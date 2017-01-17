Microsoft'tan tablete dönüşebilen akıllı telefon

Uzun süredir akıllı telefon ve tablet piyasasında faaliyet göstermeye çalışan Microsoft’un şimdiye kadar pek başarılı olduğu söylenemez. Yazılım devinin çıkardığı ürünler maalesef ki piyasada tatmin edici satış rakamlarına ulaşamıyordu ancak patent başvurusunda çıkan yeni tablete dönüşebilen akıllı telefon konseptiyle Microsoft iki pazarda birden güçlü bir adım atacak gibi görünüyor.

MSPoweruser tarafından ortaya çıkarılan patent başvurusunda esnek bir menteşe içeren, böylece tablete dönüşebilen bir akıllı telefon görülüyor. Patent başvurusundaki çizimler ve açıklamalardan cihazın büyük bir akıllı telefon şeklinde olduğu ve katlanmadığı zaman da tablet benzeri bir büyüklük ve yapıya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca seçenekleriniz sadece tamamen katlamak ve hiç katlamamak ile kısıtlı değil. Belli açılarda katlayarak laptop benzeri şekillere veya Lenovo Yoga tabletlerde bulunan “çadır modu”na benzer şekillere ulaşabiliyorsunuz.

Yeni patent başvurusundaki tasarım gerçekten çok fazla seçenek sunuyor gibi görünüyor ve son kullanıcıları heyecanlandırıyor ancak Microsoft’un piyasaya sunulabilir ürün haline getirmediği, bir nevi rafa kaldırdığı binlerce patenti olduğunu hatırlatmakta yarar var. İyi haber ise geçmişteki bazı durumlara bakılırsa bu yeni patentteki heyecan verici telefon-tablet tasarımını piyasada görmemiz oldukça muhtemel. Bunun nedeni ise patent başvurusunda “mucit” adı olarak Kabir Siddiqui olması. Kabir Siddiqui’nin Surface ailesindeki bazı özelliklerin de patentlerinde “mucit” olarak geçtiğini hatırlatalım.

Ayrıca bu patentin kullanıcılara ulaşması ihtimalini destekleyen başka nedenler de var. Örneğin, Microsoft’un bu sene piyasaya Surface ailesinden bir telefon (Surface Phone) çıkaracağına dair dedikodular geliyor. Ancak Microsoft’un Surface serisi içinde geleneksel tasarıma sahip cihazlara yer vermediği de biliniyor. Bu iki bilgi birleştirildiğinde, bu patentte görülen ilginç tasarımlı cihazın Surface Phone olarak piyasaya çıkması ihtimali de güçleniyor.

Son olarak, Microsoft’un Surface Studio cihazının tanıtılmadan aylar önce patent başvurusunda ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Hatta patent başvurusundaki tasarım, piyasaya çıkan cihaz ile tamamen aynıydı. Teknoloji çevrelerinde Surface Phone için patentteki tasarımın birebir aynısının piyasaya çıkmayacağı konuşulsa da yine de Microsoft’un akıllı telefon konseptine yaklaşımını göstermesi açısından bu patent başvurusundaki tasarımların önem arz ettiği aşikar.

http://www.theverge.com/2017/1/16/14284444/microsoft-patent-phone-tablet-surface-phone-rumors