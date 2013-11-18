Honda, kısa alanlar içerisinde hareket etmek için hazırladığı cihazının yeni versiyonunu tanıttı

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Walking Assist Device isimli destek sisteminin Amerika merkezli testlerinin başladığını öğrendiğimiz Honda, ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde kullanıma sunduğu kişisel hareket cihazı UNI-CUB'un yeni versiyonunu tanıttı.
Temel olarak basit bir sandalye görünümünde bulunan ve artık UNI-CUB ß ismiyle anılan kişisel hareket cihazı, kişilerin kısa alanlar içerisinde rahat bir şekilde gezebilmesi için hazırlanmış durumda. Yerine geldiği modelden daha ufak ve hafif olduğu belirtilen UNI-CUB ß, bünyesinde saatte 6 km hızla gidebilmesini sağlayan lityum-iyon bataryalı elektrik motoru, kısa alanlarda rahat hareket imkanı tanıyan çok yönlü tekerlek sistemi ve kişileri dengede tutan özel denge kontrol sistemi bulunuyor. Saatte 4 km ortalama hız ile 1.5 saat boyunca aktif olarak kullanılabilen cihaz, üzerinde taşıdığı kişilerin ağırlıklarını verdikleri noktaya göre ileri geri ya da sağa sola doğru gidebiliyor. Honda UNI-CUB ß, 510 x 315 x 620 mm boyuta ve 25 kg ağırlığa sahip.
Satış fiyatı hakkında bilgi bulunmayan kişisel hareket aracı UNI-CUB ß, özellikle ofisler ve fabrikalar için uygun bir yapı ortaya koyabiliyor. Araç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://world.honda.com/news/2013/c131114Personal-Mobility-UNI-CUB/?r=m Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunu sağlıksız insanlar için yapmış olamazlar. üstünde durmak için sağlıklı olmak lazım. video'da bir tane engelli insan yok.
wall-e gerçek oluyorrr.
genc insanlar eglence icin kullanabilir ama saglikli bir insan icin cok yavas. hareketler genc insanlarla cekilmis olsada konsept cizimlere dikkat ederseniz yasli insanlar var. japonyayi bildigimden boyle diyorum. yasli insan problemine teknoloji ile cozum bulmayi takinti haline getirmis durumdalar. surekli bu yonde tasarimlari cikiyor. donanim haberde bakarsaniz bu haberin hemen yaninda gene yurumeyi kolaylastirici bir cihaz tanitimi var. bizim nufusumuz cok genc oldugundan boyle seyler bize garip geliyor tabiyki. benim anladigim adamlarin master plani yaslanan nufuslarinin yukunu onumuzdeki 20-30 senede robot is gucu ile kapatmak.
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