Kanada’dan da drone ile teslimat hamlesi geldi

Drone’lara olan ilgi son zamanlarda iyice artmaya başladı. Son kullanıcı tarafında modellerin ve ilginin artmasının yanında, kurumsal kullanıcıların da ilgisi artıyor. Örneğin Fransa’nın devlet posta servisi drone’la dağıtım yapıyor, en büyük online alışveriş şirketlerinden biri olan Amazon drone ile ürün teslimatı denemeleri yapıyor. Hatta Tanzanya’da drone ile kan taşıması için bile drone kullanılmaya başlandı. Bu şekilde çok örnekten sonra bir haber de Kanada’dan geldi.

Kanada’da Drone Delivery Canada ismine sahip bir şirketin drone ile teslimata başlayacağı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre şirket, drone’lardan oluşan yeni filosunu Alberta eyaletinde test etmeye başlayacak. Şirketin beklentisi ise yıl sonuna kadar Alberta’da robotik bir kargo servisi oluşturmak. CEO Tony di Benedetto’ya göre Alberta’nın seçilmesinin nedeni çok fazla geniş, açıklık alanlar içermesi.

Drone Delivery Canada’nın CEO’su di Benedetto, ayrıca şu sözlere yer verdi: “… Şimdilik Güney Ontario gibi yerlerde yapamıyoruz. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber, daha kentleşmiş yerlerde de yapmamız mümkün hale gelecek ve bir gün kapınıza drone ile kargo geldiğini göreceksiniz. Bu durum çok uzakta değil. Dünyada çeşitli yerlerde şu an yaşanıyor.

Şirketin şimdilik 4.5 kilogramlık paketleri 1 saatlik mesafelere teslim etmeyi denediğini ve yakında ticari teslimatlara geçmeyi umduğunu not edelim.

Ayrıca drone ile teslimat yapılmasının Kanada için diğer ülkelere göre daha önemli olduğunu belirtmekte yarar var. Kanada'nın özellikle kuzey kesimlerinde, çok az karayolu var ve küçük/orta boyutlu kasabaların arasındaki mesafe oldukça fazla. Bu durum da kasabalardaki insanların ilaç ve gıda sıkıntısı çekmesine neden oluyor, sonraki teslimat uçağını/kamyonunu beklemek zorunda bırakıyor. Ancak drone ile teslimata geçildiği zaman teslimat sıklığı çok daha fazla olacağı için bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Bu nedenlerle Drone Delivery Canada şirketi de özellikle Kanada'nın kuzey kısımlarına odaklanıyor.

https://www.engadget.com/2017/01/15/canada-delivery-drone-test-approval/