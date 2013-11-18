Honda'nın giyilebilir iskelet destek sistemi Amerika'da da kullanılmaya başlandı

Daha çok ürettiği motorlu taşıtlar ile tanınan ancak sağlık sektörüne yönelik birçok çalışması da bulunan Honda, yürümekte zorluk çeken kişiler için geliştirdiği giyilebilir iskelet sistemini geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Japonya hastaneleri için kiralamaya başlamıştı. Bu cihaz şimdi de Amerika merkezli Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nde test edilmeye başlandı.

1999 yılından bu yana Honda tarafından geliştirilen ve "Walking Assist Device" ismine sahip olan sistem, giyilebilir yapısı ve motorları sayesinde yürüme zorluğu yaşayan ya da farklı ağrıları olan kişilere yardımcı olmak üzere geliştiriliyor. 2.6kg gibi oldukça düşük bir ağırlık ile gelen cihaz, tam şarj ile 60 dakika boyunca görevini yerine getirebiliyor ve farklı vücut ölçülerine rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Cihaz kullanım süresi boyunca dahili işlem birimiyle birçok faydalı bilgiyi de toplayarak doktorlara ve araştırmacılara yardımcı olabiliyor.

Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nde fizyoterapistler ve diğer araştırmacılar tarafından gerçek hastalar üzerinde aktif olarak denendiği belirtilen sistemin, Honda'nın konu hakkında ABD merkezli olarak yaptığı ilk büyük çaplı klinik araştırması olduğu söyleniyor.





http://www.slashgear.com/honda-walking-assist-device-begins-clinical-research-study-in-chicago-18305790/