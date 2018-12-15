Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu

Geçtiğimiz aylarda adı daha önce hiç duyulmamış bir firma olan Royole, ilginç bir şekilde diğer tüm üreticilerden önce davranarak ilk katlanabilir akıllı telefon olan FlexPai’yi duyurmuştu. Cihaz bugün itibariyle satışa sunulmaya başlandı.

Snapdragon 855 ile birlikte geliyor

İlk katlanabilir telefon olan FlexPai yeni duyurulan Snapdragon 855 işlemcisini de içermesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanıtımda firma işlemci üzerine çok fazla durmamıştı ama resmi sitede yazan özelliklerinde Snapdragon 855 içereceği biliniyordu. Ürün 7.8 inç 1920x1440 çözünürlüğünde ekrana sahip ve katlandığında ise 4 inçe kadar küçülebiliyor. Android 9 Pie üzerine işlenmiş Water OS arayüzü sayesinde de katlanabilir ekrana özel optimizasyonlar bulunuyor. Örneğin katlanınca telefon, açınca tablet moduna geçmesi bunlardan biri. Ayrıca firma ekranın 200 bin açıp kapamaya dayanıklı olduğunu belirtmiş.

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Fiyat konusu biraz can sıkıcı olabilir çünkü 6 GB RAM ve 128 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 1588 dolardan satışa sunuldu. 8 GB RAM / 256 GB hafıza varyantı ise 1759 dolar fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Yeni bir teknoloji olması ve Snapdragon 855 çipseti düşünüldüğünde fiyatların biraz daha mantıklı geldiği söylenebilir.

Royole FlexPai özellikleri (özet)

Ekran: 7.8 inç boyutunda, 1920x1440 çözünürlüklü katlanabilir Amoled ekran (Katlanınca 4 inç)

7.8 inç boyutunda, 1920x1440 çözünürlüklü katlanabilir Amoled ekran (Katlanınca 4 inç) Boyut ve Ağırlık: 134 x 190.35 x 7.6 mm, 320 gram ağırlık

134 x 190.35 x 7.6 mm, 320 gram ağırlık İşlemci: Snapdragon 855, 8 çekirdekli, 2.84 GHz

Snapdragon 855, 8 çekirdekli, 2.84 GHz RAM: 6 GB/8 GB

6 GB/8 GB Kamera: 16 MP f/1.8 + 20 MP f/1.8 kamera

16 MP f/1.8 + 20 MP f/1.8 kamera Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Batarya: 3800 mAh

3800 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (Water OS)

Android 9.0 Pie (Water OS) Diğer: microSD hafıza slotu, Royole Ro-Charge

microSD hafıza slotu, Royole Ro-Charge Fiyatlandırma: 6 GB RAM / 128 GB hafıza 1588 dolar, 8 GB RAM / 512 GB hafıza 1759 dolar

https://www.gizmochina.com/2018/12/14/flexpai-worlds-first-foldable-smartphone-will-be-the-first-to-ship-with-snapdraogn-855/