HotBlack akıllı saat ile takımınızın skorları kolunuza geliyor





Son dönemde fitness takibi, bildirim gösterimi, vücut tepkilerini ölçme gibi giderek artan işlevlere sahip akıllı telefonlar piyasaya çıkmaya başladı. HotBlack akıllı saati ise çok farklı bir noktada konumlanıyor.





Kickstarter üzerinde destek arayan HotBlack, standart bir analog kol saati görünümünden farklı değil. Asıl işlevi ise takımınızın maçı başladığı zaman ortaya çıkıyor. Bluetooth üzerinden iOS veya Android cihazlarına bağlanan saat uyumlu uygulama ile takımınızı belirlemenizi sağlıyor. Daha sonra özel bir veritabanınna erişerek takımınızın maç bilgilerini öğreniyor ve maç saati geldiğinde de dakika ve skor göstermeye başlıyor.





Analog kadranda herhangi bir atanmış ekran mevcut değil. Normalde gün ve saniye gösterimi için ayrılmış üç sayaç maç esnasında kendi takımınızın ve karşı takımın skoru ile maçın dakikasını gösterebiliyor. Ayrıca atanmış butona basarak son oynanmış maçı yeniden dakika dakika gösterimini yapabiliyorsunuz.





3 yıla kadar pil ömrü sunan HotBlack özellikleri itibariyle kısıtlı bir müşteri grubuna hitap ediyor ve fiyatı 400 Sterlin gibi üst seviye bir akıllı telefonun fiyatına denk. HotBlack akıllı saatinin istenen bağış miktarına ulaşabileceği pek sanılmıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1087611122/hotblack-the-premium-watch-with-live-football-scor