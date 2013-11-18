Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda'nın giyilebilir iskelet destek sistemi Amerika'da da kullanılmaya başlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
559
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda'nın giyilebilir iskelet destek sistemi Amerika'da da kullanılmaya başlandı
Daha çok ürettiği motorlu taşıtlar ile tanınan ancak sağlık sektörüne yönelik birçok çalışması da bulunan Honda, yürümekte zorluk çeken kişiler için geliştirdiği giyilebilir iskelet sistemini geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Japonya hastaneleri için kiralamaya başlamıştı. Bu cihaz şimdi de Amerika merkezli Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nde test edilmeye başlandı.
1999 yılından bu yana Honda tarafından geliştirilen ve "Walking Assist Device" ismine sahip olan sistem, giyilebilir yapısı ve motorları sayesinde yürüme zorluğu yaşayan ya da farklı ağrıları olan kişilere yardımcı olmak üzere geliştiriliyor. 2.6kg gibi oldukça düşük bir ağırlık ile gelen cihaz, tam şarj ile 60 dakika boyunca görevini yerine getirebiliyor ve farklı vücut ölçülerine rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Cihaz kullanım süresi boyunca dahili işlem birimiyle birçok faydalı bilgiyi de toplayarak doktorlara ve araştırmacılara yardımcı olabiliyor.
Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nde fizyoterapistler ve diğer araştırmacılar tarafından gerçek hastalar üzerinde aktif olarak denendiği belirtilen sistemin, Honda'nın konu hakkında ABD merkezli olarak yaptığı ilk büyük çaplı klinik araştırması olduğu söyleniyor.


http://www.slashgear.com/honda-walking-assist-device-begins-clinical-research-study-in-chicago-18305790/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memoseler 6 yıl en beğenilen
Sonrada olimpiyat neden Japonlara verildi?
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl
Bunda bile batarya problemi var 60 dakika dayanıyor.Batarya teknolojisinde gelişme olsa her alanda devrim olacağının bir kanıtı daha.Şu batarya teknolojisi her şeyin önünü kesiyor.
Bunda bile batarya problemi var 60 dakika dayanıyor.Batarya teknolojisinde gelişme olsa her alanda devrim olacağının bir kanıtı daha.Şu batarya teknolojisi her...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gladiotürk 6 yıl
harika bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl
Bunda bile batarya problemi var 60 dakika dayanıyor.Batarya teknolojisinde gelişme olsa her alanda devrim olacağının bir kanıtı daha.Şu batarya teknolojisi her şeyin önünü kesiyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devilonur 6 yıl
işte bu olmuş.bir çok kişinin derdine çare olacak bir sistem. tam şarjda 1 saat az gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl en beğenilen
Sonrada olimpiyat neden Japonlara verildi?
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus_1453 6 yıl
Düşünmek böyle bir şey.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 1020 video inceleme "41MP Kamera ile Gövde Gösterisi" 6 yıl Oyun, Donanım, Teknoloji "AMD, Battlefield 4, PlayStation 4 ve dahası video şov" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim