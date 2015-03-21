Hızlı e-posta uygulaması Dart ücretsiz yapıldı

Moople adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan hız odaklı e-posta uygulaması Dart, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Mac sistemlerin üst barından kullanılabilen Dart, temel olarak hızlı şekilde e-posta gönderilmesi ve alınmasına odaklanıyor. Özellikle e-posta cevaplama noktasında büyük zaman kazancı sağladığı belirtilen ve gereksiz bütün unsurları süreçten çıkartarak sade bir yapı ortaya koyan uygulama, önceden hazırlanmış cevaplarla da tek tıklama üzerinden iletişimi olanaklı kılıyor.

Daha önce 4$ fiyat etiketiyle satılan Dart uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id958199810?mt=12