Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, giyilebilir iskelet destek sistemini Japonya hastaneleri için kiralamaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda, giyilebilir iskelet destek sistemini Japonya hastaneleri için kiralamaya başladı
Teknolojinin birçok alanında aktif olarak çalışmalar yapan Honda, yürümekte zorluk çeken kişiler için geliştirdiği giyilebilir iskelet sistemini Japonya hastaneleri için kiralamaya başladı.
1999 yılından bu yana Honda tarafından geliştirilen ve "Walking Assist" ismine sahip olan sistem, giyilebilir yapısı ve motorları sayesinde yürüme zorluğu yaşayan ya da farklı ağrıları olan kişilere yardımcı olmak üzere geliştiriliyor. 2.6kg gibi oldkuça düşük ağırlığa sahip olan cihaz, tam şarj ile 60 dakika görevini yerine getirebiliyor ve farklı vücut ölçülerinde kullanılabiliyor.
Yaptığı açıklama ile orta ve büyük boyutlarda toplam 100 adet iskelet destek sistemini (Walking Assist) Japonya'da yer alan 50 farklı hastane bünyesine kiralamaya başladığını duyuran Honda, bu sayede hem fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek olacak hem de cihazın gerçek dünya içerisinde ayrıntılı denemelerini yapmış olacak.

http://world.honda.com/news/2013/c130528Monitor-Leasing-Walking-Assist-Device/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
carter 6 yıl en beğenilen
Bu ülkelerin şu anki seviyesine gelebilmemiz için 40 fırın ekmek yememiz lazım.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 6 yıl
"Hayat onda" diye boşa dememişler
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sdelta 6 yıl
The Power of Dreams :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lath.Crusader 6 yıl
Sonra ülkede bir ton gereksiz yere para dökülürken argeye ve eğitime yeterli ödenek ayrılmıyor diyenler suçlu oluyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 6 yıl
ayran men yakındır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
çok başarılı bir teknoloji...taktir ve saygıyı gerçekten hak ediyor ilgili firma Honda...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheTurkAdam07 6 yıl
Yakında Crysis i görücez inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-73A8A7D1E 6 yıl
helal olsun. adamlar bizden ileride de onlara yetişmek anlık bir durum değil mi? adamın biri yatırım yapsa,başına kaliteli insanlar geçse projenin, her şey yapılır ki. dünya global. geçmiyor kimse orası başka tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evetbenim 6 yıl
iron man yakındır beyler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valar Dohaeris 6 yıl
Basit ve çok yararlı helal olsun adamlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Bu ülkelerin şu anki seviyesine gelebilmemiz için 40 fırın ekmek yememiz lazım.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 6 yıl
"Hayat onda" diye boşa dememişler
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +70 sepulturgay +61 Bay Robot +57 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +31 Askaparta +27 Johan Elmander +26 Wi Fi +23 oly1786 +21 dodofran +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1168 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, honda
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD Radeon HD 7990 video inceleme "En hızlı ekran kartı test masamızda" 6 yıl Vestel'den teknik servis atağı; Yeni Merkez Servisler ve detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim