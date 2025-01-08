2025 Skoda Enyaq tanıtıldı: Makyajla gelen yeni bir yüz ve daha uzun menzil

- 2025 Skoda Enyaq, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yenilenen iç mekan
- Motor ve batarya seçenekleri
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Skoda, geçtiğimiz haftalarda ipucu görsellerini paylaştığı yeni Enyaq modelini bugün resmi olarak tanıttı. %100 elektrikli model, Elroq ile gelen "Modern Solid" tasarım dili kapsamında "Tech-Deck" adı verilen yeni bir ön yüze sahip.
2025 Skoda Enyaq, özellikleriyle neler sunuyor❓
2025 Skoda Enyaq ailesinde dört bölümden oluşan ince gündüz LED'leri ve alt kısımda dikey hava girişleriyle güzel bir kombinasyon oluşturan ana aydınlatmalar yer alıyor. Buna ek olarak, hem alt tamponda hem de Tech-Deck adı verilen panjurdaki dikey şeritler de oldukça dikkat çekici görünüyor.
Ön tasarımdaki bu değişim, Enyaq'ın hava sürtünme katsayısını 0.264 Cd'den 0.245 Cd'ye, Enyaq Coupe'nin hava sürtünme katsayısını ise tüm Skoda ailesindeki en iyi değer olan 0.229 Cd'ye düşürmeyi başarmış.
Yenilenen iç mekan
Enyaq'ın gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinde de güncellemeler yapılmış. Uyarlanabilir hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sisteminin bulunduğu otomobilde uzaktan otomatik park yardımcısı da opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca otomobilin iç mekanında daha çevre dostu ve sürdürülebilir malzemelere yer verildiği de gelen bilgiler arasında.
Motor ve batarya seçenekleri
Versiyona göre 150 ile 210 kW arasında güç sunan Skoda Enyaq'ın vRS isimli performans versiyonunda ise 250 kW yani 340 PS iki elektrik motoru mevcut. Başlangıçtan itibaren daha sportif detayların, büyük jantların ve sert süspansiyonun bulunduğu Sportline versiyonun da sunulacağı 2025 Skoda Enyaq ailesi 44 bin eurodan başlıyor.
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