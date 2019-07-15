Honor 9X’in özellikleri TENAA’da görüldü

Honor 9X’in tanıtılmasına neredeyse bir hafta kaldı. Haliyle sızıntıların ve resmi paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Bugün ise TENAA’da listelenmesi sayesinde cihazın teknik özelliklerini görme şansı yakaladık. Ancak garip bir şekilde HLK-TL00, HLK-AL10 ve HLK-AL00 olmak üzere üç farklı model ortaya çıktı. Yani Honor 9X’in farklı versiyonlarını raflara çıkabilir.

Kirin 810 temelinde şekilleniyor

Her üç modelin genel olarak özelliklerine baktığımızda ilk olarak Kirin 810 yonga setiyle karşılaşıyoruz. Huawei’nin orta sınıf için hazırladığı bu yonga setine 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama eşlik ediyor. 6.59 inç boyutundaki ekranın çözünürlüğü ise 2340 x 1080 şeklinde. Ekran büyük olunca cihaz da 163.1 x 77.2 x 8.8 mm boyutlarına çıkıyor.

3900 mAh batarya ile gelen Honor 9X’in ağırlığı 206 gram. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen telefonun siyah, mavi, kırmızı, renk geçişli mor ve renk geçişli mavi olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunuyor. Son olarak kamera tarafında 48 MP + 16 MP + 2 MP üçlü paketin bizleri karşılayacağını belirtelim.

Ayrıca Bkz.

"TurboGrafx-16 mini konsolu gelecek yıl piyasaya çıkıyor"

TENAA’da üç model çıkması bazı kaynaklar tarafından Honor 9X Pro gibi farklı versiyonlar göreceğimize yorumlandı. Daha önceden de Pro modeli göreceğimize yönelik bazı sızıntılar zaten vardı. Yani ekran boyutu, kamera konfigürasyonu gibi noktalarda ufak değişiklikler içeren başka Honor 9X modelleri göreceğiz. 23 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlikle durum netlik kazanacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/07/15/honor-9x-variants-and-full-specs-leak-out-on-tenaa/