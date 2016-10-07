Honeywell'in yeni nesil uçak Wi-fi ağı ile kesintsiz internet

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Honeywell, özel donanım paketi JetWave™ için Inmarsat’tan final sertifikasını aldı. Paket, pilotların, yolcuların, operatörlerin ve bakım personelinin, Inmarsat’ın devrim niteliğindeki yeni uçak içi geniş bant servisi olan GX Aviation’a bağlanmalarına izin veriyor. Kullanıcılar, okyanusların üzerinde uçarken bile uçuş boyunca herhangi bir kesinti olmaksızın sürekli ve daha hızlı bir şekilde internette sörf yapabilecek, e-postalarını kontrol edebilecek, müzik ve video izleyip dinleyebilecek ve online alışveriş yapabilecekler.

Nihai yetki belgesi, sistemin tasarlandığı gibi çalıştığını onaylıyor ve GX Aviation’ın havacılık pazarına kazandırılması sürecini tamamlıyor. Sertifika merkezleri, önceden fırlatılmış ve halen çalışmakta olan üç uydudan oluşan Inmarsat’ın Global Xpress (GX) uydu ağı ile her çevre koşulundaki çalışmaları kontrol ediyorlar. Bu, GX Aviation tarafından dünyanın her yerindeki uçuşlarda sağladığı, evde veya ofiste deneyimlenene yakın hızlara sahip, sürekli, güvenilir ve yüksek hızlı geniş bant servisine yolcuların, pilotların ve diğer hava yolu personelinin erişmelerini garantiliyor.

JetWave ayrıca, güvenlik, çevre ve kurulum standartları açısından FAA (Federal Havacılık Yönetimi - Federal Aviation Administration) ve EASA’in (Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı - European Aviation Safety Agency) onay sertifikasına da sahip.

Honeywell Aerospace’in Pazarlama ve Ürün Yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Carl Esposito, “Inmarsat’ın JetWave donanımımıza sertifika vermesi, müşterilerin yüksek hızlı global bir bağlantı servisi için beklemek zorunda olmayacakları anlamına gelir. Donanım şu anda mevcut ve kuruluma hazırdır. Son günlerdeki bir Honeywell araştırması, yolcular açısından evde veya ofiste sahip olduklarına benzer şekilde bir uçak içi Wi-Fi deneyimine sahip olmalarının önemli olduğunu ortaya çıkardı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki havayolları da şimdi GX Aviation ile müşterilerinin bu taleplerini karşılayabilecekler” dedi.

Inmarsat Aviation başkanı Leo Mondale de, "GX Aviation, gökyüzü için nihai bir geniş bant çözümüdür. Uçakta mobilite düşünülerek tasarlanmış olan gerçek anlamda global bir servistir. Havayollarının, iş amaçlı havacılık operatörlerinin ve önde gelen uçak şirketlerinin, tek bir tedarikçinin tek bir ağını kullanarak 40,000 feet yükseklikte bile yüksek kaliteli bağlantı sunabilmelerini garantiliyor. Piyasadaki herhangi bir kabin bağlantı çözümü için en düşük devre dışı kalma süresini garantilemek açısından Honeywell’in JetWave terminallerinden çok memnunuz. Bunlar, kurulumu ve bakımı kolaylaştırmak için tasarlanmışlar. Bu final sertifikasyonu, filolara dağıtımda kesinlikle bir sınır olmaksızın, müşterilerimiz için herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde hazır olan uçak içi geniş bant döneminin kapılarını açmada temel bir parçadır" dedi.

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Global Xpress Uydu Ağı ve JetWave Donanımı Hakkında

GX Aviation, tek bir operatör yoluyla dağıtılan, kesintisiz global kapsamı ile dünyanın ilk uçak içi geniş bant çözümü olarak bu yıl sunuldu. Çözüm, uçak yolcularının yerdeyken benzer hız ve güvenli geniş bant ile yaptıkları gibi, internette dolaşmalarına, sosyal medyada gezinmelerine, video izlemelerine, şirket kaynaklarına erişmelerine ve daha fazlasına izin veriyor. Çığır açan servis, 2015 Aralık ayında ticari servis olarak başlatılan yeni GX uydu takımından destek alıyor. Inmarsat özel Ka-bandı uydu kapasitesini yediye çıkarmayı planladığını duyurarak, kendi ek ağ kapasitesini oluşturma konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

JetWave, çift alıcı içeren tek uçak terminalidir. Önceki bağlantı kesilmeden yeni bağlantı kurarak (make before break) uydu sinyallerinin kontrolünün yer istasyonları arasında kritik şekilde geçiş yapmasına izin verir. Diğer çözümler, uyduların yerden kontrolünde bir terminalin istasyon değiştirmeyi gerektirdiği her seferinde sabit bir kesinti gerçekleşir, bu da kullanıcılar açısından önemli bağlantı kesintileri ve sistemin devre dışı kalmasını getirir. Ayrıca JetWave, Inmarsat’ın global kapsamında tam performans gösterir, buna 40 derecenin üzerindeki kuzey ve güney enlemleri de dahildir. Rakip terminaller buralarda önemli performans düşüşleri gösteriyorlar, hatta servislerin kesilmesi de söz konusu oluyor.