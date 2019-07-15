TurboGrafx-16 mini konsolu gelecek yıl piyasaya çıkıyor

Son dönemde trendi giderek yükselen Retro konsol modasına Konami de katılma kararı aldı. Firmanın 80’li yıllarda popüler olan TurboGrafx-16 mini adındaki oyun konsolu önümüzdeki hafta ön siparişlere başlıyor.

TurboGrafx-16 mini özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz ay tanıtılan TurboGrafx-16 mini oyuncuları 32 yıl öncesine döndürüyor. O dönem 10 milyon civarında satış başarısı elde eden TurboGrafx-16 mini, Retro oyunlarda modern dönemde de şansını deneyecek.

Ayrıca Bkz.

"OurPact ebeveyn uygulaması App Store’a geri döndü"

TurboGrafx-16 mini konsolu; ABD tarafında R-Type, Ys Book I & II, Bonk's Revenge, Space Harrier gibi popüler oyunları beraberinde getirirken Japon PC Engine tarafında ise Castlevania: Rondo of Blood (Akumajo Dracula X Chi No Rondo), Ghouls 'n Ghosts (Daimakaimura) ve Ninja Gaiden (Ninja Rykenden) gibi yapımlar olacak. Ayrıca nadir bulunan Ginga Fukei Densetsu Sapphire oyunu da kutuya dahil.

TurboGrafx-16 mini konsolu toplamda 50 oyuna sahip. Bunların birkaç tanesinin birbirinin aynı oyunlar olduğu ifade ediliyor. Japonya’da 100$ üzerinden ön siparişe başlayacak olan konsol bununla birlikte 20 Mart 2020 tarihinde piyasada olacak.