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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TurboGrafx-16 mini konsolu gelecek yıl piyasaya çıkıyor

Konami’nin 32 yıl önce piyasaya sürdüğü TurboGrafx-16 mini konsolu son dönemin yükselen trendinden pay almaya geliyor. Yeni konsol gelecek yıl piyasada olacak.
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde trendi giderek yükselen Retro konsol modasına Konami de katılma kararı aldı. Firmanın 80’li yıllarda popüler olan TurboGrafx-16 mini adındaki oyun konsolu önümüzdeki hafta ön siparişlere başlıyor.

TurboGrafx-16 mini özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz ay tanıtılan TurboGrafx-16 mini oyuncuları 32 yıl öncesine döndürüyor. O dönem 10 milyon civarında satış başarısı elde eden TurboGrafx-16 mini, Retro oyunlarda modern dönemde de şansını deneyecek.

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TurboGrafx-16 mini konsolu; ABD tarafında R-Type, Ys Book I & II, Bonk's Revenge, Space Harrier gibi popüler oyunları beraberinde getirirken Japon PC Engine tarafında ise Castlevania: Rondo of Blood (Akumajo Dracula X Chi No Rondo), Ghouls 'n Ghosts (Daimakaimura) ve Ninja Gaiden (Ninja Rykenden) gibi yapımlar olacak. Ayrıca nadir bulunan Ginga Fukei Densetsu Sapphire oyunu da kutuya dahil.

TurboGrafx-16 mini konsolu toplamda 50 oyuna sahip. Bunların birkaç tanesinin birbirinin aynı oyunlar olduğu ifade ediliyor. Japonya’da 100$ üzerinden ön siparişe başlayacak olan konsol bununla birlikte 20 Mart 2020 tarihinde piyasada olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/07/12/turbografx-16-mini-march-19-2020/ Yorum Yaz
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