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Huami Amazfit GTR akıllı saati 74 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor

Huami Amazfit GTR akıllı saatinin bataryası ekstra özellikleri kapattığınızda 74 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Açtığınız zaman ise bu süre 24 güne düşüyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi ve iştiraki Huami firmasının geliştirdiği giyilebilir cihazlarda batarya verimliliği ön plana çıkan unsur oluyor. Huami yeni akıllı saatinde de 74 güne kadar varabilen kullanım sürelerine ima atıyor.

Huami Amazfit GTR özellikleri ve fiyatı

Huami Amazfit GTR akılı saati firmanın bugüne kadar en fazla kullanım süresi sunan modeli oldu. Normal kullanımda cihaz 24 güne kadar kullanım sunuyor. Pek çok özelliğini devre dışı bırakan temel moda aldığınızda ise 74 güne kadar çıkabiliyor.

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Huami Amazfit GTR akıllı saati AMOLED ekrana sahip ve 9.2mm kalınlığında. Farklı kadran temaları sunan akıllı saat 50 metreye kadar su altında da dayanıklı. Gelişmiş nabız ölçer yanında 12 farklı antrenman modunu da algılayabiliyor. Yine gelen çağrılar, mesajlar ve uygulama bildirimleri ekrandan görülebiliyor.

42mm kasa ölçüsüne sahip olan versiyon 1.2 inçlik ekrana sahip ve bahse konu kullanım sürelerine ulaşabiliyor. Versiyonun fiyatı 116$ iken Swarovski versiyonu da 145 dolara çıkıyor.

47mm ölçüsündeki versiyon ise 1.39 inçlik ekrana sahip. Büyük olmasına rağmen bataryası değişmemiş. Normal modda 12 gün, temel modda ise 34 gün idare edebiliyor. Bu versiyonun fiyatı 145$ iken Iron Man temalı olanı ise 203$ civarında.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/17/huami-touts-74-day-battery-life-on-their-amazfit-gtr-smartwatch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 14 dk.
Akilsiz saat modunda 74 gune kadar deseydiniz ya :) ... Temel modda akil yok ta :D :)) ...
EKG gibi yeni seyler de yoksa pek bir anlami yok...
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Serdar 44 dk.
Amma çok marka çıktı huavey zuavey...
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intel7mix 47 dk.
Saat akıllı yapıp birde telefon fiyatına satıyorlar ya helal. Güzel para kazanma yöntemi, yakında gözlükleride akıllı yapıp, telefon parasına satarlar.
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cemus 59 dk.
Huawei / Xiaomi = Huami
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esmerbuyucu 59 dk.
Huaweimi amazonfitbit nissan gtr r35
Bu nasıl iğrenç bir isim...
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