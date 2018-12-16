Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor

Huawei, alt markası olarak doğan Honor ile birlikte yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bugün ise yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Bluetooth SIG sertifikası için yapılan başvuruda bir kaç bilgi ortaya çıktı. Bunlardan ilginç olanı ise cihazın MediaTek platformunu kullanması.

ELF-G10 kod adı

Ortaya çıkan belgelerde cihazın ELF-G10 kod adına sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz ay Huawei Watch GT modelinin biraz daha ince versiyonu olarak gösterilen Honor Magic Watch tanıtılmıştı. Bu akıllı saat ise yeni bir model olacak ama hakkında fazla donanım bilgisi bulunmuyor. Sadece Bluetooth 4.0 Low Energy kullanacağını ve genellikle pek tercih edildiğini görmediğimiz MediaTek platformunu içerdiğini öğrenebildik. Qualcomm’un giyilebilir cihaz pazarında elinin oldukça güçlü olduğu da düşünülünce neden böyle bir tercih yapıldığı merak konusu.

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Cihazın Honor Band serisi bir ürün olup olmadığı düşünülüyordu. Ancak sızan belgede "Smart Watch" olduğu açık bir şekilde belirtilmiş. Hem Huawei hem de Honor kendi giyilebilir cihazlarına verdikleri önemi artırdılar. Bu yeni akıllı saatin neler sunacağı da heyecanlı bir şekilde bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/honor_is_working_on_a_new_smart_watch_on_a_mediatek_platform-news-34719.php