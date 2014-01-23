Haber Editörü
Japonya merkezli önemli otomobil firmalarından Honda, yayaları otomatik olarak algılayarak fren yapabilen yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.
Saatte maksimum 60 Km (37 mil) hızla giderken görevini yerine getirebilen otomatik fren sistemi, yayalar yanında diğer otomobil modellerini de algılayabiliyor ve bu işlemler için dahili radar sensörleri ile kameralarından yararlanıyor. Sonuç olarak olumsuz durumlara karşı gerektiğinde otomobili tamamen durdurabilen sistem, diğer birçok farklı otomobil firmasından da gördüğümüz gibi çift taraflı bir güvenlik önlemi sağlamış oluyor.
2014 yılı içerisinde satışa sunulacak Legend modelinde otomatik yaya algılama sistemini kullanmaya başlayacağı belirtilen Honda'nın, ilerleyen dönemde diğer modellerine de bu teknolojiyi getirmesi bekleniyor.
http://www.pocket-lint.com/news/126778-honda-develops-automatic-braking-system-that-stops-you-running-people-over Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakin size bir sey anlatayim. Devlet sizin guvenliginizi dusunmemekte ve halkina kesinlikle deger vermemektedir. Dusunsenize insanlarin altlarinde ne arabalar var. Cagdisi, eski, guvenlikten yoksun arabalar. Ornek veriyorum Golf 6'im var. Bos trendline. Arabada hicbir sey yok arkadasim. Yil olmus 2013 elektrikli kapanan acilan yan aynalar bile opsiyon olmus fiyat dusurmek anlaminda. Sirketlerde hakli 18.600 euro olan Golf (highline) ulkemizde 60 kusur bin TL. Yazik...uretebilen bir ulke olsaydik diye cok hayiflaniyorum. Halkimizin, insanimizin bunu haketmedigini dusunmekteyim. Herkes halkimiza laf atiyorda, siz hic universitelerde araba yapimina dair bir bolum gordunuz mu? tamam elektrik-elektronik bolumleri mevcut ama iste olmuyor... Bu tamamen ulkeyi yonetenlerin zihniyeti ile ilgili bir durum. Uretmezsem somurulmeye ve arti vergi yukune katlanmak zorundasin. Zenginden vergi alinamiyor oysa ki amerika'da vergi kacirinca vatan haini muamelesi goruyorsun. Bu bilinc keske bizde de olsa...
Dilegim bir an once hakettigimiz yere gelebilmek...