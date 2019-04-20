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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honor 20i AAPE X Special Edition duyuruldu

Japon giyim markası AAPE ile ortaklık yapan Huawei, Honor 20i AAPE X Special Edition akıllı telefon modelini geliştirdi. Modelde HonorTechChic tasarım dili kullanılmış.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta segmentte başarılı kamera paketi sunan Honor 20i akıllı telefon lansmanında bir de özel versiyon vardı. Honor 20i AAPE X Special Edition adındaki akıllı telefon modeli Japonya’dan esintiler taşıyor.

Honor 20i AAPE X Special Edition

Honor 20i AAPE X Special Edition modeli Huawei ve Japon giyim firması A Bathing Ape arasındaki özel bir ortaklığın ürünü. AAPE, firmanın farklı tasarımlar taşıyan ve her yaştan kesime hitap eden alt markası durumunda. Honor 20i de bu farklı tasarımları yansıtıyor.

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Orijinal modeldeki gradyan arka kapak yerine AAPE markasının estetik tasarımlarını barındıran bir kapak kullanıyor. Alt kısımda ise Honor ve AAPE logoların alt alta işlenmiş durumda. Dış tasarım haricinde sistemin açılış animasyonu, duvar kağıtları ve diğer ara yüz unsurları da AAPE esintileri taşıyor. Huawei dışarıdan başlayarak sisteme kadar giden bu yeni tasarım dilini HonorTechChic olarak adlandırıyor.

Bunun haricinde Honor 20i AAPE X Special Edition modeli orijinali ile aynı. 6.21 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS LCD ekran, Kirin 710 yonga seti, 24 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlüğünde üçlü arka kamera, 32MP çözünürlüğünde ön kamera, 3400mAh kapasiteli batarya bunlar arasında.

Farklı olarak ise modelin 6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi seçeneği de bulunuyor. Honor 20i AAPE X Special Edition fiyatlandırması şu şekilde:

4GB RAM /128 GB depolama – 240$

6GB RAM / 64 GB depolama – 240$

6GB RAM/128 GB depolama – 285$

6GB RAM/256 GB depolama – 327$

 

https://www.gizmochina.com/2019/04/19/honor-20i-aape-x-special-edition-launch/ Yorum Yaz
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ergenius 1 ay
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