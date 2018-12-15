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Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu

Diğer tüm üreticilerden önce davranarak ilk katlanabilir akıllı telefonu duyuran FlexPai, Snapdragon 855 işlemcisi ile birlikte satışa sunulmaya başlandı. Cihazın detayları haberimizde.
5 ay
18,2b
1
21
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu
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Geçtiğimiz aylarda adı daha önce hiç duyulmamış bir firma olan Royole, ilginç bir şekilde diğer tüm üreticilerden önce davranarak ilk katlanabilir akıllı telefon olan FlexPai’yi duyurmuştu. Cihaz bugün itibariyle satışa sunulmaya başlandı.

Snapdragon 855 ile birlikte geliyor

İlk katlanabilir telefon olan FlexPai yeni duyurulan Snapdragon 855 işlemcisini de içermesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanıtımda firma işlemci üzerine çok fazla durmamıştı ama resmi sitede yazan özelliklerinde Snapdragon 855 içereceği biliniyordu. Ürün 7.8 inç 1920x1440 çözünürlüğünde ekrana sahip ve katlandığında ise 4 inçe kadar küçülebiliyor. Android 9 Pie üzerine işlenmiş Water OS arayüzü sayesinde de katlanabilir ekrana özel optimizasyonlar bulunuyor. Örneğin katlanınca telefon, açınca tablet moduna geçmesi bunlardan biri. Ayrıca firma ekranın 200 bin açıp kapamaya dayanıklı olduğunu belirtmiş.

Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu
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Fiyat konusu biraz can sıkıcı olabilir çünkü 6 GB RAM ve 128 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 1588 dolardan satışa sunuldu. 8 GB RAM / 256 GB hafıza varyantı ise 1759 dolar fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Yeni bir teknoloji olması ve Snapdragon 855 çipseti düşünüldüğünde fiyatların biraz daha mantıklı geldiği söylenebilir.

Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu
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Royole FlexPai özellikleri (özet)

  • Ekran: 7.8 inç boyutunda, 1920x1440 çözünürlüklü katlanabilir Amoled ekran (Katlanınca 4 inç)
  • Boyut ve Ağırlık: 134 x 190.35 x 7.6 mm, 320 gram ağırlık
  • İşlemci: Snapdragon 855, 8 çekirdekli, 2.84 GHz
  • RAM: 6 GB/8 GB
  • Kamera: 16 MP f/1.8 + 20 MP f/1.8 kamera
  • Depolama: 128 GB/256 GB
  • Batarya: 3800 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (Water OS)
  • Diğer:  microSD hafıza slotu, Royole Ro-Charge
  • Fiyatlandırma:  6 GB RAM / 128 GB hafıza 1588 dolar, 8 GB RAM / 512 GB hafıza 1759 dolar

https://www.gizmochina.com/2018/12/14/flexpai-worlds-first-foldable-smartphone-will-be-the-first-to-ship-with-snapdraogn-855/ Yorum Yaz
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matador_mirkhan 5 ay en beğenilen
Cidden böyle bi ürüne ihtiyaç var mıydı?! Artık erkeklerde mecburen çanta taşımaya başlar bu ürünle cebe sığmayacağına göre. Aletin bi tarafı kalkık. Bunu cebime koysam millet yolda sapık diye kovalar...
Cidden böyle bi ürüne ihtiyaç var mıydı?! Artık erkeklerde mecburen çanta taşımaya başlar bu ürünle cebe sığmayacağına göre. Aletin bi tarafı kalkık. Bunu cebi...
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MaSSive 5 ay
Millet 3.5 inç lik iphone 3g kullanırken,5. 5 inç lik Samsung Note 7000 kullanıyordum.
Yakın çevrem dahil gören herkes benimle dalga geçiyor gülüyordu. Şuna bak kulağına telefon yerine tablet dayamış konuşuyor diye.
Şimdi O dalga geçen, ne gereği var bukadar büyük ekranlı telefona diyenlerin, kıs kıs gülenlerin elin de 6.5 inçlik telefonlar var. Hatırladıkça ben onlara gülüyorum şimdi.
Katlanabilir telefon, tabletlerin daha zamana ihtiyacı var. Hem ergonomi olarak, hem de işlevsellik olarak, daha iyi compact versiyonları çıktıkça, zaruri bir ihtiyaç olmasa da yaygınlaşacaktır.
Şimdi de böyle bir ürüne ne gereği var diyorlar da, o na bakarsan Facebook, Whatsapp, instagram, telefonla alo demek den başka bir iki uygulama açıp kullanan birçok kişi için, şuan kullandığımız ebatlara sahip telefonlar bile gereksiz. Ama alan alıyor.
Tasarımlar oturunca, compact versiyonları çıkınca, ne gereği var diyenler bile ilk fırsat da almayı aklından geçirecektir.
Tekonoloji işi biraz da, merak ve heves için tüketilir. Sadece ihtiyaç olduğu için değil.
Zamanın da o kadar ipad ler tabletler aldık çoğumuz, ben dahil herşeyi telefon dan yapıyoruz diye, artık tableti bile evde eline almıyor çoğu.Ama aldık sonuçta,
Millet 3.5 inç lik iphone 3g kullanırken,5. 5 inç lik Samsung Note 7000 kullanıyordum.Yakın çevrem dahil gören herkes benimle dalga geçiyor gülüyordu. Şuna...
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cabriyo 5 ay
kılıf nasıl takacaz peki buna? yoksa ilk yere düştüğünde elveda....
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WB 5 ay
5 para etmez..
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ilker67 5 ay
İçe de katlanabilmeliydi.
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erkanberk 5 ay
Tam bizlik aslında Dürüm Phone.
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DH Misafiri 5 ay
Katlanır ekran dizüstü bilgisayarda tutar bence. Bilgisayarın ekran ve klavye kısmı tamamen ekran olursa ikiye açıp büyük ekranda oyun oynamak film izlemek güzel olur. Yoksa telefonda tutmaz bu katlanır ekran mevzusu
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mbsahan 5 ay
Katlanir ekran bu bir devrim anlamak icin zamana ihtiyaciniz var ;)
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teramit 5 ay
tutup tutmayacağı önümüzdeki yıllarda belli olur, bana tutmaz gibi geliyor ama telefon 1 mm kalınlığına geldiğinde rulo yapıp gömlek cebine atabilirsen o zaman tutar :)
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OverClocK1ng 5 ay
Snapdragon 855 düşünülünce 1760 Dolar mantıklı geliyormuş.
İşte bu zihniyet yüzünden telefon fiyatları her sene artıyor.
Eskiden yeni modeli çıkınca, eski model ucuzlar, yeni model ise bir önceki modelin fiyatından satışa çıkardı. Şimdi bu Snapdragon 845 den iyi olduğu için 1760 Dolar mantıklı geliyor.
Bundan sonraki Snapdragon 865 olunca 855 den daha iyi olduğu için 1900 Dolar mantıklı gelir. Sonraki ondan daha iyi olduğu için 2100 Dolar mantıklı gelir. Sonra telefon fiyatları niye artıyor diye söylenmeyin...
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cokbaska 5 ay
Bende bu bi önizleme taşeron olarak kullanıyorlar , tutarsa diğer firmalar katlanabilir telefon çıkaracak
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Mugetsuga 5 ay
Bu haliyle tutmaz.
Ama yine de devamının gelmesi için güzel bir adım.
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