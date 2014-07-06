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HotBlack akıllı saat ile takımınızın skorları kolunuza geliyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HotBlack akıllı saat ile takımınızın skorları kolunuza geliyor

Son dönemde fitness takibi, bildirim gösterimi, vücut tepkilerini ölçme gibi giderek artan işlevlere sahip akıllı telefonlar piyasaya çıkmaya başladı. HotBlack akıllı saati ise çok farklı bir noktada konumlanıyor.

Kickstarter üzerinde destek arayan HotBlack, standart bir analog kol saati görünümünden farklı değil. Asıl işlevi ise takımınızın maçı başladığı zaman ortaya çıkıyor. Bluetooth üzerinden iOS veya Android cihazlarına bağlanan saat uyumlu uygulama ile takımınızı belirlemenizi sağlıyor. Daha sonra özel bir veritabanınna erişerek takımınızın maç bilgilerini öğreniyor ve maç saati geldiğinde de dakika ve skor göstermeye başlıyor.

Analog kadranda herhangi bir atanmış ekran mevcut değil. Normalde gün ve saniye gösterimi için ayrılmış üç sayaç maç esnasında kendi takımınızın ve karşı takımın skoru ile maçın dakikasını gösterebiliyor. Ayrıca atanmış butona basarak son oynanmış maçı yeniden dakika dakika gösterimini yapabiliyorsunuz.

3 yıla kadar pil ömrü sunan HotBlack özellikleri itibariyle kısıtlı bir müşteri grubuna hitap ediyor ve fiyatı 400 Sterlin gibi üst seviye bir akıllı telefonun fiyatına denk. HotBlack akıllı saatinin istenen bağış miktarına ulaşabileceği pek sanılmıyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/1087611122/hotblack-the-premium-watch-with-live-football-scor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Acun_Ilıcalı 4 yıl
Maç skoru saatime gelse nolur gelmese nolur takip eden adam her türlü takip eder telefondan televizyondan radyodan internetten vsvs. Takip etmeyen zaten etmez. Saatin fiyatı da cabası olmuş
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irish 4 yıl
Bunu alacak insanın fanatik olması lazım.
Fanatik adam da maçı gider izler zaten veya bir şekilde takip eder.
Biraz lüzumsuz olmuş.
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LeTeina 4 yıl
Ne skoru ya teknoloji değil ki bu
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ganja77 4 yıl
bu kadar gereksiz bir şey görmedim
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XtremeTechLover 4 yıl
herşeyin akıllı olması beni korkutuyo açıkçası
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Captain_Ivy 4 yıl
Önceden herşey için "cebinize geliyor" denilirdi, şimdi "kolunuza geliyor" olmaya başladı. Daha sonra neremize gelir bilmem artık..
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The-Engineer 4 yıl
400 sterlinle ulaşamaz tabi
Tasarımı da hoşmuş ama
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etlik 4 yıl
f/p olmamış. Tasarım on numara.
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navolta 4 yıl
Tasarım fena değil. Fikir güzel ama 400 Sterlin nedir usta
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