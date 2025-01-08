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    2025 Skoda Enyaq tanıtıldı: Makyajla gelen yeni bir yüz ve daha uzun menzil

    Makyajlı Skoda Enyaq ve Enyaq Coupe'nin batarya seçenekleri değişmese de daha aerodinamik tasarım sayesinde menzil değerleri de arttı.                           

    Skoda, geçtiğimiz haftalarda ipucu görsellerini paylaştığı yeni Enyaq modelini bugün resmi olarak tanıttı. %100 elektrikli model, Elroq ile gelen "Modern Solid" tasarım dili kapsamında "Tech-Deck" adı verilen yeni bir ön yüze sahip.

    2025 Skoda Enyaq, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Skoda Enyaq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Skoda Enyaq ilk kez 2020 yılında satışa sunuldu ve ardından 2022 yılında Enyaq Coupe versiyonuyla aile büyüdü. Ancak 2025 yılına girdiğimiz şu dönemde artık rakipler çok güçlü ve Enyaq ailesinin de güncellenmesi gerekiyordu. Beklenen adım atıldı ve Skoda Enyaq hem daha modern bir tasarıma hem de daha yüksek verimliliğe kavuştu.

    2025 Skoda Enyaq ailesinde dört bölümden oluşan ince gündüz LED'leri ve alt kısımda dikey hava girişleriyle güzel bir kombinasyon oluşturan ana aydınlatmalar yer alıyor. Buna ek olarak, hem alt tamponda hem de Tech-Deck adı verilen panjurdaki dikey şeritler de oldukça dikkat çekici görünüyor.

    Ön tasarımdaki bu değişim, Enyaq'ın hava sürtünme katsayısını 0.264 Cd'den 0.245 Cd'ye, Enyaq Coupe'nin hava sürtünme katsayısını ise tüm Skoda ailesindeki en iyi değer olan 0.229 Cd'ye düşürmeyi başarmış.

    Yenilenen iç mekan

    Yeni Skoda Enyaq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Profilden ve arkadan bakıldığında neredeyse aynı görünen 2025 Skoda Enyaq'ın iç mekanı da yenilendi. Bu alanda artık daha fazla standart özellik bulunuyor. Direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü 5 inç dijital gösterge ekranı mevcut. Merkezde ise 13 inçlik dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bunlara ek olarak ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, üç bölgeli otomatik klima, soğutma fonksiyonuna sahip kablosuz şarj ve elektrikli bagaj kapağı gibi standart donanımlar karşımıza çıkıyor.

    Enyaq'ın gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinde de güncellemeler yapılmış. Uyarlanabilir hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sisteminin bulunduğu otomobilde uzaktan otomatik park yardımcısı da opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca otomobilin iç mekanında daha çevre dostu ve sürdürülebilir malzemelere yer verildiği de gelen bilgiler arasında.

    Motor ve batarya seçenekleri

    Yeni Skoda Enyaq tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Skoda Enyaq ailesi hala 59 kWsa ve 77 kWsa'lik batarya seçeneklerine sahip ancak aerodinamik iyileştirmeler sayesinde menzilde artış yaşanmış. Versiyona göre değişmekle birlikte 431 ile 587 kilometre aralığında sürüş menzili sunuluyor. Makyaj öncesinde menzil 340 ile 565 kilometre aralığındaydı. Enyaq'ın %10-80 arası DC hızlı şarj süresi de 28 dakika.

    Versiyona göre 150 ile 210 kW arasında güç sunan Skoda Enyaq'ın vRS isimli performans versiyonunda ise 250 kW yani 340 PS iki elektrik motoru mevcut. Başlangıçtan itibaren daha sportif detayların, büyük jantların ve sert süspansiyonun bulunduğu Sportline versiyonun da sunulacağı 2025 Skoda Enyaq ailesi 44 bin eurodan başlıyor.

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