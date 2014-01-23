Japonya merkezli önemli otomobil firmalarından Honda, yayaları otomatik olarak algılayarak fren yapabilen yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

Saatte maksimum 60 Km (37 mil) hızla giderken görevini yerine getirebilen otomatik fren sistemi, yayalar yanında diğer otomobil modellerini de algılayabiliyor ve bu işlemler için dahili radar sensörleri ile kameralarından yararlanıyor. Sonuç olarak olumsuz durumlara karşı gerektiğinde otomobili tamamen durdurabilen sistem, diğer birçok farklı otomobil firmasından da gördüğümüz gibi çift taraflı bir güvenlik önlemi sağlamış oluyor.

2014 yılı içerisinde satışa sunulacak Legend modelinde otomatik yaya algılama sistemini kullanmaya başlayacağı belirtilen Honda'nın, ilerleyen dönemde diğer modellerine de bu teknolojiyi getirmesi bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126778-honda-develops-automatic-braking-system-that-stops-you-running-people-over