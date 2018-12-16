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Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor

Honor tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan Honor Magic Watch’a ek olarak, MediaTek platformunu kullanan yeni bir akıllı saat göründü. Honor ve Huawei yeni cihaz üzerinde birlikte çalışıyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor
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Huawei, alt markası olarak doğan Honor ile birlikte yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.  Bugün ise yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Bluetooth SIG sertifikası için yapılan başvuruda bir kaç bilgi ortaya çıktı. Bunlardan ilginç olanı ise cihazın MediaTek platformunu kullanması.

ELF-G10 kod adı

Ortaya çıkan belgelerde cihazın ELF-G10 kod adına sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz ay Huawei Watch GT modelinin biraz daha ince versiyonu olarak gösterilen Honor Magic Watch tanıtılmıştı. Bu akıllı saat ise yeni bir model olacak ama hakkında fazla donanım bilgisi bulunmuyor. Sadece Bluetooth 4.0 Low Energy kullanacağını ve genellikle pek tercih edildiğini görmediğimiz MediaTek platformunu içerdiğini öğrenebildik. Qualcomm’un giyilebilir cihaz pazarında elinin oldukça güçlü olduğu da düşünülünce neden böyle bir tercih yapıldığı merak konusu.

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Cihazın Honor Band serisi bir ürün olup olmadığı düşünülüyordu. Ancak sızan belgede "Smart Watch" olduğu açık bir şekilde belirtilmiş. Hem Huawei hem de Honor kendi giyilebilir cihazlarına verdikleri önemi artırdılar. Bu yeni akıllı saatin neler sunacağı da heyecanlı bir şekilde bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/honor_is_working_on_a_new_smart_watch_on_a_mediatek_platform-news-34719.php Yorum Yaz
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sis651 5 ay
Fikrimce Qualcomm gibi Android pazarına yönelik bir şeyden ziyade çift Cortex M4 yongalı, iyi güç tasarrufu yapabilen özel bir işletim sistemine sahip bir cihaz olacaktır.
Hakkında çok detay olan bir ürün hakkında çok fazla konuşmak yersiz şimdilik. Çıkınca tam olarak ne olduğunu göreceğiz ki sadece BLE altyapısı MTK bir yongaya sahip bir cihaz olarak gelme durumu da yok mu?
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Sharparrow 5 ay
İşimde mediatek işlemci kullancaksa şimdiden çöp demektir.. benim telde de mediatek işlemci var x20... Performans muazzam ama yazılım desteği sıfır.. hangi android sürümünde çıkıyorsa işlemci daha üst versiyon güncellemesi almıyor.. ben telefonu aldığımda android 6 vardı hala daha 6 sürümünde... Adamlar kesinlikle yazılımla filan uğraşmıyor.. ha performans çok güzel ama geleceği yok... Qualcomm'dan şaşmıcaksın...
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