2019 SsangYong Korando SUV'un tasarımı ortaya çıktı

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Cenevre’de görücüye çıkması planlanan 2019 SsangYong Korando SUV’un ilk ipucu görseli geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Koreli üretici şimdi de araç hakkında bazı bilgiler paylaşmanın yanı sıra ilk görsellerini de yayınladı. Böylece 2019 SsangYong Korando’nun tasarımı tamamen ortaya çıkmış oldu.

Dördüncü nesline ulaşan SsangYong Korando’nun genel yapısına baktığımızda büyük kardeşi Rexton G4’ten etkilendiğini görebiliyoruz. Ayrıca yan tarafındaki çizgiler de geçtiğimiz yıl tanıtılan e-SIV konseptini anımsatıyor. Üç parçadan oluşan sis farlarının LED gündüz farlarına sahip aydınlatma grubuyla bir bütünlük oluşturduğunu görüyoruz. Arka tarafta ise yeni grafiklere sahip stop lambaları kalın bir krom çıta ile birbirine bağlanıyor. Ayrıca 2019 SsangYong Korando’nun SUV karakterine vurgu yapmak amacıyla eteklerinde ve çamurluklarda siyah plastik kullanılmış.

2019 SsangYong Korando’nun kabin tarafında da büyük bir değişim söz konusu. Blaze Cockpit adı verilen tasarım dilinin kullanıldığı yaşam alanı büyük ekranlarla domine edilmiş. 10.25 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı konsolun merkezinde konumlanırken, sürücü tarafında 9 inçlik dijital gösterge paneline yer verilmiş. Bu da aracın konsolundaki fiziksel tuşların asgari düzeye indirilebilmesini sağlamış. 551 litre bagaj hacmine sahip 2019 SsangYong Korando’da daha pratik bir kullanım için elektrikli bagaj kapağı da opsiyon listesine dahil edilmiş.

2019 SsangYong Korando SUV’un kaputunun altındaki seçenekler henüz net değil. Fakat tercih edilebilecek motorlardan birinin yeni 1.6 litre turbo dizel olacağı biliniyor. Bu ünitenin performans verileri şimdilik açıklanmasa da Tivoli modelinde aynı motor 115 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Koreli üreticinin yeni Korando SUV ile birlikte bu değerleri biraz daha yukarı taşıması bekleniyor.

Sürücü asistanlarına baktığımızda ise 2019 SsangYong Korando SUV’un akıllı adaptif hız sabitleme, otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve ileri çarpışma uyarısı gibi teknolojiler sunacağı düşünülüyor. Yeni Korando, dünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek.