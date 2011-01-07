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Hitachi'den medya uygulamalarına özel iki yeni sabit disk

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,9b
1
1
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi'den medya uygulamalarına özel iki yeni sabit disk
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Hitachi, medya oynatıcıları, set üstü kutular, IPTV uygulamaları ve video güvenlik sistemlerinde kullanılmak üzere iki yeni sabit disk hazırlasdı. CinemaStar serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki C5K750 ve 3.5-inç boyutundaki 5K2000 modellerinin her ikisinde de sessiz çalışma için SmoothStream, ve yüksek enerji verimliliği için HiVERT teknolojilerine yer veriliyor. 32MB tampon bellek birimine sahip olan ve SATA-III ara birimini kullanan 5K2000 modeli, 1,5TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor.

SATA-II ara birimini kullanan ve 8MB tampon bellek birimine sahip olan C5K750 modeli ise 500GB, 640GB ve 750GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor ayrıca 4K Sektör (Advanced Format) desteği de veriyor. Hitachi, yeni disklerini dünya genelindeki müşterilerine sağlamaya başladığını açıklarken, fiyatlar hakkındaysa bir bilgi vermedi.

Hitachi'den medya uygulamalarına özel iki yeni sabit disk
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DH Misafiri 8 yıl
çok güzel
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