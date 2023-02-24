Makyajlı 2024 Peugeot 508 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Makyajlı 2024 Peugeot 508, özellikleriyle neler sunuyor❓

Dış tasarım

2024 Peugeot 508'deki kozmetik dokunuşlar ön bölümde yoğunlaşıyor. İncelen LED Matrix farlar tüm versiyonlarda standart. Farların altında ise mevcut modellerde bulunan diş şeklindeki ışık imzası yerine pençe izi formunda üçlü ışık imzasına yer verilmiş.

Makyajlı Peugeot 508'in yenilenen panjur kısmı da çerçevesiz tasarımıyla artık daha geniş ve farlarla daha entegre görünüyor. Üstelik eskisinden farklı olarak markanın yeni logosunu da üzerinde barındırıyor. Bununla birlikte otomobilin tampon tasarımı da elden geçirilmiş. Merkez hava girişinin çevresi piyano siyahı detaylarla süslenmiş.

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot 508'in arka bölümündeki değişim daha küçük. Stopların pençe şeklindeki ışık imzası artık yeni grafiklerle sunuluyor. Arada kalan koyu kısımda ise artık aslan logosu yerine Peugeot yazısı görmekteyiz. Son olarak, yeni tasarım çift renkli jantlar da 508'in dış görünüşünü değiştiren detaylar arasında yer alıyor.

İç tasarım

Aynı şekilde yenilenen Peugeot 508'in yaşam alanında da küçük değişiklikler yapılmış. Eski vites topuzu yerine getirilen küçük vites seçici anahtar, bu alanda en çok göze çarpan değişikliklerden. Ayrıca direksiyon simidinin göbeğinde de artık markanın yeni logosu yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Fotoğraflardan çok belli olmasa da otomobilin i-Cockpit sisteminde de güncellemeler mevcut. 10 inç ekran üzerinden kontrol edilen multimedya sistemi OTA güncelleme desteği sunmakla birlikte widget'lar ve kaydırılabilir pencerelerle tamamen kişiselleştirilebiliyor. 12 inç dijital gösterge paneli de navigasyon, medya ve sürücü asistanlarını gösteren yeni ekran modlarına sahip. Ayrıca ses tanıma yazılımının da iyileştirildiği belirtiliyor.

Motor seçenekleri

Yeni 3008 başta olmak üzere diğer birçok Peugeot modelinde yer alması beklenen yeni 48V hafif hibrit motorun makyajlı Peugeot 508'de yer almadığını görmekteyiz. Kaputun altında 130 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli ve dört silindirli 1.5 litre dizel ile birlikte bazı pazarlarda sunulan 225 beygirlik 1.6 litre turbo benzinli motor görev yapmaya devam ediyor. 8 ileri otomatik şanzıman tüm versiyonlarda standart.

Tam Boyutta Gör PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçeneklere baktığımızda ise önden çekişli versiyonun benzinli motor ve 81 kW'lık elektrik motoru ile toplamda 180 veya 225 hp güç seçenekleri sunduğunu görmekteyiz. En tepedeki 508 PSE versiyonunda ise 200 hp benzinli motor, otomatik şanzımana entegre 81 kW elektrik motoru ve arka aksa yerleştirilen 83 kW'lık ikinci elektrik motoruyla toplamda 360 hp güç ve dört tekerlekten çekiş sunuluyor.

Huawei açıkladı: Kendi otomobilini üretmeyecek! 22 sa. önce eklendi

2024 Peugeot 508'in PHEV versiyonlarında 12.4 kWsa'lik batarya bulunuyor. Alt versiyonlarda 3.7 kW şarj cihazı standart ve 7.4 kW şarj cihazı opsiyon iken 508 PSE'de bu özellik standart olarak geliyor. Bu şekilde 508 PSE'nin bataryasını yaklaşık 1,5 saatte doldurmak mümkün.

Makyajlı Peugeot 508'in önümüzdeki yaz satışa sunulması bekleniyor. Makyajsız mevcut kasanın ülkemizdeki fiyatları 1.086.500 TL'den başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Makyajlı 2024 Peugeot 508 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri