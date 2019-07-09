Huami, Amazfit GTR akıllı saatini 16 Temmuz’da tanıtacak

Akıllı saat pazarının iddialı Çinli üreticilerinden biri de Huami. Adını ilk defa duyacak olanlar için Xiaomi markası altında yerini alan Mi Band akıllı bilekliklerin mimarının da Huami olduğunu söyleyebiliriz. Kendi markası altında oluşturduğu Amazfit serisi akıllı saatler oldukça beğeniliyor. Bugün ise Amazfit GTR isimli yeni bir modelin 16 Temmuz’da tanıtılacağı açıklandı.

Batarya süresi yine iddialı

Amazfit serisi akıllı saatlerin en çok öne çıkardığı konu batarya ömrü oluyor. Bugün paylaşılan posterde de yeni Amazfit GTR’ın 24 gün pil ömrü sunacağının altı çiziliyor. Ayrıca paslanmaz çelik, alüminyum ve titanyum olmak üzere üç farklı kasa materyali ile geleceği de belirtiliyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar yeni akıllı bilekliğin AMOLED ekrana sahip olduğu yönünde. Gücünü ise Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alacak. Tahmin edebileceğiniz gibi kalp atışı ölçme, aktivite takibi ve su geçirmezlik gibi temel akıllı saat özellikleri de yerini koruyacaktır.

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Huami önümüzdeki aylarda 10 akıllı saat tanıtmayı planladığını açıklamıştı. Amazfit GTR modeli de bunlardan ilki olacak. Tasarımı ve diğer teknik özellikleri ise belirsiz. Neyse ki resmi tanıtıma bir haftadan az bir zaman kaldığı için meraklı bekleyiş fazla uzun sürmeyecek.

https://www.gsmarena.com/huami_amazfit_gtr_smartwatch_to_be_unveiled_on_july_16-news-38020.php