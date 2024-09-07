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    Honor Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Çinli teknoloji devi Honor, IFA 2024 fuarında yeni nesil akıllı saatini tanıttı. Watch 5 isimli model şık tasarımı, gelişmiş sağlık takibi özellikleri ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.
    Honor Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor markası IFA 2024 fuarında yeni akıllı saati Watch 5'i tanıttı. Alüminyum çerçeveli dikdörtgen kasa ile karşımıza çıkan model, 450 x 390 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1.85 inç boyutunda bir AMOLED ekran taşıyor.

    Sadece 11 mm kalınlığında ve 35 gram ağırlığında olan saat, 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca kullanıcıların tarzını yansıtabileceği 400'den fazla özelleştirilebilir saat yüzü içerdiğini de belirtelim. Yazılım tarafı MagicOS 8'e emanet edilmiş.

    Honor Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Geniş sağlık takibi özellikleri

    Honor Watch 5 sağlık takibi konusunda da oldukça donanımlı. Uyku izleme, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçme, kalp atış hızı takibi gibi temel özelliklerin yanı sıra tek dokunuşla sağlık taraması fonksiyonu da barındırıyor.

    Honor Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat 85 spor modu ve 12 antrenman modu desteği sunuyor. Diğer özelliklerini 4 GB dahili hafıza, Bluetooth 5.2, GPS ve 480 mAh silikon-karbon pil olarak sıralayabiliriz. Üreticiye göre cihaz tam şarjla 15 güne kadar dayanabiliyor.

    Honor Watch 5 siyah, altın ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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