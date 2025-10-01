Giriş
    Honda'nın rejeneratif yakıt hücreleri, Ay üsleri için kesintisiz güç kaynağına dönüşebilir

    Ay'ın 14 gün süren soğuk geceleri sırasında yaşanacak enerji kesintilerinin çözümü, Honda'nın rejeneratik yakıt hücrelerinde gizli olabilir. Honda, Ay projesi için Astrobotic ile çalışacak.

    Honda'nın yakıt hücreleri Ay üslerine kesintisiz güç sağlayabilir Tam Boyutta Gör
    Bir yandan NASA, diğer yandan Çin uzay ajansı, Ay'a insanlı görevler düzenlemeye hazırlanıyor. Bununla birlikte Ay'a kalıcı üsler kurulması için de önemli adımlar atılıyor. Ancak bu büyük planların önünde hâlâ çözülememiş pek çok sorun var. Bunlardan biri de Ay’ın yaklaşık 14 gün süren geceleri. Bu uzun karanlık dönemlerde sıcaklıklar -253 dereceye kadar düşüyor ve güneş panelleri işlevsiz hâle geliyor. Dolayısıyla Ay’da kesintisiz enerji sağlamak, kalıcı üsler için kritik bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

    Bu zorluğa çözüm getirecek teknoloji, Honda'nın rejeneratif yakıt hücrelerinde gizli olabilir. Bu teknolojiyi uzay programlarına uyarlamanın yollarını arayan Honda, ABD merkezli Astrobotic Technology ile iş birliğine gidiyor. İki şirket, Honda’nın rejeneratif yakıt hücresi teknolojisini Astrobotic’in Ay yüzeyi için geliştirdiği enerji altyapısıyla entegre ederek, Ay'ın uzun gecelerine dayanacak bir enerji kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

    Honda ve Astrobotic, Ay Yüzeyi İçin Yeni Enerji Sistemi Geliştirecek

    Honda’nın geliştirdiği rejeneratif yakıt hücresi sistemi temelde iki aşamalı bir döngüye dayanıyor: Gündüz saatlerinde güneş panellerinden elde edilen elektrik, önce bir elektrolizöre yönlendiriliyor ve burada saf suyun hidrojen ile oksijene ayrışması sağlanıyor. Hidrojen yüksek basınçlı tanklarda ya da alternatif depolama yöntemlerinde saklanırken, oksijen de gerektiğinde depolanabiliyor. Gece olduğunda ise bu iki gaz yakıt hücresinde yeniden birleştirilerek elektrik üretiliyor; yan ürün olarak ortaya çıkan su tekrar arıtılarak sisteme geri kazandırılıyor. Bu kapalı döngü sayesinde sürekli çalışabilen bir enerji modeli oluşturuluyor. Ancak Ay koşullarında uygulanabilmesi için sistemin vakuma karşı sızdırmaz, aşırı sıcaklık farklarına dayanıklı ve Ay tozuna karşı korunaklı hâle getirilmesi gerekiyor. Ayrıca yüzlerce kilogram hidrojen depolama ihtiyacının yarattığı hacim ve kütle sorunlarının da çözülmesi gerekiyor. Şimdi Astrobotic Technology ile kurulan ortaklık, bu teknolojinin Ay şartlarına uyarlanmasının önünü açacak. 

    Bu yakıt hücreleri, Astrobotic’in geliştirdiği Dikey Güneş Paneli Sistemi (Vertical Solar Array Technology – VSAT) ile birlikte kullanılacak. Güneşi takip edebilen bu sistem şu anda 10 kilovat güç üretebiliyor, ancak şirket 50 kilovat kapasiteye ulaşacak daha büyük bir versiyon üzerinde de çalışıyor. Honda’nın teknolojisi, gündüz depolanan bu enerjiyi Ay geceleri boyunca kullanılabilir hâle getirerek sürekli güç akışı sağlayacak.

    Sistemin en önemli avantajı, dış ikmal ihtiyacını ortadan kaldırması olacak. Uzun süreli görevlerde enerji güvenliği sağlanırken, üslerin günler değil aylar, hatta yıllar boyunca çalışabilmesi mümkün hâle gelecek. Astrobotic’in Ay Güç Sistemleri Mimarı Bobby Rolley, bu ortaklığı “zorlu Ay koşullarında sürdürülebilirliği mümkün kılacak devrimsel bir adım” olarak nitelendirdi.

    Ortaklık kapsamında öncelikle kapsamlı bir fizibilite analizi yürütülecek. Bunun için üç ana başlık belirlendi: Ay’ın Güney Kutbu’ndaki olası konuşlanma alanlarında bir yıllık güneş ışığı profilleri simüle edilecek. Yakıt hücresinin farklı görev boyutlarına göre nasıl ölçeklenebileceği değerlendirilecek. Honda’nın hücrelerinin, Astrobotic’in donanım ve yazılım altyapısıyla entegrasyonu test edilecek.

    Eğer sistem beklenildiği gibi çalışırsa, Ay’ın uzun geceleri boyunca enerji kesintisi yaşanmadan yaşam destek üniteleri, bilimsel cihazlar, haberleşme altyapısı ve robotik sistemler çalıştırılabilecek. Honda'nın 2024'te kurduğu Uzay Geliştirme Bölümü, NASA ile iş birliği içinde çalıştığı için, Honda'nın bu yakıt hücresi teknolojisi de başarılı olması hâlinde NASA'nın projelerinde kullanılacak.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

