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Honeywell hava temizleyici ile polen uyarısı mobil cihazınızda

5 yıl
290
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3
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Honeywell hava temizleyici ile polen uyarısı mobil cihazınızda

Teknoloji hayatımıza daha çok girdikçe, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çözümlerin de giderek artmaya başladığını görüyoruz. Honeywell tarafından geliştirilen hava temizleyici kullanıcı açısından önemli bir görev üstleniyor.

HPA250B adlı hava temizleyici 100 metrekareye kadar odaların havasını sürekli olarak taze tutabiliyor. Bluetooth üzerinden Android ve iOS cihazlarına bağlanan ürün kullanıcı eve girdiği zaman temizlik işlemine başlayabiliyor, zaman ayarlı olarak çalışabiliyor ve HEPA filtresinin değişmesi gerektiğini bildirebiliyor.

Ancak cihazı bir adım öteye götüren ise cihazın uygulama yoluyla bölgedeki anlık polen ve küf seviyelerini analiz ederek temizleme gücünü buna göre ayarlaması. Uygulama yüksek seviyelerde uyarı da verebiliyor. Böylece polenlere karşı hassasiyeti olan kişiler için erken önlem alınabiliyor. Honeywell HPA250B hava temizleyici 270$ fiyat etiketine sahip.  

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okan_cehapelioglu 5 yıl
14 yıldır polen alerjim var ama o parayı vermem
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Apple Specialist 5 yıl
Polene alerjim var
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