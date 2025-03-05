Titanyum kasalı Honor Watch 5 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Honor, üst seviye Watch 5 Ultra akıllı saatini MWC 2025'te tanıttı. Hafif Grade 5 titanyum kasa, ekstra koruma sağlayan safir cam ve çeşitli fitness araçlarıyla dikkat çeken saat, siyah (floroelastomer kayış) ve kahverengi (deri kayış) kayış seçenekleriyle 279 euro fiyattan Avrupa'da satışa sunuldu.

Honor Watch 5 Ultra özellikleri

1,5 inç bütüklüğünde, LTPO AMOLED ekran ile gelen Watch 5 Ultra, 480 mAh pili ile 15 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 5ATM su geçirmezlik derecesine ve toz ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip olan saat, 100'den fazla spor modu ile 40 metrelik serbest dalış gibi aktiviteleri destekliyor.

Tam Boyutta Gör Saatte ayrıca, Hızlı Sağlık Taraması (Quick Health Scan) özelliğiyle, kalp atış hızı, SpO2 ve stres seviyeleri hakkında gerçek zamanlı veriler sunarken, Sağlıklı Sabah Raporu (Healthy Morning Report) ile uyku kalitesi ve iyileşme hakkında özet bilgiler sunabiliyor. Saat ayrıca gün boyunca kalp atış hızını, kan oksijenin seviyesini ve aktivite seviyelerini sürekli olarak takip ediyor.

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MagicOS 7.2 işletim sistemi üzerinde çalışan Watch 5 Ultra, uygulamalar ve çevrimdışı müzik dinleme için 8 GB depolama alanı içeriyor. Saatin kontrolü, çoklu basma işlevlerine sahip dönen bir taç ve menülere hızlı erişim sağlayan ikinci bir düğme ile sağlanıyor. 46,3 mm x 11,4 mm ölçülere ve 51,8 g ağırlığa sahip olan saat ayrıca Bluetooth 5.2 ve GPS özelliklerini de barındırıyor.

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Honor Watch 5 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı