Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu

Snapdragon 855 ile birlikte geliyor
İlk katlanabilir telefon olan FlexPai yeni duyurulan Snapdragon 855 işlemcisini de içermesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanıtımda firma işlemci üzerine çok fazla durmamıştı ama resmi sitede yazan özelliklerinde Snapdragon 855 içereceği biliniyordu. Ürün 7.8 inç 1920x1440 çözünürlüğünde ekrana sahip ve katlandığında ise 4 inçe kadar küçülebiliyor. Android 9 Pie üzerine işlenmiş Water OS arayüzü sayesinde de katlanabilir ekrana özel optimizasyonlar bulunuyor. Örneğin katlanınca telefon, açınca tablet moduna geçmesi bunlardan biri. Ayrıca firma ekranın 200 bin açıp kapamaya dayanıklı olduğunu belirtmiş.Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek"
Fiyat konusu biraz can sıkıcı olabilir çünkü 6 GB RAM ve 128 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 1588 dolardan satışa sunuldu. 8 GB RAM / 256 GB hafıza varyantı ise 1759 dolar fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Yeni bir teknoloji olması ve Snapdragon 855 çipseti düşünüldüğünde fiyatların biraz daha mantıklı geldiği söylenebilir.
Royole FlexPai özellikleri (özet)
- Ekran: 7.8 inç boyutunda, 1920x1440 çözünürlüklü katlanabilir Amoled ekran (Katlanınca 4 inç)
- Boyut ve Ağırlık: 134 x 190.35 x 7.6 mm, 320 gram ağırlık
- İşlemci: Snapdragon 855, 8 çekirdekli, 2.84 GHz
- RAM: 6 GB/8 GB
- Kamera: 16 MP f/1.8 + 20 MP f/1.8 kamera
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Batarya: 3800 mAh
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (Water OS)
- Diğer: microSD hafıza slotu, Royole Ro-Charge
- Fiyatlandırma: 6 GB RAM / 128 GB hafıza 1588 dolar, 8 GB RAM / 512 GB hafıza 1759 dolar
https://www.gizmochina.com/2018/12/14/flexpai-worlds-first-foldable-smartphone-will-be-the-first-to-ship-with-snapdraogn-855/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yakın çevrem dahil gören herkes benimle dalga geçiyor gülüyordu. Şuna bak kulağına telefon yerine tablet dayamış konuşuyor diye.
Şimdi O dalga geçen, ne gereği var bukadar büyük ekranlı telefona diyenlerin, kıs kıs gülenlerin elin de 6.5 inçlik telefonlar var. Hatırladıkça ben onlara gülüyorum şimdi.
Katlanabilir telefon, tabletlerin daha zamana ihtiyacı var. Hem ergonomi olarak, hem de işlevsellik olarak, daha iyi compact versiyonları çıktıkça, zaruri bir ihtiyaç olmasa da yaygınlaşacaktır.
Şimdi de böyle bir ürüne ne gereği var diyorlar da, o na bakarsan Facebook, Whatsapp, instagram, telefonla alo demek den başka bir iki uygulama açıp kullanan birçok kişi için, şuan kullandığımız ebatlara sahip telefonlar bile gereksiz. Ama alan alıyor.
Tasarımlar oturunca, compact versiyonları çıkınca, ne gereği var diyenler bile ilk fırsat da almayı aklından geçirecektir.
Tekonoloji işi biraz da, merak ve heves için tüketilir. Sadece ihtiyaç olduğu için değil.
Zamanın da o kadar ipad ler tabletler aldık çoğumuz, ben dahil herşeyi telefon dan yapıyoruz diye, artık tableti bile evde eline almıyor çoğu.Ama aldık sonuçta,