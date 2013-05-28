Honda, giyilebilir iskelet destek sistemini Japonya hastaneleri için kiralamaya başladı

Teknolojinin birçok alanında aktif olarak çalışmalar yapan Honda, yürümekte zorluk çeken kişiler için geliştirdiği giyilebilir iskelet sistemini Japonya hastaneleri için kiralamaya başladı.

1999 yılından bu yana Honda tarafından geliştirilen ve "Walking Assist" ismine sahip olan sistem, giyilebilir yapısı ve motorları sayesinde yürüme zorluğu yaşayan ya da farklı ağrıları olan kişilere yardımcı olmak üzere geliştiriliyor. 2.6kg gibi oldkuça düşük ağırlığa sahip olan cihaz, tam şarj ile 60 dakika görevini yerine getirebiliyor ve farklı vücut ölçülerinde kullanılabiliyor.

Yaptığı açıklama ile orta ve büyük boyutlarda toplam 100 adet iskelet destek sistemini (Walking Assist) Japonya'da yer alan 50 farklı hastane bünyesine kiralamaya başladığını duyuran Honda, bu sayede hem fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek olacak hem de cihazın gerçek dünya içerisinde ayrıntılı denemelerini yapmış olacak.

http://world.honda.com/news/2013/c130528Monitor-Leasing-Walking-Assist-Device/index.html