hitachi, farklı segmentlerde yer alan tüketici elektroniği ürünlerini de kendisine hedef belirlemiş durumda. Bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen sürücünün son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.

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Rainbow6 7 yıl
Hitachi son zamanlarda oldukca onemli gelismelerde bulunuyor kendi ssd sinden sonra 7200 rpm 2.5 diskler .. daha onceleri cok guvenmedigim hitachi nin 500 gb lik diskinden aldim oldukca sessiz ve saglam cikti fiyatlarida cok uygundu WD ile birlestigindenmidir nedir hitachi tekrardan kaliteli urunler uretmeye basladi bence ... tabi hitachide calisan arkadasim durumdan pek memnun degil bu birlesme yuzunden WD Hitachide calisan bi cok kisiyi isten cikarmak istiyomus simdi biraz gerginlik var bizde kim gidecek diye dedi , yine ayni arkadasim sel baskinindan sonra bu donemde uretimler kadem kademe artmaya basladi ama firmalar biraz daha kaymak yer eylul ayina kadar fiyatlar gerilemez dedi , ben artik onun yalancisiyim haberiniz ola
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karaköy_soğancısı 7 yıl
2 TB FİYATLARI TEKRAR 200 LİRA OLSUN 4,5 OLSADA SORUN OLMAZ BİZİM MESELEMİZ BOYUT DEĞİL TAMAMEN DUYGUSAL ;)
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Batuist 7 yıl
ultrabooklar için bu diskler çok daha avantajlı. şu açıdan.. ortalama bir 2.5" ssd disk 5V 2A değerine sahip. buda yük altında ssd'nin 10W güç çektiği anlamına gelir. Ama 7200RPMlik bu disk mekanik olmasına rağmen yük altında 1.8W çok çok çok iyi bir rakam aradaki farkı varın siz hesap edin. ssd hızlı olmasının yanında güç isteyen bir teknoloji.. 7200RPM 2.5" bir disk çok kötü bir performans vermiyor. Ha hız olarak ssd ile belki kıyaslayamayız ama hemen hemen masaüstü diskler kadar iyi bir başarım sunabiliyor. güç tüketim değeri olarakta ssd ile aralarında dağlar kadar fark var. ultrabook gibi pil süresinin önem kazandığı cihazlar için bu disk büyük bir nimet olarak görülecektir.
1 Yanıt Yanıtla
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ezimuse 7 yıl Batuist
Batuist

ultrabooklar için bu diskler çok daha avantajlı. şu açıdan.. ortalama bir 2.5" ssd disk 5V 2A değerine sahip. buda yük altında ssd'nin 10W güç çektiği anlamına gelir. Ama 7200RPMlik bu disk mekanik olmasına rağmen yük altında 1.8W çok çok çok iyi bir rakam aradaki farkı varın siz hesap edin. ssd hızlı olmasının yanında güç isteyen bir teknoloji.. 7200RPM 2.5" bir disk çok kötü bir performans vermiyor. Ha hız olarak ssd ile belki kıyaslayamayız ama hemen hemen masaüstü diskler kadar iyi bir başarım sunabiliyor. güç tüketim değeri olarakta ssd ile aralarında dağlar kadar fark var. ultrabook gibi pil süresinin önem kazandığı cihazlar için bu disk büyük bir nimet olarak görülecektir.

SSDlerin o kadar abartılı güç kullandığını düşünmüyorum açıkcası. Örnek vermek gerekirse kendi kullandığım ssd yükte 3w kullanıyor

ocztechnology.com/...
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ec38 7 yıl
bu hitachi nin el atmadığı bu kalmıştı oda oldu :D
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söny 7 yıl
Uçak resmen uçak
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DemirAtlı 7 yıl
geçmiş ola Hitachi tren çoktan kalktı...
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E_Aydin35 7 yıl
Ultrabooklar'a çok iyi yakışır bu bence..:)
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ahkbjk 7 yıl
ssd lerin cirit attığı şu zamanda piyasada hiç yoktu bu tarz hdd iyi oldu çıkardığı gerçekten.. töbe töbe..
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Alcatraz79 7 yıl
7m harddisk :D
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ezimuse 7 yıl
7200ün hızı 5400e göre çok iyi arada ki farkı hissettirebiliyor. İnce olmasıda çok iyi olur, zamanında acer 6530g de çift hdd vardı seagate 7200 ü takınca kapak tam oturmuyordu :D
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tavsan19 7 yıl
ssd özellikle performans açısından tabiki daha ön planda.
Fakat biraz ucuz olsun bellekde büyük olsun diyenler için hdd ler hala önemli bence.Bunun yanı sıra fiyatlar malum uçmuş durumda onun için bekleyip ssd almak çok daha mantıklı acelesi olmayanlar için.(Mesela ben :D)
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