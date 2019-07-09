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Qualcomm 215 yonga seti giriş seviyesini şahlandıracak

Qualcomm 215 Mobile Platform ucuz telefonlar için çift kamera, hızlı şarj, verimli batarya kullanımı, çift LTE hattı, NFC, yüzde 50 daha iyi performans gibi avantajlar sunuyor.
7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün halen daha 100$ bandı altındaki akıllı telefon segmentinde oldukça popüler ve gelişmekte olan ülke pazarlarında alım gücü nedeniyle ilgi görmeye devam ediyor. Google, Android Go ile bu seviyeyi standarda bağlamaya çalışıyor. Ayrıca 64-bit uygulama desteği zorunluluğu ile üreticileri çıtayı arttırmaya zorluyor.

Qualcomm 215 Mobile Platform neler sunuyor?

Qualcomm da bu anlamda yeni bir yonga seti geliştirdi. 28nm sürecindeki Qualcomm 215 Mobile Platform adındaki yonga seti 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini temel alıyor ve önceki nesle göre yüzde 50 performans artışı sağlıyor. Adreno 308 grafik birimi oyun performansını yüzde 28 arttırırken Hexagon sinyal işlemcisi de çift kameralara imkân tanıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve DENT Coin iş birliği"

Diğer taraftan Full HD video kaydı, 1560 x 720 ekran çözünürlüğü, çift görüntü işleme motoru, QuickCharge desteği, Bluetooth 4.2, NFC, çift SIM ve çift LTE hat desteği, daha verimli batarya kullanımı şeklinde yeni özellikler mevcut ve bunlar 2xx yonga serisinde ilk kez karşımıza çıkıyor.

Qualcomm 215 Mobile Platform ile özellikle çok ucuz akıllı telefonlarda farklılaşmayı sağlayacak. Örneğin çift kamera, derinlik sensörü, hızlı şarj, çift LTE hattı, yüksek ekran çözünürlükleri, Full HD video kaydı günümüz ucuz telefonlar pek rastlamadığımız özellikler.

 

https://www.slashgear.com/qualcomm-215-brings-dual-cameras-and-more-to-100-phones-09583192/ Yorum Yaz
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r.yilmaz4545 7 sa. en beğenilen
İyi bakın anca bunları alırız artık arkadaşlar. Takipte kalın :D bizim neyimize Sd855
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1 Avatar
dreamblue35 1 sa.
ucuz tabletlerde iş görür
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Musty3535123 3 sa.
sd4 serisine çöp derdik 2 serisine ne desek bilemedim.
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brandomercury2 3 sa.
snapdragon 410 la kafa kafaya sayılır
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intel7mix 6 sa.
200 serisi komple sonlandırılmalı, kaç senelik chipsetleri piyasaya sürüyorlar.
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intel7mix 6 sa.
Adreno 308 PUBG bile oynanmaz.
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kuvant512 6 sa.
Giris seviyesi
Sdm400 oluyor
Sdm200 serisi ise alo.desin platformudur andreno 308 ile.olu dogmus zaten 28nm olmasi da bi.acaip

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Fenomenon 7 sa.
giriş seviyesinde zaten s400'lü seriler olmalı.
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Bloodin 7 sa.
Hangi önceki nesle göre %50 artış? Tam işlemciyi belirtmeniz gerekmez miydi? Snapdragon 210 mu? 212 mi? 205 mi?
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r.yilmaz4545 7 sa. en beğenilen
İyi bakın anca bunları alırız artık arkadaşlar. Takipte kalın :D bizim neyimize Sd855
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