3 milyon dolarlık Fortnite World Cup Creative etkinliği başlıyor

Geçtiğimiz aylarda yıl içerisine yayılan 30 milyon dolar ödüllü bir Fortnite Dünya Kupası etkinliği duyuran Epic Games, bunun bir bölümünü Creative modu için ayırdı. Creative modu da kendisine has bir etkinliğe sahip olacak.

Fortnite World Cup Creative nedir?

Fortnite World Cup Creative adıyla duyurulan etkinlik 3 milyon dolarlık bir ödül havuzuna sahip. Toplamda 15 oyuncu etkinlik sonucunda seçilecek ve New York şehrindeki finallerde yarışma hakkına sahip olacak.

Ayrıca Bkz.

"Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı"

Yarışma kapsamında 5 farklı Creative Trials içerisinde 5 farklı gösteri etkinliği yapılacak. Her hafta en iyi adayı tasarlayan oyuncular Fortnite kaptanı olarak seçilecek. Sayı 15 olduğunda ise final yolculuğu başlayacak.

29 Nisan-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Fortnite World Cup Creative etkinliği için henüz nasıl bir seçim yapılacak bilinmiyor. Popüler Creative oyuncusu Cizzorz’un ilk Creative Trial etkinliğini düzenleyeceği ve seçim yapacağı ifade ediliyor. Daha fazla bilgi Fortnite sosyal medya hesapları üzerinden verilecek.