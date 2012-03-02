Hitachi'den 7200 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutunda sabit disk

Geçtiğimiz yıl Western Digital tarafından satın alınan Hitachi Global Storage, kompakt boyutlu sistemler için geliştirdiği 2.5-inç boyutundaki yüksek performanslı yeni sabit diskini duyurdu. 3.5-inç boyutundaki modellerle benzer performans seviyesinde az seçeneğin yer aldığı segmentte 7200 devir/dakika hıız ve 500GB depolama kapasitesi ile iddialı olacağı ifade edilen 2.5-inç boyutundaki sürücünün kalınlığı ise 7m (0.27-inç) olarak açıklandı.

Travelstar Z7K500 olarak isimlendirilen yeni sürücü, SATA-III arabirimini destekliyor ve 32MB tampon bellek ile geliyor. Yük altında 1.8 Watt, bekleme durumunda ise 0.8 Watt güç tüketen depolama sürücüsüne ilerleyen dönemde 320GB ve 256GB kapasiteli alternatif versiyonların getirilmesi de bekleniyor. Ultrabook'lar da dahil olmak üzere ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara ek olarak Travelstar Z7K500 ile Hitachi, farklı segmentlerde yer alan tüketici elektroniği ürünlerini de kendisine hedef belirlemiş durumda. Bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen sürücünün son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.