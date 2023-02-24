Makyajlı 2024 Peugeot 508 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Makyajlı 2024 Peugeot 508, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Dış tasarım
- İç tasarım
- Motor seçenekleri
- Yorumlar
Makyajlı 2024 Peugeot 508, özellikleriyle neler sunuyor❓
Dış tasarım
2024 Peugeot 508'deki kozmetik dokunuşlar ön bölümde yoğunlaşıyor. İncelen LED Matrix farlar tüm versiyonlarda standart. Farların altında ise mevcut modellerde bulunan diş şeklindeki ışık imzası yerine pençe izi formunda üçlü ışık imzasına yer verilmiş.
Makyajlı Peugeot 508'in yenilenen panjur kısmı da çerçevesiz tasarımıyla artık daha geniş ve farlarla daha entegre görünüyor. Üstelik eskisinden farklı olarak markanın yeni logosunu da üzerinde barındırıyor. Bununla birlikte otomobilin tampon tasarımı da elden geçirilmiş. Merkez hava girişinin çevresi piyano siyahı detaylarla süslenmiş.
İç tasarım
Aynı şekilde yenilenen Peugeot 508'in yaşam alanında da küçük değişiklikler yapılmış. Eski vites topuzu yerine getirilen küçük vites seçici anahtar, bu alanda en çok göze çarpan değişikliklerden. Ayrıca direksiyon simidinin göbeğinde de artık markanın yeni logosu yer alıyor.
Motor seçenekleri
Yeni 3008 başta olmak üzere diğer birçok Peugeot modelinde yer alması beklenen yeni 48V hafif hibrit motorun makyajlı Peugeot 508'de yer almadığını görmekteyiz. Kaputun altında 130 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli ve dört silindirli 1.5 litre dizel ile birlikte bazı pazarlarda sunulan 225 beygirlik 1.6 litre turbo benzinli motor görev yapmaya devam ediyor. 8 ileri otomatik şanzıman tüm versiyonlarda standart.
2024 Peugeot 508'in PHEV versiyonlarında 12.4 kWsa'lik batarya bulunuyor. Alt versiyonlarda 3.7 kW şarj cihazı standart ve 7.4 kW şarj cihazı opsiyon iken 508 PSE'de bu özellik standart olarak geliyor. Bu şekilde 508 PSE'nin bataryasını yaklaşık 1,5 saatte doldurmak mümkün.
Makyajlı Peugeot 508'in önümüzdeki yaz satışa sunulması bekleniyor. Makyajsız mevcut kasanın ülkemizdeki fiyatları 1.086.500 TL'den başlıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
143 Kişi Okuyor (20 Üye, 123 Misafir) 11 Masaüstü 132 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
4579 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
peugeot, peugeot 508 ve