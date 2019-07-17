Huami Amazfit GTR akıllı saati 74 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor

Xiaomi ve iştiraki Huami firmasının geliştirdiği giyilebilir cihazlarda batarya verimliliği ön plana çıkan unsur oluyor. Huami yeni akıllı saatinde de 74 güne kadar varabilen kullanım sürelerine ima atıyor.

Huami Amazfit GTR özellikleri ve fiyatı

Huami Amazfit GTR akılı saati firmanın bugüne kadar en fazla kullanım süresi sunan modeli oldu. Normal kullanımda cihaz 24 güne kadar kullanım sunuyor. Pek çok özelliğini devre dışı bırakan temel moda aldığınızda ise 74 güne kadar çıkabiliyor.

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Huami Amazfit GTR akıllı saati AMOLED ekrana sahip ve 9.2mm kalınlığında. Farklı kadran temaları sunan akıllı saat 50 metreye kadar su altında da dayanıklı. Gelişmiş nabız ölçer yanında 12 farklı antrenman modunu da algılayabiliyor. Yine gelen çağrılar, mesajlar ve uygulama bildirimleri ekrandan görülebiliyor.

42mm kasa ölçüsüne sahip olan versiyon 1.2 inçlik ekrana sahip ve bahse konu kullanım sürelerine ulaşabiliyor. Versiyonun fiyatı 116$ iken Swarovski versiyonu da 145 dolara çıkıyor.

47mm ölçüsündeki versiyon ise 1.39 inçlik ekrana sahip. Büyük olmasına rağmen bataryası değişmemiş. Normal modda 12 gün, temel modda ise 34 gün idare edebiliyor. Bu versiyonun fiyatı 145$ iken Iron Man temalı olanı ise 203$ civarında.