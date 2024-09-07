Honor Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Honor markası IFA 2024 fuarında yeni akıllı saati Watch 5'i tanıttı. Alüminyum çerçeveli dikdörtgen kasa ile karşımıza çıkan model, 450 x 390 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1.85 inç boyutunda bir AMOLED ekran taşıyor.

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Sadece 11 mm kalınlığında ve 35 gram ağırlığında olan saat, 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca kullanıcıların tarzını yansıtabileceği 400'den fazla özelleştirilebilir saat yüzü içerdiğini de belirtelim. Yazılım tarafı MagicOS 8'e emanet edilmiş.

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Geniş sağlık takibi özellikleri

Honor Watch 5 sağlık takibi konusunda da oldukça donanımlı. Uyku izleme, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçme, kalp atış hızı takibi gibi temel özelliklerin yanı sıra tek dokunuşla sağlık taraması fonksiyonu da barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı saat 85 spor modu ve 12 antrenman modu desteği sunuyor. Diğer özelliklerini 4 GB dahili hafıza, Bluetooth 5.2, GPS ve 480 mAh silikon-karbon pil olarak sıralayabiliriz. Üreticiye göre cihaz tam şarjla 15 güne kadar dayanabiliyor.

Honor Watch 5 siyah, altın ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

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