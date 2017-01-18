Hollanda'da programcı skandalı: geliştirdiği web sitelere arka kapı yerleştirdi

Günümüzde teknoloji ilerledikçe bu sektördeki işe alım süreçleri de hem iş veren hem de çalışan açısından zorlaşıyor. Teknoloji sektörünün cazibesinin artması nedeniyle çalışan tarafından rekabet artıyor. İş veren açısından ise çok sayıda başvuru arasından doğru çalışanı seçme zorluğu ortaya çıkıyor. Yazılım projeleri de giderek daha büyük hale geldiği için ayrıntılı takibi zorlaşıyor ve işe aldığınız kişilerin güvenilir olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü aldığınız kişi projeye bir arka kapı yerleştirerek önemli bilgileri çalabilir.

Haberimize konu olan ve Person of Interest’i anımsatan bu olay, Hollanda’da gerçekleşti. The Register isimli gazetede çıkan habere göre ismi verilmeyen bu programcının yaklaşık 20.000 kişinin bilgilerini çalarak e-posta hesaplarını hacklediği düşünülüyor. Ancak maalesef ki suçun boyutu sadece e-posta hesaplarıyla sınırlı kalmamış. Yine aynı kaynağa göre, 35 yaşındaki bu hırsız çaldığı kişisel bilgileri kullanarak mağdurlar adına kumar sitelerinde hesap açmak, mağdurların akrabalarını kandırarak kendisine para transfer ettirmek ve kendisi için online alışverişler yaptırmak gibi çok sayıda suç işlemiş.

Hollanda polisinin verdiği bilgiye göre, 35 yaşındaki adam, çeşitli şirketler tarafından alışveriş özelliği de bulunan web siteleri geliştirmesi için işe alınmış. Programcı, bu web sitelerini geliştirirken özel birtakım kodlar ekleyerek kullanıcı adları ve şifreler gibi çeşitli bilgilerin kendisine aktarılmasını sağlamış. Daha sonra da bu bilgileri kullanarak mağdurların e-posta ve sosyal medya hesaplarına sızmış. Bu hırsızlığın 2014’te yapılan bir soruşturmada ortaya çıktığını ve suçlunun geçen yıl tutuklandığını hatırlatalım. Ancak Hollanda polisinin bu konu hakkındaki duyurusu ve uyarıları henüz birkaç gün önce yayınlandı.

Hollanda polisi ayrıca bu kişiyi işe alan şirketleri yerleştirilen arka kapıyı kaldırmaları ve bundan sonra sadece güvenilir programcıları işe almaları konusunda uyardı. Mağdurları ise, e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeleri ve 2-aşamalı güvenlik gibi önlemlere başvurmaları konusunda uyardı.

http://thenextweb.com/security/2017/01/17/dutch-coder-built-thousands-websites-built-backdoors/