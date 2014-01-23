Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, yayaları otomatik olarak algılayarak fren yapabilen yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,1b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda, yayaları otomatik olarak algılayarak fren yapabilen yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu
Japonya merkezli önemli otomobil firmalarından Honda, yayaları otomatik olarak algılayarak fren yapabilen yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.
Saatte maksimum 60 Km (37 mil) hızla giderken görevini yerine getirebilen otomatik fren sistemi, yayalar yanında diğer otomobil modellerini de algılayabiliyor ve bu işlemler için dahili radar sensörleri ile kameralarından yararlanıyor. Sonuç olarak olumsuz durumlara karşı gerektiğinde otomobili tamamen durdurabilen sistem, diğer birçok farklı otomobil firmasından da gördüğümüz gibi çift taraflı bir güvenlik önlemi sağlamış oluyor.
2014 yılı içerisinde satışa sunulacak Legend modelinde otomatik yaya algılama sistemini kullanmaya başlayacağı belirtilen Honda'nın, ilerleyen dönemde diğer modellerine de bu teknolojiyi getirmesi bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126778-honda-develops-automatic-braking-system-that-stops-you-running-people-over Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lordrdley 5 yıl en beğenilen
tamam harika bir sistem. mercedes'te de var sanirim bu sistem. bence her arabada standart donanim olarakta gelmeli fakat bizim ulkemizde bundan bile yuzlerce TL vergi alacaklar.
Bakin size bir sey anlatayim. Devlet sizin guvenliginizi dusunmemekte ve halkina kesinlikle deger vermemektedir. Dusunsenize insanlarin altlarinde ne arabalar var. Cagdisi, eski, guvenlikten yoksun arabalar. Ornek veriyorum Golf 6'im var. Bos trendline. Arabada hicbir sey yok arkadasim. Yil olmus 2013 elektrikli kapanan acilan yan aynalar bile opsiyon olmus fiyat dusurmek anlaminda. Sirketlerde hakli 18.600 euro olan Golf (highline) ulkemizde 60 kusur bin TL. Yazik...uretebilen bir ulke olsaydik diye cok hayiflaniyorum. Halkimizin, insanimizin bunu haketmedigini dusunmekteyim. Herkes halkimiza laf atiyorda, siz hic universitelerde araba yapimina dair bir bolum gordunuz mu? tamam elektrik-elektronik bolumleri mevcut ama iste olmuyor... Bu tamamen ulkeyi yonetenlerin zihniyeti ile ilgili bir durum. Uretmezsem somurulmeye ve arti vergi yukune katlanmak zorundasin. Zenginden vergi alinamiyor oysa ki amerika'da vergi kacirinca vatan haini muamelesi goruyorsun. Bu bilinc keske bizde de olsa...
Dilegim bir an once hakettigimiz yere gelebilmek...
tamam harika bir sistem. mercedes'te de var sanirim bu sistem. bence her arabada standart donanim olarakta gelmeli fakat bizim ulkemizde bundan bile yuzlerce TL...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Raider 5 yıl
Mercedes ve volvoda var zaten şu an.. Honda daha yeni duyurusunu yapıyormuş.. Arkadaşlar ülkemizden bahsetmiş ama.. ülkemize ney hakettiği fiyattan geliyor ki zaten herşeyde vergi üstüne vergi... bizim alıp tüp taktırdığımız 2 hava yastıklı araba fiyatına yurtdışında bmw mercedes alınıyor üstelik yakıt da yarı yarıya.. dolar olmuş 2,3 hala daha benim saf milletim ekonomi çok iyi diyor şahşahalı mitingler yapılıyor gerçekten de çok muhteşem bi ekonomimiz var yaw.. 1000 yıl yesek sırtımız yere gelmez maşallah..!!!
Mercedes ve volvoda var zaten şu an.. Honda daha yeni duyurusunu yapıyormuş.. Arkadaşlar ülkemizden bahsetmiş ama.. ülkemize ney hakettiği fiyattan geliyor k...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
L.o.T.u.S 5 yıl
Yayalar ayvayı yedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Devlet en azından ESP ve Ön-Yan-Perde Havayastığı gibi güvenlik donanımlarını standart hale getirse bile çok kaza önlenir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfun000 5 yıl
Volvo'da otomatik fren sistemi city safety yeni nesillerde standart donanımda. Honda biraz gecikmiş bu konuda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caucass 5 yıl
The Rolling Stones

Türkiye'de adam bilerek almaz bu arabayı. Barzo çok.

Barzo dediğin ney ki...?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Raider 5 yıl
Mercedes ve volvoda var zaten şu an.. Honda daha yeni duyurusunu yapıyormuş.. Arkadaşlar ülkemizden bahsetmiş ama.. ülkemize ney hakettiği fiyattan geliyor ki zaten herşeyde vergi üstüne vergi... bizim alıp tüp taktırdığımız 2 hava yastıklı araba fiyatına yurtdışında bmw mercedes alınıyor üstelik yakıt da yarı yarıya.. dolar olmuş 2,3 hala daha benim saf milletim ekonomi çok iyi diyor şahşahalı mitingler yapılıyor gerçekten de çok muhteşem bi ekonomimiz var yaw.. 1000 yıl yesek sırtımız yere gelmez maşallah..!!!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
trde yerinden kalkamaz o araba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 yıl
Diğer Konuya da yazdım. Buraya aynen yapıştırıyorum:
Minnacık yazıların bile cep telefonları tarafından algılanıp başka dile çevirildiği (bing translate kamera uygulaması), pc konsolunun el sallayarak açıldığı bir dünyada hala araç çarpmasıyla ölen yayalar varsa bütün günahı, sorumluluğu bir stop lambasını değiştirirken 800 tl isteyen otomobil firmalarının işin kolayına ve ucuzuna kaçmalarıdır. Bunu bilir bunu söylerim...
Not: Saygısız, odun sürücülerin günahı ayrı tabi. Görünmez kazalardan bahsediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdarcenk 5 yıl
"tamam harika bir sistem. mercedes'te de var sanirim bu sistem. bence her arabada standart donanim olarakta gelmeli fakat bizim ulkemizde bundan bile yuzlerce TL vergi alacaklar.

Bakin size bir sey anlatayim. Devlet sizin guvenliginizi dusunmemekte ve halkina kesinlikle deger vermemektedir. Dusunsenize insanlarin altlarinde ne arabalar var. Cagdisi, eski, guvenlikten yoksun arabalar. Ornek veriyorum Golf 6'im var. Bos trendline. Arabada hicbir sey yok arkadasim. Yil olmus 2013 elektrikli kapanan acilan yan aynalar bile opsiyon olmus fiyat dusurmek anlaminda. Sirketlerde hakli 18.600 euro olan Golf (highline) ulkemizde 60 kusur bin TL. Yazik...uretebilen bir ulke olsaydik diye cok hayiflaniyorum. Halkimizin, insanimizin bunu haketmedigini dusunmekteyim. Herkes halkimiza laf atiyorda, siz hic universitelerde araba yapimina dair bir bolum gordunuz mu? tamam elektrik-elektronik bolumleri mevcut ama iste olmuyor... Bu tamamen ulkeyi yonetenlerin zihniyeti ile ilgili bir durum. Uretmezsem somurulmeye ve arti vergi yukune katlanmak zorundasin. Zenginden vergi alinamiyor oysa ki amerika'da vergi kacirinca vatan haini muamelesi goruyorsun. Bu bilinc keske bizde de olsa...

Dilegim bir an once hakettigimiz yere gelebilmek..."

Şu an hakkettiğimiz yerdeyiz zaten; men dakka dukka
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caucass 5 yıl serdarcenk
Dilegim bir an once hakettigimiz yere gelebilmek..."


hakettiğimiz yer.......................!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cübbeli gandalf 5 yıl
bizim dolmusçular varken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 5 yıl
Honda hayat onda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lagionaire67 5 yıl
Baktilarki biz algilayamiyoruz ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6070 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, honda ve Otomobil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Moboro All in One Management Tool video inceleme 5 yıl Synology DS1513+ inceleme "Verinizi sağlama alın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim