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Microsoft'tan tablete dönüşebilen akıllı telefon

Geçen sene mobil cihaz piyasasından çekildiğini açıklayan Microsoft bu piyasaya geri dönebilir. Patent başvurusunda çıkan tablete dönüşebilen telefon konsepti haberimizde.
2 yıl
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1
15
Cep Telefonları
Alper Çakan
Yazar
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Uzun süredir akıllı telefon ve tablet piyasasında faaliyet göstermeye çalışan Microsoft’un şimdiye kadar pek başarılı olduğu söylenemez. Yazılım devinin çıkardığı ürünler maalesef ki piyasada tatmin edici satış rakamlarına ulaşamıyordu ancak patent başvurusunda çıkan yeni tablete dönüşebilen akıllı telefon konseptiyle Microsoft iki pazarda birden güçlü bir adım atacak gibi görünüyor.
MSPoweruser tarafından ortaya çıkarılan patent başvurusunda esnek bir menteşe içeren, böylece tablete dönüşebilen bir akıllı telefon görülüyor. Patent başvurusundaki çizimler ve açıklamalardan cihazın büyük bir akıllı telefon şeklinde olduğu ve katlanmadığı zaman da tablet benzeri bir büyüklük ve yapıya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca seçenekleriniz sadece tamamen katlamak ve hiç katlamamak ile kısıtlı değil. Belli açılarda katlayarak laptop benzeri şekillere veya Lenovo Yoga tabletlerde bulunan “çadır modu”na benzer şekillere ulaşabiliyorsunuz.
Yeni patent başvurusundaki tasarım gerçekten çok fazla seçenek sunuyor gibi görünüyor ve son kullanıcıları heyecanlandırıyor ancak Microsoft’un piyasaya sunulabilir ürün haline getirmediği, bir nevi rafa kaldırdığı binlerce patenti olduğunu hatırlatmakta yarar var. İyi haber ise geçmişteki bazı durumlara bakılırsa bu yeni patentteki heyecan verici telefon-tablet tasarımını piyasada görmemiz oldukça muhtemel. Bunun nedeni ise patent başvurusunda “mucit” adı olarak Kabir Siddiqui olması. Kabir Siddiqui’nin Surface ailesindeki bazı özelliklerin de patentlerinde “mucit” olarak geçtiğini hatırlatalım.
Ayrıca bu patentin kullanıcılara ulaşması ihtimalini destekleyen başka nedenler de var. Örneğin, Microsoft’un bu sene piyasaya Surface ailesinden bir telefon (Surface Phone) çıkaracağına dair dedikodular geliyor. Ancak Microsoft’un Surface serisi içinde geleneksel tasarıma sahip cihazlara yer vermediği de biliniyor. Bu iki bilgi birleştirildiğinde, bu patentte görülen ilginç tasarımlı cihazın Surface Phone olarak piyasaya çıkması ihtimali de güçleniyor.
Son olarak, Microsoft’un Surface Studio cihazının tanıtılmadan aylar önce patent başvurusunda ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Hatta patent başvurusundaki tasarım, piyasaya çıkan cihaz ile tamamen aynıydı. Teknoloji çevrelerinde Surface Phone için patentteki tasarımın birebir aynısının piyasaya çıkmayacağı konuşulsa da yine de Microsoft’un akıllı telefon konseptine yaklaşımını göstermesi açısından bu patent başvurusundaki tasarımların önem arz ettiği aşikar.
Microsoft'tan tablete dönüşebilen akıllı telefon
 

http://www.theverge.com/2017/1/16/14284444/microsoft-patent-phone-tablet-surface-phone-rumors Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Windows phone'lar İlk önce bir telefona dönüşsün de hele.
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mavizaman 2 yıl
microsoft tok satıcı müşteri odaklı değil, keyfine üretiyor keyfine geri çekiyor hareket alanı apple kadar olmasada geniş, arsızlığı burdan geliyor geçmişin ekmeğini yiyiyor da diyebiliriz.
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exterminant 2 yıl
bu dönüşebilen ürünlerin piyasada ve gelecekte pek yeri yok gibi ama çeşitlilik olarak katkı sağlar
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kadirirdem 2 yıl
Samsung da bunu yapmaya çalışıyor bakalım ilk kim çıkaracak ve nasıl olacak...
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damn2u 2 yıl
Asus padfone serisi geldi aklıma.
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mehmedaltair 2 yıl
Katlanır ekranı herhalde Samsung'un yada LG'nin kendilerine satacaklarını sanıyorlar
Nanosuit çizip buluş yaptım diye gazetelere çıkan liseli ergenden farkı kalmamış microsoft'un
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smart1978 2 yıl mehmedaltair
Microsoft yenilikciligi ile de donanim piyasasinda iddialidir .
Su Windows 10 Mobile in ekosistem gelistirecek kayda deger sonuclar elde edemedi ne de kendi mobil isletim sistemi istenen seviyeye gelemedi ama yenilikte Microsoft kendisini defalarca kanitlamistir .
Apple ve Samsung gibi heryil ayni cizgiler ve mantalite ile sadece daha da hizli biraz daha yuksek RAM ve depolama secenegi diye her yil sunmalarina gore kiyaslarsak Microsoft a hak verilecektir .
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mcebi001 2 yıl
Microsoft bunu 7200tl ye satar artık .....
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Windows phone'lar İlk önce bir telefona dönüşsün de hele.
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javaprof 2 yıl GreyParrot
GreyParrot
Windows phone'lar İlk önce bir telefona dönüşsün de hele.

iyi güldüm.
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kadirirdem 2 yıl GreyParrot
GreyParrot

Windows phone'lar İlk önce bir telefona dönüşsün de hele.

Bu güzeldi :)....
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Whippoorwill 2 yıl
Blackberry'nin fiziksel klavye olayına dönmez umarım.
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