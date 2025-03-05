Titanyum kasalı Honor Watch 5 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Watch 5 Ultra özellikleri
1,5 inç bütüklüğünde, LTPO AMOLED ekran ile gelen Watch 5 Ultra, 480 mAh pili ile 15 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 5ATM su geçirmezlik derecesine ve toz ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip olan saat, 100'den fazla spor modu ile 40 metrelik serbest dalış gibi aktiviteleri destekliyor.
MagicOS 7.2 işletim sistemi üzerinde çalışan Watch 5 Ultra, uygulamalar ve çevrimdışı müzik dinleme için 8 GB depolama alanı içeriyor. Saatin kontrolü, çoklu basma işlevlerine sahip dönen bir taç ve menülere hızlı erişim sağlayan ikinci bir düğme ile sağlanıyor. 46,3 mm x 11,4 mm ölçülere ve 51,8 g ağırlığa sahip olan saat ayrıca Bluetooth 5.2 ve GPS özelliklerini de barındırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: