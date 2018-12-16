Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor

ELF-G10 kod adı
Ortaya çıkan belgelerde cihazın ELF-G10 kod adına sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz ay Huawei Watch GT modelinin biraz daha ince versiyonu olarak gösterilen Honor Magic Watch tanıtılmıştı. Bu akıllı saat ise yeni bir model olacak ama hakkında fazla donanım bilgisi bulunmuyor. Sadece Bluetooth 4.0 Low Energy kullanacağını ve genellikle pek tercih edildiğini görmediğimiz MediaTek platformunu içerdiğini öğrenebildik. Qualcomm’un giyilebilir cihaz pazarında elinin oldukça güçlü olduğu da düşünülünce neden böyle bir tercih yapıldığı merak konusu.Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu"
Cihazın Honor Band serisi bir ürün olup olmadığı düşünülüyordu. Ancak sızan belgede "Smart Watch" olduğu açık bir şekilde belirtilmiş. Hem Huawei hem de Honor kendi giyilebilir cihazlarına verdikleri önemi artırdılar. Bu yeni akıllı saatin neler sunacağı da heyecanlı bir şekilde bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/honor_is_working_on_a_new_smart_watch_on_a_mediatek_platform-news-34719.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hakkında çok detay olan bir ürün hakkında çok fazla konuşmak yersiz şimdilik. Çıkınca tam olarak ne olduğunu göreceğiz ki sadece BLE altyapısı MTK bir yongaya sahip bir cihaz olarak gelme durumu da yok mu?